Președintele Trump condamnă ideile care promovează supremația albilor

Presedintele Trump a indemnat natiunea sa condamne ura si idea suprematiei rasei albe, dupa ce doua atentate in masa au facut 31 de victime la El Paso, Texas si Dayton, Ohio. Cum sint primite afirmatiile lui Donald Trump? O corespondență de la Washington.

PresedinteleTrump a facut ceea ce criticii sai ii cerusera sa o faca in repetate rinduri si anume sa condamne ideile care promoveaza suprematia albilor. Asta dupa ce criminalul din El Paso a postat, inainte de a omori oameni, un manifest impotriva imigrantilor.

Primarul orasului El Paso Dee Margo a spus ca presedintele intentioneaza sa viziteze localitatea miine, adaugind „El este presedintele Statelor Unite si avind aceasta functie, imi voi indeplini obligatiile de primar si-l voi intilni, adaugind ca anumiti locuitori se opun vizitei.

In alocutiunea sa citita, Trump s-a referit la combaterea afectiunilor mentale, la aspecte culturale care „glorifica violenta in societatea noastra”. Cu citeva ore inainte el s-a pronuntat pentru verificarea celor care vor sa cumpere arme in America, adaugind insa ca o legislatie cu privire la controlul accesului la arme ar trebui combinată cu cea care sa reglementeze imigratia.

Trump a mai vorbit despre verificari ale cumparatorilor de arme si dupa un atentat la o scoala din Florida, anul trecut, dar dupa aceea a respins prin veto o lege vizind astfel de verificari, adoptata de Camera Reprezentantilor.

La citeva ore dupa declaratiile lui Trump, fostul presedinte Barack Obama a facut publica o declaratie in care arata ca tara trebuie sa respinga vorbe rostite de liderii nostri, cre alimenteaza frica si normalizeaza sentimente rasiste, afirmatii considerate ca fiind o repudiere a comportamentului presdintelui Trump.

In declaratia postata pe Tweeter, Obama sustine ca astfel de retorica este la originea celor mai multe tragedii, de la sclavagism, la Holocaust si la genocidul din Rwanda si nu-si are locul in „politica noastra si viata noastra publica”.

Remarcile lui Trump a stirnit critici ale democratilor, care spun ca seful executivului nu are un pln coherent vizind curmarea violentelor armate. Liderul majoritatii republicane din Senat, Mitch McConnell, a declarat ca si-a incurajat colegii sa se angajeze in negocieri bipartizane menite sa protejeze comunitatile de americani, fara sa stirbeasca drepturile constitutionale ale americanilor. Democratii i-au cerut liderului republican sa recheme Senatul din vacanta pentru a adopta legislatie vizind verificari prelabile ale celor care doresc sa cumpere arme de foc.