Platon, în vârstă de 53 de ani, a fost arestat la Londra anul trecut în urma unei cereri de extrădare din partea Moldovei, care îl acuză, printre altele, că a contribuit la transferul unor sume uriașe de bani din Rusia în perioada 2010-2014.

Procurorii moldoveni susțin că Platon făcea parte dintr-o rețea criminală care transfera bani în conturi deschise la Moldindconbank, a doua cea mai mare bancă din Moldova, la care Platon deținea acțiuni.

Banii ar fi fost trimiși pentru plăți legitime sau împrumuturi, dar, susțin procurorii, Platon și complicii săi au orchestrat neplata și apoi au intentat procese, convingând anumiți judecători să emită hotărâri pentru a conferi legitimitate acestor acțiuni.

Avocații lui Platon susțin că acuzațiile vizează „neutralizarea lui ca amenințare politică”, cazul fiind, se presupune, conceput pentru a permite Moldovei să îi confisceze acțiunile deținute la Moldindconbank și la cea mai mare instituție de credit din țară, Agroindbank.

Avocații care reprezintă autoritățile moldovene au afirmat însă, în documentele depuse la instanță, că acuzațiile lui Platon „sunt folosite de acesta ca paravan pentru a se sustrage de la răspunderea pentru presupusele infracțiuni și pentru a evita extrădarea”.

Platon, care a fost încarcerat în Moldova în 2017 pentru spălare de bani, dar eliberat în urma apelului, a declarat în fața Tribunalului Magistratului din Westminster că el ar fi dorit să o susțină pe președinta pro-europeană Maia Sandu.

„Însă Maia Sandu a adoptat încă de la început o poziție conform căreia criminalitatea este omniprezentă și că doar ea însăși reprezintă binele ‌pentru țară”, a declarat el prin intermediul unui interpret.

Platon a adăugat: „Eram proprietarul acțiunilor celor două mari bănci ale țării și al trei dintre cele mai mari companii de asigurări din țară... nu exista nicio persoană mai influentă în țară în domeniul economic și financiar decât mine, așa că ea a văzut în mine o amenințare.”

Însă Catherine Brown, avocata care reprezintă autoritățile moldovene, a declarat în argumentele scrise: „Urmăririle penale împotriva lui (Platon) nu au motivație politică.”

„Acestea se bazează pe dovezi de natură penală care stau la baza unor acuzații întemeiate.”

Audierea continuă în luna august și va fi reluată în noiembrie, iar pronunțarea hotărârii este așteptată la o dată ulterioară.

Sursa: Reuters

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