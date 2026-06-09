Mii de oameni ies în stradă de mai multe zile în capitala Tirana și pe coasta de sud a Albaniei, unde se propune construirea complexului, cerând anularea proiectului din cauza impactului său asupra unei zone protejate care constituie habitatul flamingilor, focilor și al țestoaselor marine.

Flamingo a devenit deja simbolul mișcării – protestatarii țin în mâini păsări roz și bannere cu sloganul „Revoluția Flamingo”.

Rama a declarat că autorii proiectului vor „uimi” cu planurile lor în lunile următoare și a adăugat că unele părți ale stațiunii s-ar putea deschide publicului chiar înainte de sfârșitul deceniului.

„Vă spun, va fi un proiect frumos. Îl vom realiza și vom fi mândri să îmbogățim astfel Europa”, a spus Rama în interviul cu Reuters din biroul său, la doar câțiva metri de locul unde au loc în fiecare seară protestele împotriva proiectului.

„Eu am fost ales pentru a realiza astfel de lucruri. Nu pentru a fi mânuit de oameni care au o viziune diferită asupra modului în care ar trebui să se dezvolte țara”, a mai declarat premierul albanez.

Mii de cetățeni au ieșit din nou în stradă la Tirana luni seara, cerând oprirea proiectului și exprimându-și nemulțumirea față de Rama, aflat la putere de 13 ani, despre care protestatarii spun că nu a reușit să combată corupția sau să îmbunătățească serviciile de bază.

Rama a preluat funcția în 2013 și își propune să conducă Albania către aderarea la Uniunea Europeană.

Complexul hotelier controversat este ideea lui Kushner și a soției sale, Ivanka Trump, care au declarat că s-au îndrăgostit de Albania în urmă cu câțiva ani, în timpul unei excursii pe mare.

Rama i-a întâlnit în timpul acelei călătorii și i-a descris ca fiind „oameni foarte plăcuți, modești... buni”.

Acum, firma de investiții a lui Kushner, Affinity Partners, este implicată în proiectul de 1,4 miliarde de euro din apropierea zonei protejate Vjosa-Nartë, precum și într-un alt proiect, pe insula Sazan, din apropiere.

Împreună, aceste proiecte au o valoare de până la 5 miliarde de euro, a declarat Rama.

„Este un vis măreț, iar visurile mărețe s-au confruntat întotdeauna cu opoziția unora”, a adăugat el.

Într-un răspuns adresat Europei Libere la începutul acestei luni, compania Affinity Partners a declarat că respectă „procesele publice și instituționale în curs” din Albania și își va derula planurile în funcție de ele.

Acesta este al doilea proiect de construcție sprijinit de Edi Rama care ajunge în atenția publică internațională.

Primul a fost un centru pentru migranți italian găzduit de albanezi, care a trebuit închis după ce justiția italiană l-a declarat ilegal.

Articol preluat de la Serviciul pentru Kosovo al Europei Libere.

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