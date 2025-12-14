Un proiect finanțat de China la Belgrad atrage atenția asupra „contractelor ascunse”

Au început lucrările de construcție pentru înlocuirea podului peste Sava, unul din simbolurile Serbiei, dar refuzul guvernului de a dezvălui în totalitate acordurile încheiate cu companiile chineze implicate alimentează opoziția față de proiect și ridică semne de întrebare cu privire la transparența modului în care au fost atribuite contractele.

China State Construction Engineering (CSEC), una dintre cele două companii de stat chineze care participă la acest proiect, a anunțat că instalarea structurilor de oțel pe noul pod de 420 de metri din centrul capitalei, Belgrad, a început pe 5 decembrie.

PowerChina, un conglomerat chinez de stat de mari dimensiuni și una dintre cele mai mari companii de inginerie, achiziții și construcții din lume, este principalul contractor. Aceasta a fost implicată în demolarea vechiului pod peste Sava în iulie și construiește noul pod în valoare de 94,1 milioane de euro (109 milioane de dolari), care urmează să fie finalizat până la sfârșitul anului 2026.

Însă absența unei licitații publice pentru contracte, care ar putea avea implicații asupra costului total și calității proiectului, a ridicat semne de întrebare cu privire la transparență.

Aceasta este o problemă deosebit de controversată în Serbia, deoarece copertina de beton deasupra intrării unei gări din orașul Novi Sad s-a prăbușit în noiembrie 2024, provocând moartea a 16 persoane. Incidentul a stârnit proteste masive și a dus la demisia prim-ministrului Milos Vucevic în ianuarie.

Demonstranții au dat vina pe corupție și pe calitatea proastă a construcției. Mai mulți antreprenori, inclusiv companii chineze, au fost implicați în reconstrucția gării.

Autoritățile sârbe au insistat că consorțiul chinez format din China Railway International Company (CRIC) și China Communications Construction Company (CCCC), doi antreprenori chinezi, nu era de vină, iar ambele firme au declarat că acoperișul din beton al gării nu făcea parte din lucrările de reconstrucție pe care le-au efectuat.

În cele din urmă, a fost lansată o anchetă asupra incidentului, procuratura acuzând unii oficiali sârbi că au „obținut beneficii materiale” în valoare de cel puțin 18,7 milioane de dolari de la consorțiul chinez, care construiește o cale ferată de mare viteză.

Directorul programului Transparency International, Nemanja Nenadic, a declarat pentru RFE/RL că excepțiile și lacunele din Serbia au creat efectiv o „scurtătură pentru contractarea lucrărilor fără concurență”.

„În general, putem presupune că prețul este mai mare decât ar fi în cazul unei licitații publice, deoarece compania care câștigă contractul nu are niciun motiv să ofere condiții mai bune când știe că nu există concurență”, a spus Nenadic, un avocat veteran în domeniul anticorupție.

„Au spus că totul era secret”

Vechiul pod peste Sava a fost construit în 1942, în timp ce Serbia se afla sub ocupația nazistă, și a reușit să fie salvat după ce germanii în retragere l-au minat în momentul în care au părăsit orașul. De atunci, a devenit un punct de reper și un simbol al Belgradului.

În luna mai, municipalitatea din Belgrad a declarat că podul trebuie înlocuit din cauza „unor riscuri structurale și de siguranță” și pentru că nu „răspundea nevoilor actuale și crescânde de trafic ale orașului Belgrad”. Noul pod, mai mare, ar putea face față traficului crescut și ar oferi o legătură mai bună cu alte proiecte noi, a declarat municipalitatea.

Însă întrebările legate de transparență și construcție au însoțit proiectul încă de când ideea demolării vechiului pod a câștigat teren, în 2017, iar contractul a fost semnat cu PowerChina în 2020.

De atunci, guvernul sârb a ocolit procedura de achiziții publice pentru noul pod peste Sava, invocând un acord interguvernamental între China și Serbia semnat în 2009, care permite contractarea publică directă și o cooperare sporită în domeniul construcției de infrastructură.

Constituția sârbă prevede că acordurile internaționale fac parte din sistemul juridic și că legile interne ale țării nu pot intra în conflict cu contractele internaționale.

La aceste preocupări legate de achiziții se adaugă faptul că documentația completă a proiectului nu a fost niciodată făcută publică.

Nici Ministerul Construcțiilor, Transporturilor și Infrastructurii, nici municipalitatea Belgradului nu au răspuns la întrebările RFE/RL cu privire la construcția podului.

CSEC și PowerChina nu au răspuns la solicitările RFE/RL de a comenta procedura de achiziție sau implicarea lor în proiect.

Rastko Naumov, membru al grupului de activiști Belgrade Remains, care a organizat proteste împotriva deciziei de demolare a vechiului pod peste Sava, a declarat pentru RFE/RL că, în opinia sa, detalii esențiale despre proiect au fost ascunse publicului.

El a spus că s-a adresat în ianuarie Direcției pentru Terenuri și Construcții din Belgrad pentru a depune cereri oficiale de divulgare a contractelor privind demolarea vechiului pod și construirea unuia nou, dar cererea sa a fost respinsă.

„Au refuzat să ne predea contractele. Au spus că sunt toate secrete”, a declarat Naumov, avocat și activist, pentru RFE/RL.

Naumov a arătat RFE/RL cererile pe care le-a depus la direcție, inclusiv scrisoarea de respingere din partea autorităților.

În scrisoare se menționa că Naumov nu avea acces la contracte deoarece acestea constituiau un „secret comercial”, iar PowerChina a afirmat că divulgarea acestor informații ar echivala cu dezvăluirea unor secrete comerciale.

Direcția pentru Terenuri și Construcții din Belgrad nu a răspuns la solicitarea RFE/RL de a comenta această situație.

Un model de contracte ascunse

Beijingul are o relație strânsă cu președintele sârb Aleksandar Vucic și și-a aprofundat constant legăturile cu Belgradul și cu întreaga regiune a Balcanilor în ultimele două decenii.

Relațiile Belgradului cu China s-au extins într-o serie de sectoare, de la comerț și apărare la tehnologie și educație, cu miliarde de dolari în numerar chinezesc care au intrat în țară în cadrul Inițiativei Centurii și Drumului (Belt and Road Initiative), proiectul global de infrastructură al Chinei, și prin acorduri bilaterale.

Noul pod peste râul Sava este doar unul dintr-o serie de proiecte mari din Serbia care au ridicat semne de întrebare în ceea ce privește transparența.

PowerChina este, de asemenea, un contractor cheie pentru construirea marelui complex din Belgrad pentru Expoziția Mondială din 2027, precum și pentru construirea de săli de expoziții, un stadion național de fotbal și infrastructura aferentă, cum ar fi linii de metrou, o nouă autostradă și o șosea de centură în jurul capitalei sârbe.

Aceste contracte au ocolit, de asemenea, legea sârbă privind achizițiile publice, care reglementează care companii pot obține permisiunea de a lucra la proiecte și achiziții de stat și asigură că aceste proiecte sunt competitive și transparente.

Preocupările legate de transparență au fost ridicate și în raportul Comisiei Europene pentru Serbia din acest an, care a evaluat statutul candidaturii acesteia la aderarea la Uniunea Europeană.

Raportul avertiza că acordurile interguvernamentale precum cel semnat cu China – și care există și cu alte țări – erodează mecanismele de control și echilibru asupra proiectelor de anvergură din țara balcanică.

„Acest lucru duce la riscul de corupție și de nerespectare a standardelor europene”, se arată în raport.

Traducere preluată de la Europa Liberă România.

