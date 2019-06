Poliţia disputată de guvernele Filip şi Sandu (VIDEO)

Șase polițiști, care și-au declarat atașamentul la Guvernul Sandu, au fost suspendați din funcție și dați afară cu forța azi dimineață din clădirea Direcției 6 a Inspectoratul Național de Investigație, pe motiv că au încălcat jurământul polițistului, făcând declarații politice. Incidentul documentat de jurnaliștii care l-au însoțit la fața locului pe Andrei Năstase, ministrul de Interne din Guvernul Sandu, arată din nou cât de mult contează pentru deznodământul confruntării dintre cele două guverne, Sandu și Filip, cu cine ține poliția.



Șase polițiști din cadrul Inspectoratului Național de Investigație au declarat, marți seara, că se vor subordona noului șef al Inspectoratului General de Poliție, Gheorghe Balan, numit de ministrul de Interne din cadrul Guvernului Sandu, Andrei Năstase. În dimineața zilei de miercuri, sediul direcției în care activează cei șase polițiști a fost înconjurat de mascați, după care în scurt timp și-a făcut apariția șeful Inspectoratului General de Poliție din cadrul Guvernului Filip, Alexandru Pînzari. Iată cum a explicat el jurnaliștilor motivul intervenției mascaților:

„Ieri ați văzut declarațiile acestor polițiști. În legătură cu aceasta, Inspectoratul Național al Poliției a inițiat o anchetă de serviciu și imediat după aceasta a fost emis un ordin în baza căruia ei au fost suspendați din funcție. În legătură cu aceasta, am venit aici pentru a face procedurile care se impun. Le-a fost adus la cunoștință ordinul cu privire la suspendare. Au semnat documentele respective și au plecat din acest sediu. Aici sunt documente secrete, documente care relatează activitatea specială de investigație. Odată ce ei s-au declarat în afara legii, am hotărât că este un risc și am decis să securizăm toate actele normative care se află aici”.

Incidentul din această dimineață a culminat cu îmbrâncirea lui Năstase de către mascați și un schimb de replici dintre Alexandru Pînzari și ministrul de Interne în Guvernul Sandu, Andrei Năstase. Ultimul „l-a somat” pe Pînzari să-și dea demisia, iar șeful IGP a replicat că este în așteptarea actului normativ prin care a fost destituit din funcție. Cei șase polițiști au ajuns astăzi și în Parlament, unde au fost aplaudați de deputații PSRM-ACUM, iar premierul Maia Sandu, într-un mesaj către oamenii legii, între altele, i-a îndemnat să ignore ordinele pe care le consideră ilegale:

„Mă adresez tuturor polițiștilor: articolul 23 alin.(2) din Legea cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public spune clar: funcționarul public are dreptul să refuze, în scris şi motivat, îndeplinirea dispozițiilor, scrise sau verbale, primite de la conducător dacă le consideră ilegale”.

Experții în probleme juridice tratează cu rezerve incidentul în care au fost implicați oamenii legii. Specialistul în materie de drept penal Victor Munteanu, într-o postare publică, a insistat că „o guvernare asumată înseamnă respectarea legii”. El a făcut trimitere la art. 13 din legea cu privire la activitatea poliției și statutul polițistului, lăsând să se înțeleagă că, de jure, ministrul de interne din Guvernul Sandu, Andrei Năstase, nu ar fi avut temei legal să-i ceară lui Alexandru Pînzari să se ducă acasă. „Dl ministru trebuia să meargă la minister, sa fie prezentat ministerului de către primul-ministru, după care trebuia să emită un ordin de demitere conform legii cu privire la activitatea poliției”, a precizat Victor Munteanu.

Fostul ministru de Interne între anii 2009-2011, Victor Catan, constată că de-a lungul anilor instituțiile de forță din Republica Moldova au fost implicate, contrar normelor democratice, în confruntări politice. Victor Catan speră doar că cei de la vârful puterii nu s-au făcut a uita comportamentul polițiștilor în aprilie 2009 și consecințele ordinelor date în favoarea decidenților politici, și nu în interesul cetățenilor.

„Dacă am fi mai atenți, am vedea și fețele celor care pe atunci au fost și așa și nu au fost identificate. Poliția, Ministerul de Interne au fost excesiv politizate, impuse să asigure interesele unor persoane care sunt meschine, care au dus la furtul miliardului, la necercetarea cauzelor respective, nestabilirea vinovaților, nerecuperarea pagubei, toate fărădelegile care se fac”.

Dincolo de disputele politice, sugerează fostul ministru de Interne, menirea forțelor de ordine nu e să apere un guvern sau altul. Dimpotrivă, oricât de ademenitoare n-ar fi dorința guvernanților să-și asigure susținerea organelor de forță, detașarea de acestea ar proba maturitate politică și asumarea responsabilității.