Președintele Donald Trump cere „eliberarea” unor state americane și revenirea la normalitate

Dupa noile recomandari ale Casei Albe cu privire la coronavirus, presedintele Trump a indemnat pe Tweeter la ceea ce a numit „eliberarea” citorva state – toate cu guvernatori democrati – in sensul revenirii la lucru si la normalitate.

Guvernatorul statului Maryland, care este republican, Larry Hogan s-a aratat nedumerit, aratind ca indemnul presedintelui ii contrazice propriile recomandari, facute publice joi. Acele recomandari arata ca faza intiia a normalizarii incepe dupa 14 zile consecutive de scadere a numarului de cazuri, ori aceasta conditie nu este indeplinita in statele mentionate de Trump: Minnesota, Virginia si Michigan, toate cu guvernatori democrati si toate importante in alegerile din toamna.

Sute de americani au ingnorat in weekend regulile de distantare socială, participind la manifestatii, opunindu-se inchiderii intreprinderilor, organizatiilor si scolilor. „Nu cred ca ajuta sa fie incurajate demonstratii si ca oamenii sa fie indemnati sa ignore recomandarile administratiei”, a spus Hogan, mentionand ca astfel de pozitii nu au nici un sens.

Guvernatorul de Maryland, care conduce Asociatia Nationala a Guvernatorilor, a spus ca intelege frustrarea oamenilor din cauza restrictiilor, adaugind ca guvernele statelor fac tot ce le sta in putinta pentru a redeschide economia, dar intr-o maniera compatibila cu recomandarile specialistilor in sanatate publica.

Guvernatorul de Virginia, unul dintre cei vizati de Trump, a spus: „Nu este momentul pentru proteste, nu este momentul pentru diviziuni. Este clipa liderilor care conduc cu intelegere pentru ceea oamenii simt si situatiile in care sint fortati sa traiasca. Este momentul pentru adevar”, a spus guvernatorul Ralph Northam.



Guvernatoarea din Michigan, Gretchen Whitmer, a scos in evidenta ca aplatizarea curbei care indica numarul de cazuri este o dovada ca masurile luate de state dau rezultate si trebuesc continuate.

In statul Washington, guvernatorul Jay Inslee a spus ca mesajele Tweeter ale presedintelui sint „periculoase”, incurajind activitati ilegale. „Nu-mi amintesc de vreo perioada cit am trait in care presedintele tarii sa incurajeze populatia sa violeze legea. E periculos pentru ca inspira oamenii sa faca lucruri care le pun in pericol vietile. Nu vad nici o alta maniera de a caracteriza situatia”, a spus guvernatorul statului Washington.

In replica, vicepresedintele Mike Pence a spus ca mesajele presedintelui sint menite „sa-i incurajeze pe guvernatori sa readuca America la lucru, intr-o maniera responsabila”.