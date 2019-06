Kálmán Mizsei: Un guvern oligarhic niciodată nu va fi capabil să urmeze calea europeană, inevitabil va ajunge în mâinile rușilor

Kalman Mizsei, fostul reprezentant special al UE în Republica Moldova, consideră că ţara are un singur guvern legitim și acesta este cel ce a fost aprobat sâmbată de Parlamentul ales la 24 februarie și a fost recunoscut de mai multe guverne occidentale şi de Rusia.

Europa Liberă: Cum se vede această criză politică de la Chișinău, unde există pe moment două guverne: Guvernul Filip și Guvernul Sandu? Cum vedeți Dvs. ceea ce se întâmplă pe scena politică din Republica Moldova?

​Kálmán Mizsei: „E destul de evident că este un singur guvern legitim care a fost ales sâmbăta trecută de Parlament. E clar că perioada de a alege Guvernul nu a expirat, și iată două motive: primul, în Constituția Republicii Moldova se scrie că e vorba de trei luni după alegeri, nu 90 de zile. Curtea Constituțională, care este în buzunarul uzurpatorilor,

a interpretat ceea ce este scris arbitrar. Plus la asta, în Constituție se scrie că președintele țării ar putea dizolva Parlamentul după trei luni, adică nu e obligat să o facă.

E clar că decizia referitoare la crearea noului Parlament sau Guvern a fost constituțional corectă, deci Uniunea Europeană, Consiliul Europei, OSCE, Guvernul Rusiei, al Statelor Unite, multe state europene laolaltă și individual au declarat că Republica Moldova are un Guvern legitim, condus de prim-ministra Maia Sandu.”

Europa Liberă: Blocul ACUM și PDM rămân pe aceleași poziții în raport cu ultimele decizii politice adoptate de Parlament și de Curtea Constituțională. Ce ajutor poate oferi Occidentul pentru a fi depășită această criză din Republica Moldova?

Kálmán Mizsei: „În primul rând, cum am spus, a fost exprimat suportul față de Guvernul ales legitim. ONU, UE, dar și organizațiile paneuropene și-au expus poziția, e un sprijin enorm. De asemenea, UE ar putea asista financiar cetățenii Republicii Moldova după ce ordinea democratică va fi restaurată, precum și ar putea oferi sprijin financiar pentru o redresare economică rapidă.

Și voi fi cel mai mare susținător pentru lansarea acestui sprijin, în cazul în care ordinea democratică va fi restabilită. Trebuie să ținem minte că din moment ce această putere oligarhică s-a înrădăcinat, oamenii au ajuns să sufere de pe urma poverii jafului secolului prin schema bancară, care a afectat negativ o bună parte din venitul național al Republicii Moldova. Și fiindcă Guvernul lui Plahotniuc nu a urmat parcursul european, asistența financiară din partea UE s-a redus substanțial. Desigur, după restabilirea ordinii democratice, UE cred că va restabili asistența financiară pentru Republica Moldova rapid.”

Europa Liberă: Această decizie adoptată de Guvernul Filip referitoare la transferarea Ambasadei Republicii Moldova în Israel dintr-un oraș în altul poate fi de folos guvernării PDM?

Kálmán Mizsei: „Comunitatea internațională, inclusiv americanii, văd intenția din spatele acestor măsuri. E o măsură disperată, de ultim minut, ca să le facă pe placul americanilor. Evident, Guvernul moldovean vrea să aibă o cooperare foarte strânsă cu Statele Unite și sunt sigur că noul Guvern va lua în considerare opțiunile sale privind ambasada în Israel. În special, luând în vedere că există mulți moldoveni în Israel, unii dintre aceștia având poziții oficiale înalte.

Moldova va avea o alianță puternică cu Statele Unite și o cooperare strânsă cu Israel în cadrul Guvernului Sandu, de asta sunt sigur, și va avea o abordare bazată pe principii. O națiune care se respectă nu conduce în așa mod relațiile internaționale, prin apeluri la Statele Unite atunci când ajunge în impas.”

Europa Liberă: Se vorbește foarte mult că Republica Moldova este la o răscruce și că s-ar decide dacă țara va continua apropierea de Uniunea Europeană sau apropierea de Federația Rusă. Dvs. credeți că chiar se hotărăște acum acest destin al Republicii Moldova, încotro – cu Estul sau cu Vestul?

