Pericolul pentru alegerile americane ar veni nu doar de la Moscova

Opinia publica americana este avertizata cu privire la pericolul ca Rusia sa se amestece din nou in alegerile americane in 2020, prin actiuni de dezinformare, intre alte tehnici. Vine pericolul doar dinspre Moscova? e intrebarea pusa corespondentului Europei Libere la Washington.

Oficialitati din domeniul securitatii avertizeaza ca si alte tari decit Rusia – intre care China si Iran – pot incerca sa influenteze scrutinul american, prin actiuni de dezinformare. In conditiile in care presedinteleTrump este angajat in conflicte cu China – in chestiuni comerciale – si Iran – in legatura cu amenintarea nucleara si sustinerea terorismului – aceste doua tari au motive sa-si doreasca si mijloace sa incerce sa afecteze alegerile americane.



Incepind cu 2019, companii care se ocupa cu retele de socializare dau la iveala campanii coordonate menite sa raspindeasca informatii eronate, provenite din tari altele decit Rusia si cele din Balcani. In luna ianuarie, Facebook a sters sute de conturi si pagini legate de campanii de dezinformare cu origine in Iran. In conformitate cu declaratiile Facebook, iranienii pretideau ca se afla in Statele Unite si Europa si foloseau conturi false care pretindeau sa fie surse de presa legitime din Orientul Mijlociu. Paginile respective erau angajate in discutii politice in diverse regiuni ale Statelor Unite. In Mai, Facebook a sters zeci de conturi, grupuri si pagini de pe Instagram, pentru ca erau angajate in comportamente suspecte, provenite din Iran.

In ciuda faptului ca retele de socializare nu au descoperit cazuri similare, de provenienta chineza, expertii avertizeaza ca exista un pericol real. In august, Facebook si Tweeter au descoperit sute de conturi, avindu-si originea in China, menite sa submineze protestele politice din Hong Kong si intervenind flagrant in alegerile din Taiwan.

Chris Johnson, un fost analist de la CIA, sustine insa ca nu exista dovezi ca Beijinul ar intentiona sa se amestece in alegerile americane, cum a facut-o Rusia in 2016. El sustine ca eforturile vor urma tendinte vizibile si in trecut si anume influentarea comunicatiilor de origine chineza si comunitatea de afaceri. Johnson spune ca liderii chinezi vor sa evite represaliile la care s-a expus Rusia si, pe de alta parte, au o atitudine ambivalenta cu privire la realegerea lui Trump.

Iranul are o miza importanta, întrucât pierde miliarde de dolari ca urmare a sactiunilor impuse de Trump. Pe de alta parte, democratii ar putea reveni la acordul semnat de presedintele Obama.

Arabia Saudita are si ea interesul sa intervina, Trump fiind un aliat important, in timp ce democratii privesc Riadul cu suspiciune.



Johnson sustine ca Beijingul priveste America ca fiind disfunctionala in spatiul international si in aceste conditii ar putea prefera ca Trump sa ramina la putere, chiar daca exista riscul continuarii sanctiunior. Pe de alta parte, China ar putea profita de faptul ca aplicatia care le apartine TikTok a devenit una dintre cele mai populare din lume.