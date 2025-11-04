Prăbușirea unui ghețar masiv în munții din Tadjikistan, surprinsă pe video

Ghețarii de pe vârfurile muntoase ale Tadjikistanului au fost considerați relativ stabili până de curând, dar încălzirea globală a ajuns și la ei. La sfârșitul lunii octombrie, o bucată imensă de gheață s-a desprins de pe Vârfului Ismoil Somoni din Munții Pamir și a luat-o la vale, iar momentul a fost filmat de martori oculari. Oamenii de știință spun că topirea acestor ghețari poate avea repercusiuni serioase pentru regiune.