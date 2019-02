Politica administrației americane și chestiunea terorismului în Siria

Inca de cind a decis retragerea trupelor americane din Siria, presedintele Trump este confruntat cu o serioasa opozitie. Este reteaua terorista ISIS infrinta in acea tara? O relatare de la corespondentul Europei Libere la Washington.

Argumentul presedintelui este ca reteaua terorista ISIS nu mai controleaza teritorii in Siria si ca o consecinta a acestui fapt asa zisul Califat, constituit de ea, a fost infrint. Este adevarat ca ISIS controleaza in Siria nu mai mult de unu la suta din teritoriu, o suprafata minuscula. Dar organizatia s-a transformat.

Sa nu uitam ca la inceputurile sale, ISIS a fost o organizatie de gherila, care ataca acolo unde putea sa organizeze atentate teroriste. Teama deriva din faptul ca, odata cu pierderea teritoriului controlat, gruparea ar putea reveni la formula initiala, costind vietile multor oameni nevinovati. Se pare ca mii de luptatori ISIS se ascund in diverse locuri in Siria si Irak, asteptind un moment prielnic.

Expertii in informatii spun ca ISIS mai are inca opt sucursale, peste 12 retele si mii de sprijinitori dispersati, in intreaga lume. Experti cred ca fara prezenta americana, ISIS ar putea sa recupereze anumite teritorii pierdute.

Presedintele Trump sustine, pe de alta parte, ca intotdeauna vor exista persoane dezaxate care sa provoace suferinta, dar ca asta nu justifica mentinerea fortelor armate acolo, argumentind ca tarile puternice nu se angajeaza in razboaie permanente.

Dupa ce a anuntat in decembrie retragerea din Siria, ministrul apararii James Mattis a demisionat si au venit si critici din partea unor republicani din Congres. Intre timp, administratia a comunicat ca retragerea nu va fi imediata, ci atunci cind conditiile o vor permite.

Presedintele porneste de la premiza ca America si-ar fi indeplinit misiunea si ca trebuie sa lase pe altii sa incheie misiunea. Numai ca intre cei care vor ramine se numara Rusia, care isi doreste sa revina, ca o mare putere, in regiune. Iranul are de asemenea o influenta mare in Siria. Turcia – membru in NATO – are interesul sa anihilize minoritatea kurda, care in Siria a fost gruparea cu cea mai mare contributie la infringerea retelei ISIS.

Argumentul criticilor lui Trump este ca aceasta creaza un vid de putere, care poate duca la ascensiunea acelor forte care ameninta America si lumea, in general.