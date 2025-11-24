De la mine la centrale solare: proiectele chineze se confruntă cu obstacole juridice în Balcani

După ce un muncitor chinez în vârstă de 25 de ani a murit vara trecută pe șantierul unei centrale solare din Bosnia-Herțegovina, puțini se așteptau ca incidentul să se transforme într-una dintre cele mai puternice lovituri juridice aduse proiectelor finanțate de China în această țară.

Accidentul de la centrala Aurora Solar, situată în apropierea orașului Stolac din sudul Bosniei, a declanșat o inspecție care a depistat 71 de muncitori chinezi ilegali în luna octombrie. Autoritățile i-au deportat rapid, au declarat ilegală construcția proiectului în valoare de 116 milioane de dolari și au deschis anchete privind posibila utilizare abuzivă a terenurilor publice în luna noiembrie.

Însă, locuitorii din zonă spun că șantierul nu a fost încă închis.

Pentru o regiune în care investițiile chineze în infrastructură sunt adesea protejate de alianțe politice și patronajul guvernului, această evoluție a reprezentat un rar eșec al influenței economice a Chinei în Balcani și un exemplu de succes al rezistenței publice față de proiectele chineze.

Experții spun că oficialii din regiune au acceptat adesea capitalul chinez ca sursă rapidă de finanțare pentru dezvoltarea energiei și a infrastructurii, în detrimentul protecției mediului și al respectării legislației muncii.

„Companiile chineze se comportă în Balcani așa cum li se permite să se comporte”, a declarat pentru RFE/RL Vuk Vuksanovic, cercetător principal la Centrul pentru Politici de Securitate din Belgrad.

Promisiuni încălcate, preocupări legate de mediu

După luni de dispute juridice și presiuni din partea localnicilor, un inspector guvernamental a blocat efectiv orice nouă construcție la centrala solară din Stolac.

Unii rezidenți, precum Arman Ajanic, s-au arătat îngrijorați de faptul că instalațiile proiectului au fost construite prea aproape de zonele populate - mai aproape decât se prezentase inițial publicului - și că proiectul ar putea genera riscuri pentru mediul înconjurător și siguranța oamenilor, cum ar fi alunecările de teren.

„Locația este o zonă cu risc dovedit de alunecări de teren și are o pantă spre casele din zona rezidențială”, a declarat Ajanic pentru RFE/RL. „Vecina noastră, Elmira Sefo, a murit în urma unei alunecări de teren provocate de un cutremur. Având în vedere aceste experiențe negative, pur și simplu nu am vrut să rămânem pasivi.”

El a adăugat că localnicii au început campania juridică pentru oprirea proiectului în ianuarie, petrecând zilnic ore întregi în căutarea legilor relevante.

„Aceasta nu ar trebui să fie sarcina cetățenilor obișnuiți, ci a instituțiilor”, a spus Ajanic.

Primăria, care a fost în fruntea eforturilor de construire a centralei, nu a răspuns la o cerere de comentarii din partea RFE/RL.

Kemal Svrakic, avocatul China North Industries Corporation (NORINCO), compania chineză care construiește proiectul solar, a declarat luna trecută pentru Serviciul balcanic al RFE/RL că toți muncitorii au sosit legal și că a depus toate documentele necesare pentru fiecare dintre ei.

Ce este NORINCO? China North Industries Corporation (NORINCO) este o filială a unei companii de stat mai mari din domeniul apărării, China North Industries Group Corporation Limited (NORINCO Group), care realizează produse comerciale și militare. NORINCO comercializează produsele companiei-mamă la nivel internațional și este implicată, de asemenea, în proiecte de apărare militară în China și în proiecte de construcții civile, din ce în ce mai mult în sectorul energiilor regenerabile, atât în țară, cât și în străinătate.

„Mână liberă pentru chinezi”

Centrala solară din apropierea orașului Stolac este cel mai recent proiect de anvergură construit sau gestionat de companii de stat chineze în Balcani, care a devenit recent obiectul unei controverse și a fost blocat din cauza opoziției locale.

Există centrala hidroelectrică din satul Ulog, din sudul Bosniei, unde localnicii semnalează de ani de zile daune aduse mediului și moartea în masă a peștilor. În prezent, se desfășoară o anchetă pentru a stabili cauza morții peștilor.

