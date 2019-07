Președintele Donald Trump și atacurile sale pe tweeter ce divizează societatea americană

Presedintele Trump a lansat in weekend un nou atac impotriva unui membru in Congres, de culoare, Elijah Cummings. Care este strategia presedintelui in conditiile in care unele dintre aceste atacuri sint interpretate ca avind conotatii rasiste? O relatare de la corespondentul Europei Libere la Washington.

In ultime vreme, din ce in ce mai des, presedintele Trump lanseaza, in special pe tweeter, atacuri considerate de natura sa divizeze societatea americana, in acest caz pe criterii rasiale.

Casa Alba insista ca aceste atacuri sint de fapt riposte, care nu au nici o legatura cu rasa, religia sau originea etnica, ci cu politici si ideologii. O parte a ehipei sale de campanie crede insa – conform unor surse de presa – ca astfel de atacuri sint de fapt un plus pentru presedinte, in incercarea de a-si mentine sprijinul bazei sale electorale.

Acesti analisti cred ca, in 2020, ceea ce va conta este energia si prezenta la vot a bazei de sprijin electoral si de aceea presedintele incearca sa si-o consolideze si satisfaca. Acesti consilieri testeaza pronuntari transante, de esenta patriotica, preferind insa sa evite interpretarea de rasism.

Nu se stie insa daca presedintele isi va auto-cenzura afirmatiile, pe mediile de socializare pentru a tine cont de ceea ce-i spun sfatuitorii. Oficialitati republicane sustin ca afirmatiile lui Trump nu se fac decit ecoul vocilor celor care se simt neglijati si lasati in urma, in societatea americana, desi economia este performanta, pe ansamblu si ca furia presedintelui ii vizeaza pe membrii in Congres pe care-i acuza ca ar vorbi tara de rau si ar imbratisa politici „socialiste”.

Aparatorii lui Trump mai spun ca opozitia democrata caracterizeaza drept „rasist” pe oricine care-l sprijina pe presedinte, intarind senzatia sustinatorilor ca ar fi vizati de forte oculte si ca, in ciuda faptului ca detin presedintia, sint ignorati si dispretuiti de o clasa politica elitista si aroganta.

Strategii presedintelui spun ca democratii creaza senzatia ca daca esti alb si barbat, toate luarile de pozitie sint vazute ca fiind fie rasiste fie discriminatorii, impotriva femeilor. Pina acum, atunci cind au fost acuzati de rasism, republicani au batut in retragere. Trump nu o face, chiar pluseaza. Or asta este – spun consultantii – ceea ce sprijinitorii sai admira la el. Exista si indicii, reflectate in recente sondaje, ca aceste atacuri si maniera in care sint interpretate l-ar putea totusi costa politic pe presedinte. Nu este insa si ceea ce el crede, or pina acum cel putin, instinctele sale s-au dovedit cistigatoare, cel putin din perspectiva politica.