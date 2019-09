Posibilul impact electoral al punerii sub acuzare și al procedurii de destituire a președintelui Trump

Probabilitatea ca presedintele Trump sa fie pus sub acuzare de Camera Reprezentantilor, la sfirsitul anului sau la inceputul lui 2020, creste. Are aceasta situatie un impact electoral? O relatare de la corespondentul Europei Libere la Washington.



Daca Camera Reprezentantilor decide sa judece cazul, atunci este posibil ca punerea sub acuzare sa coincida cu primele preliminarii ale alegerilor prezidentiale. Asta inseamna ca punerea sub acuzare si posibilitatea demiterii vor domina ciclul electoral. In aceste conditii, eventualitatea ca preliminariile sa coincida cu un proces intentat presedintelui, in Senat, a antrenat o recalibrare a strategiilor ambelor partide. Constitutia nu cere cu claritate Senatului sa organizeze un proces, in cazul in care Camera il pune in acuzare pe presedinte. Dar liderul majoritatii republicane din Senat, Mitch McConnell – care a blocat ultima nominalizare pentru judecator la Curtea Suprema a lui Barack Obama, refuzind sa supuna la vot – a spus acum ca daca demiterea presedintelui este subiectul, Senatul nu are incotro decit sa dea curs procesului. „Daca Camera hotaraste sa puna sub acuzare, Senatul demareaza procesul imediat” - a spus liderul majoritatii.

Analisti politici dezbat intens care partid va beneficia de pe urma unor astfel de evolutii. Nu este deloc clar. Dar fara indoiala, citiva senatori, aflati in curse electorala in 2020 sint in pozitii delicate. Intre acestia, Doug Jones care candideaza pentru realegere in Alabama, un stat care-l sprijina pe Trump. La fel si republicanul de Colorado, Cory Gardner, asta mai ales daca alegatori independenti se pronunta in favoarea inculparii si demiterii lui Trump.

Majoritatea celor 435 de membrii in Camera – in prezent 223 de democrati si un independent – doresc punerea sub acuzare a presedintelui. La fel ca si in Senat, membrii care candideaza in circumscriptii care oscileaza intre partide – in prezent 12 actuali membrii, democrati – isi pot vedea sansele periclitate, in functie de reactia opiniei publice la cazul Trump.

Daca punerea sub acuzare e probabila, demiterea depinde de Senatul controlat de republicani si este deocamdata greu de imaginat. Dar daca democratii vor ajunge sa convinga opinia publica de validitatea argumentelor lor, asta s-ar putea schimba.