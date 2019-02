Președintele Trump între compromisul bugetar și starea de urgență națională

Exista sanse bune ca guvernul american sa nu fie inchis, presedintele Trump are de gind sa semneze acordul bipartizan la care s-a ajuns in Congres. Il satisface, însă, acest acord? O relatare a corespondentului Europei Libere la Washington.

Nu il satisface, dar din punct de vedere politic, presedintele Trump nu-si doreste sa-si asume responsabilitatea de a inchide guvernul inca o data. Dar fireste ca acordul nu-l satisface pentru ca el prevede alocari pentru zidul de la frontiera cu Mexicul chiar mai mici decit ceea ce Congresul oferise inainte de inchiderea partiala a guvernului, in decembrie.

In acest scenariu este greu de evitat interpretarea ca Trump a pierdut, or se stie ca o astfel de perceptie nu este acceptabila pentru fostul om de afaceri. Si in acest context, Donald Trump vine cu o solutie care sa-i salveze imaginea, dar nimic mai mult.

Surse de la Casa Alba sustin ca presedintele va declara, dupa ce semneaza bugetul, stare de urgenta nationala, din cauza situatiei de la frontiera cu Mexicul. Democratii, dar si citiva membrii in Congres, republicani considera aceasta idee, nociva. Ei pun la indoiala constitutionalitatea ei, in conditiile in care legislatia care ofera executivului puteri speciale o face doar in cazul unei situatii de urgenta, un atac impotriva Americii sau un dezastru natural de proportii.

Experti considera ca situatia de la frontiera – desi reprezinta o criza umanitara – nu se ridica la nivelul unei stari de urgenta nationala. Democratii se organizeaza si acum denunta, probabil ulterior vor gasi o cale de contestare legala. O rezolutie a Camerei e posibila pentru ca democratii controleaza forul legislativ, dar in Senat, votul este mai problematic.

Ceea ce este sigur, insa, e ca ordinul executiv, menit sa mute fonduri de la alte proiecte catre zid, va fi contestat in justitie, probabil in mai multe rinduri. Procesele care vor urma vor lua ani de zile, nerezolvindu-se dupa toate probabilitatile pina la alegerile prezidentiale din 2020.

Pe acest fond, Donald Trump poate sa continue sa sustina, in fata bazei sale electorale ca a luptat, a facut tot ce a putut pentru a-si indeplini promisiunea de campanie, dar nu l-au lasat democratii si tribunalele. In felul acesta el poate transforma o infringere intr-o victorie, numai ca probail zidul va fi cel sacrificat.