Kálmán Mizsei: „Aș vrea să spun că susținătorii Guvernului oligarhic al lui Plahotniuc au declarat recent că e vorba de un Guvern pro-rus al lui Dodon. În primul rând, aș vrea să le reamintesc acelor persoane că anume domnul Plahotniuc a fost cel care l-a sprijinit pe Dodon ca acesta să fie ales în calitate de președinte.

În al doilea rând, nu e Guvernul lui Dodon, e un Guvern de coaliție care se axează pe provocarea principală - deoligarhizarea țării. Am înțeles că ministrul Nicu Popescu în discuțiile cu Dodon a spus că au ajuns la o înțelegere ca să continue parcursul european al Republicii Moldova, să continue implementarea Acordului

de Asociere, și mai mult, să îndeplinească Acordul de Asociere, după ce vor fi eliminate obstacolele politice care împiedică realizării acestuia. Și sunt sigur că acest Guvern va îmbunătăți și va accelera integrarea europeană...

Chestia e că Europa are valori, iar oligarhia nu este una dintre ele. Un guvern oligarhic niciodată nu va fi capabil să urmeze calea europeană și un astfel de guvern inevitabil va ajunge în mâinile rușilor. Așa arată logica politicii pentru cei care văd un pic după lungimea nasului lor.”

Europa Liberă: Atât dl Dodon, cât și dl Plahontiuc își aduc învinuiri reciproce că ar fi vrut să vândă rușilor federalizarea Republicii Moldova. Cine ar dori la modul serios federalizarea Republicii Moldova?

Kálmán Mizsei: „Federalizarea este un instrument al Rusiei ca să ofere regiunii transnistrene un rol mai important, și asta nu e corect, și ar trebuie să se reziste acestui scenariu și nu cred pentru niciun moment că Guvernul curent ar vrea să urmeze această cale.

Mă ocupam de conflictul transnistrean de mult timp, ei au trăit, de facto, cu o autonomie mare și ar trebui să aibă această autonomie, dar în chestiunile naționale ei ar trebui să aibă o reprezentare proporțională, sau poate mai mult decât proporțională, dar nici așa cum se menționa în „memorandumul Kozak”, în care era practic la jumătate și cu drepturi de veto. Nu poate fi nicio revenire la „memorandumul Kozak”, trebuie să fie asta foarte clar.

Maia Sandu, Nicu Popescu, Andrei Popov sunt persoane foarte competente și sunt sigur că înțeleg ce trebuie să se facă. Fără federalizare în felul în care-l propune Rusia pentru Republica Moldova. Da, o autonomie largă pentru Transnistria, eu sprijin această idee. În legătură cu rezoluția transnistreană aș mai vrea să zic că Republica Moldova nu a înfăptuit reforme profunde necesare, cum ar fi reforma justiției, asigurarea independenței judecătorilor, independența urmăririi penale, să nu fie una arbitrară, așa cum este acum și așa cum era într-o oarecare măsură pe vremea lui Voronin...

Dacă ați avea justiție independentă, transnistrenii vor simți că e bine să facă parte din statul moldovenesc, deoarece ar simți că statul îi apără. Dar dacă reforma nu va avea loc, cum cineva îi poate face pe transnistreni să creadă că e bine să facă parte din Republica Moldova? Pentru reglementarea transnistreană primul lucru care trebuie de făcut e reformarea statului Republica Moldova în mod fundamental. Și schimbările vor trebui să fie mai profunde decât ar fi fost acum zece ani, deoarece situația este mai complicată.”

Europa Liberă: Dar faptul că Moscova susține acest Guvern format din socialiștii pro-ruși și Blocul ACUM pro-occidental, ar putea Moscova să ceară de la această alianță orice își dorește?

Kálmán Mizsei: „Nu este Guvernul lui Dodon, este un Guvern de coaliție, din partide diferite. Dodon nu este premier, Dodon nu este ministrul Afacerilor Externe. Prin urmare, sunt foarte sigur că va fi o abordare echilibrată. Mai mult de atât, cred că președintele Dodon a învățat și el o lecție din cursul pe care l-a luat în direcția Rusiei. A fost o mișcare tactică pentru el, dar a fost o mișcare tactică cu care „s-a ars”.

