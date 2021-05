UE a subestimat implicarea Federației Ruse în sprijinirea regimului Lukașenka, care nu ar rezista nici un minut fără susținerea domnuli Putin, spune într-un interviu cu Europa Liberă raportorul Parlamentului European pentru Belarus, europarlamentarul lituanian Petras Austrevicius (RENEW). “Cred că Lukașenka trebuie să răspundă în fața Tribunalului Penal Internațional pentru toate aceste fapte”, mai spune Austrevicius, care a trimis o scrisoare Siemens în care cere companiei germane să își înghețe relațiile de afaceri cu Belarus.

Europa Liberă: Domnule Austrevicius, UE pregateste sanctiuni tintite, iar Dvs cereti inghetarea oricăror investiții în Belarus.

Pestras Austrevicius: „Din păcate, de peste un an, vedem în Belarus cum regimul Lukașenka se prăbușește iar situația din țară se înrăutățește din toate punctele de vedere: drepturile omului sunt încălcate, represiunile împotriva societății civile au crescut, s-au pus în aplicare măsuri ilegale împotriva activiștilor civici. Cred că am fost prea optimiști în ceea ce privește Belarus. Am crezut că lucrurile se pot schimba mai repede decât se poate în realitate și am subestimat implicarea Federației Ruse în sprijinirea regimului Lukașenka, care nu ar rezista nici un minut fără susținerea domnuli Putin, care este atât un sprijin financiar cât și unul politic, prin mijloace pe care nu le știm încă. Nu am făcut tot ce se putea împotriva acestei situații. Incidentul în care a fost implicat avionul RyanAir ne-a arătat că pentru Lukașenka nu există limite, este gata să riște viețile cetățenilor din alte țări. În avion erau cetățeni cu 13 naționalități! Singurul obiectiv al lui Lukașenka a fost să îl captureze pe Roman Protasevici, punând în pericol viețile a zici de oameni! A folosit chiar și amenințarea militară, trimițând avioane militare de luptă să intimideze avionul RyanAir. Cred că Lukașenka trebuie să răspundă în fața tribunalului penal internațional pentru toate aceste fapte! Sper că într-o zi îl vom vedea în boxa acuzaților!”

Europa Liberă: Pe de altă parte, să fim realiști. Avem vreun vinovat pentru doborârea avionului MH 17 de deasupra Ucrainei, în iulie 2014, care s-a soldat cu 298 de victime? Nu! Olanda a dat în judecată Rusia la CEDO pentru asta, în 2020. Cam atât deocamdată. Pe de altă parte, este dl Protasievici atât de periculos pentru regimul Lukașenka, de a putut determina acest efort fantastic din partea Rusiei și regimului de la Minsk?

Știm ce le-a făcut Lukașenka oponenților săi politici la finalul anilor 90

Pestras Austrevicius: „Când bloggerii, jurnaliștii și activiștii civici devin atât de periculoși pentru o țară, atunci avem de-a face cu regimuri autoritare sau dictaturi. Opiniile din interior contrare regimului sunt mai greu de acceptat decât sancțiunile economice sau comerciale aplicate din exterior. Se vor găsi mereu modalități de a eluda aceste sancțiuni. Chiar în statele democratice unde companii din aceste țări continuă să facă afaceri cu companii din țări nedemocratice sau unde există regimuri dictatoriale, ca Belarus. Domnul Protasovici este o amenințare pentru regimul din Belarus prin faptul că este tânăr, curajos și știe să folosească noile tehnologii pentru a transmite mesajele către public. A fondat NEXTA, un canal media de opoziție foarte puternic. Astfel a devenit un dușman al regimului. Știm ce le-a făcut Lukașenka oponenților săi politici la finalul anilor 90, când o mulțime de oameni au dispărut, pur și simplu! Există informații că Lukașenka a dat ordin pentru ca toate aceste lucruri să se întâmple. De aceea trebuie să spun că dl Protasevici este în mare pericol.”

Europa Liberă: Legat de incidentul cu RyanAir, UE va interzice zborurile dinspre, către și deasupra Belarus, iar Dvs cereți Siemens să nu mai exporte nimic în Belarus.

Pestras Austrevicius: „Mă bucur că UE a luat făcut deja recomandarea înghețării orcăror zboruri către Belarus. Ciudat totuși mi se pare faptul că RyanAir încă operează în Belarus. Este păcat că nu putem da dovadă de solidaritate 100%. Sper să impunem și sancțiuni individuale și direcționate. Nu cred că Lukașenka a înțeles exact care va fi reacția noastră. Este o minciună ce spune dl Lukașenka, atunci când argumentează cu faptul ca avionul a aterizat ca să protejeze centrala de la Ostrovetz. Este o minciună: era la doar 70 de km de Vilnius si peste 150 de Minsk. Avionul putea reveni așadar la Vilnius, că era mai aproape. Oricum, UE va implementa un nou set de sancțiuni. Până atunci, cerem Siemens să își înghețe investițiile în Belarus.”