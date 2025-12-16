Povestea băiatului ucrainean, supraviețuitor al unui atac de la Vinița, care a emoționat o traducătoare în Parlamentul UE

Roman Oleksiv, în vârstă de 11 ani, a supraviețuit unui atac aerian rus asupra orașului ucrainean Vinița în 2022. 28 de persoane au murit în urma atacului, printre care și mama băiatului. Povestea lui a mișcat-o până la lacrimi pe o traducătoare în timpul unui eveniment organizat recent la Parlamentul European. După ce RFE/RL a relatat anterior povestea lui Roman, revenim asupra acestui atac, asupra lungii recuperări a lui Roman și asupra modului în care el și tatăl său vorbesc acum deschis despre victimele umane ale războiului.