Deci, sunt sigur că el însuși va fi mult mai echilibrat în situația în care nu joacă rolul pe care i l-a acordat Plahotniuc, cel de pro-rus, astfel încât Plahotniuc să poată fi cel pro-european. De această dată, va fi adevărat. Va fi un Guvern pro-european, dar care vrea să stabilească o relație bună cu Rusia.

Rusia are șansa de a se comporta în mod responsabil și de a construi cu adevărat „un pod” spre Europa. Dacă Rusia se va comporta aici în mod responsabil și nu va trișa, așa cum se întâmplă adesea, dacă va permite într-adevăr reforme extinse și o bună cooperare între partea pro-europeană a conducerii și cea prietenoasă cu Rusia, Republica Moldova poate fi un caz foarte bun pentru ca Rusia să devină responsabilă pe plan internațional. Consider că Rusia are o oportunitate să fie responsabilă și să accepte că Republica Moldova are o cale europeană naturală, iar la masa de negocieri pot fi discutate modalitățile de renaștere a Republicii Moldovei. Însă integrarea europeană este calea aleasă de cetățenii Republicii Moldova pe care Rusia va trebui să o respecte dacă nu vrea „să se ardă” din nou.”

​Europa Liberă: După toate cele ce se întâmplă în Republica Moldova, PDM mai rămâne a fi o forță cu viziuni pro-europene?

Kálmán Mizsei: „În engleză există un proverb foarte bun pentru a răspunde la această întrebare: „Dacă ai astfel de prieteni, nu ai nevoie de dușmani”. Eu nu am considerat niciodată Partidul Democrat al domnului Plahotniuc drept unul pro-european, tocmai pentru că de când am început să lucrez în Republica Moldova, în 2007, am urmat principiul conform căruia stilul de guvernare definește dacă cineva este pro-european sau nu, și nu sloganul. Și Plahotniuc și-a construit în mod clar puterea personală și nu există nimic european și nimic pro-european în puterea oligarhică.

Plahotniuc nu a fost niciodată pro-european, el a pretins întotdeauna că este pro-european. Deci, pentru mine, ceea ce se întâmplă acum nu este nici cea mai mică surpriză, este logic. El nu a fost niciodată pro-european, el „s-a vândut” drept pro-european și, din păcate, în timpul protestelor din 2015, atât românii, cât și americanii au cedat în favoarea jocului geopolitic. A fost un joc geopolitic, dar a expirat, este timpul. Toată lumea înțelege acum ceea ce am înțeles eu încă pe-atunci. Acesta e sfârșitul pentru el (n.red. Vlad Plahotniuc). El ar trebui să negocieze cu Guvernul un transfer pașnic de putere. Acesta este mesajul meu pentru el. Ar trebui să negocieze un transfer pașnic de putere către Guvernul legitim al Maiei Sandu.

Europa Liberă: Ce mesaj aveți pentru cetățenii Republicii Moldova, pentru că o parte din simpatizanții Partidului Democrat continuă să protesteze în fața instituțiilor statului, Maia Sandu și Guvernul pe care îl conduce zic că lumea ar trebui să-și păstreze calmul și dacă se ajunge să vină și simpatizanții lor în stradă să fie proteste pașnice? Ce mesaj aveți pentru populația Republicii Moldova?

Kálmán Mizsei: „Sunt foarte impresionat de premierul Sandu, o combinație între putere, curaj, fără compromisuri, fără corupție și înțelepciunea cu care îi cheamă pe oameni să fie liniștiți, dar și pregătiți să protejeze democrația. Cred că aceasta este cea mai bună cale și ea acționează foarte onorabil și, de asemenea, foarte practic. Cred că cea mai bună cale pentru cetățenii Republicii Moldova este să o asculte și să o urmeze, deoarece ea este principala apărătoare a democrației și a unui viitor mai bun în Republica Moldova, a prosperității. Asta e ceea ce promite Maia Sandu și Guvernul ei, iar primul pas este eliminarea distorsiunilor oligarhice ale statului care au fost construite în ultimii șase ani.”

Traducere: Natalia Sergheev, Victoria Colesnic