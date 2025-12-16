Ginerele președintelui SUA, Jared Kushner, se retrage din proiectul imobiliar de la Belgrad

Ziarul Wall Street Journal a citat un purtător de cuvânt al companiei Affinity Partners, reprezentând interesele lui Kushner, care a declarat că planul de construire a unui complex de lux pe locul clădirilor bombardate ale Statului Major General al armatei iugoslave a fost abandonat.

Vestea retragerii a venit la câteva ore după ce Parchetul pentru Crimă Organizată din Serbia l-a pus sub acuzare pe ministrul Culturii, Nikola Selakovic, pentru că ar fi eliminat ilegal statutul de patrimoniu cultural al clădirilor.

„Deoarece proiectele importante ar trebui să unească, nu să dezbine, și din respect pentru cetățenii Serbiei și Belgradului, ne retragem cererea și ne dăm la o parte”, a declarat purtătorul de cuvânt de la Affinity Partners.

Europa Liberă a solicitat companiei un comentariu, însă fără succes.

„Rămânem cu ruinele”

Știrea a fost deplânsă de unii politicieni sârbi.

„Acum vom rămâne cu o clădire distrusă și este doar o chestiune de timp până când cărămizile și alte elemente vor începe să cadă, pentru că nimeni nu o va mai atinge vreodată”, a declarat președintele sârb Aleksandar Vucic jurnaliștilor pe 16 decembrie.

Proiectul a fost mult timp contestat de protestatarii antiguvernamentali din Serbia, de politicienii din opoziție și de Asociația Arhitecților.

„Eforturile guvernării lui Vucic de a scoate clădirea Statului Major General și a Ministerului Apărării din registrul proprietăților și monumentelor protejate cultural au dus la un scandal”, a declarat Edward P. Joseph, lector și cercetător principal la Universitatea Johns Hopkins din Maryland (SUA).

Joseph a adăugat că a ridicat această problemă în cadrul unei subcomisii a Comisiei pentru afaceri externe a Camerei Reprezentanților din 2 decembrie.

Sit de patrimoniu cultural

Kushner, care este căsătorit cu fiica mai mare a lui Trump, Ivanka, și a fost consilier la Casa Albă în timpul primului mandat al lui Trump, a anunțat anul trecut proiectul complexului Trump Tower, în valoare de 500 de milioane de dolari, în centrul Belgradului.

Proiectul, conceput de arhitectul Nikola Dobrovic, se concentra pe două structuri moderniste din cărămidă, neocupate, situate în centrul Belgradului, adică fostul sediu al Statului Major General al Armatei Iugoslave.

Locul a fost bombardat de avioanele NATO în primăvara anului 1999, ca parte a unei campanii menite să împiedice forțele iugoslave dominate de sârbi să atace Kosovo, pe atunci parte integrantă din Serbia.

În ciuda impactului bombardamentelor, clădirile și-au păstrat statutul de clădiri protejate datorită importanței lor arhitecturale, potrivit activiștilor.

În contractul cu americanii, Serbia era obligată să elimine desemnarea de patrimoniu cultural din complexul Statului Major General „într-un mod satisfăcător” pentru compania lui Kushner, pentru a finaliza demolarea clădirilor, tot „într-un mod satisfăcător” pentru Affinity Partners. Terenul de sub construcții urma să fie închiriat gratuit pentru 99 de ani.

În luna mai, procurorii au anunțat că funcționarul cultural responsabil cu desemnarea istorică a sitului a falsificat o semnătură pe un document important și a fost arestat.

Goran Vesic, director interimar al Institutului Republican pentru Protecția Monumentelor Culturale, a recunoscut că a falsificat opinia unui expert.

La momentul respectiv, Affinity Partners a negat orice implicare în falsificarea documentelor. De asemenea, s-a angajat să construiască un complex memorial pentru victimele bombardamentelor NATO, în care SUA au jucat rolul principal.

Pe 15 decembrie, procurorul public a depus actul de acuzare împotriva lui Vesic, Selakovic și a unui alt funcționar al Ministerului Culturii pentru „ilegalități în eliminarea statutului de sit al patrimoniului cultural al clădirilor sediului armatei”.