Există, de asemenea, centrala hidroelectrică Bistrica din Bosnia, a cărei autorizație de construire a fost revocată și care a întâmpinat o reacție negativă din partea localnicilor.

Proiectele s-au confruntat cu reacții negative din partea opiniei publice din motive similare, inclusiv eludarea legilor locale privind munca, mediul și deținerea terenurilor.

Cercetători precum Vuksanovic au afirmat că aceste probleme derivă din încercările politicienilor din Balcani de a atrage investiții chineze în țară și de a beneficia de o rețea de noi capitaluri.

„Toate preocupările legate de munca ilegală, mediu și exproprierea terenurilor se datorează faptului că elitele locale le dau mână liberă chinezilor pentru finalizarea proiectului”, a spus Vuksanovic. „Dacă permiteți companiilor să funcționeze fără reguli clare, asta se poate întâmpla.”

Atât Aurora Solar, care dezvoltă proiectul centralei solare, cât și NORINCO, contractantul, susțin că toate autorizațiile necesare au fost obținute în conformitate cu legea. Niciuna dintre companii nu a anunțat că intenționează să conteste decizia.

O tendință în Balcani

Cu toate acestea, dincolo de graniță, în Serbia, opoziția locală întâmpină dificultăți în a se impune.

În centrul minier din estul țării, Bor, care găzduiește singurul complex minier de cupru din Serbia, locuitorii acuză conglomeratul chinez Zijin Mining Group de acapararea terenurilor, poluare și ignorarea mijloacelor lor de trai. Dar ani de bătălii juridice nu au adus progrese semnificative.

Miodrag Zivkovic, din satul Slatina, a declarat că a pierdut șapte hectare de teren în 2020, după ce a primit un ordin de expropriere din partea guvernului, care i-a luat proprietatea în folosință publică.

Zivkovic se află acum într-un litigiu juridic cu compania minieră chineză Zijin, deoarece aceasta este listată ca beneficiar al exproprierii, chiar dacă guvernul sârb a efectuat-o în numele companiei.

El a spus că autoritățile au depus eforturi considerabile pentru a veni în întâmpinarea companiei Zijin și au ocolit procedurile legale în acest proces.

„Ministerul Finanțelor a emis o decizie care permite companiei să intre în posesia terenului înainte de a mă despăgubi, invocând urgența proiectului”, a explicat Zivkovic pentru RFE/RL. „În loc să instruiască compania să plătească despăgubirea stabilită de lege, ministerul a luat partea companiei.”

Serbia Zijin Mining, filiala locală a companiei chineze care controlează o mare parte din fostul complex Bor, deținut anterior de stat, insistă că a achiziționat cea mai mare parte a terenului în mod voluntar și că doar o mică parte a fost expropriată după ce statul a desemnat zona ca fiind de „interes public”.

Zivkovic, care depinde de o mică pensie de invaliditate, a spus că a pierdut nu doar terenul, ci și întreaga sa sursă de venit. El a adăugat că exploatarea minieră din Bor a dus la poluarea aerului cu concentrații ridicate de arsenic.

„Nu există mine ecologice, mai ales aici, unde compania minieră este chineză”, a spus Zivkovic, referindu-se la impactul puternic al exploatării miniere asupra mediului. „Acest lucru nu este deloc adevărat dacă luăm în considerare rezultatele măsurătorilor calității aerului efectuate de Institutul nostru minier din Bor. Este un dezastru.”

Zijin în Serbia Zijin a intrat în Serbia cu sprijinul Belgradului în 2018, când a plătit 350 de milioane de dolari pentru recapitalizarea firmei RTB Bor, aflată în dificultate, angajându-se să investească 1,26 miliarde de dolari în acest sit în următorii șase ani. De atunci, compania a relansat activitatea minieră în zonă și a încercat să deschidă noi situri. În septembrie 2023, a anunțat o investiție de 3,8 miliarde de dolari pentru extinderea minelor sale de cupru, pe fondul creșterii cererii globale pentru acest produs. În timp ce Belgradul a lăudat rolul Zijin în revitalizarea industriei miniere a țării și în crearea de locuri de muncă în țara balcanică, neînțelegerile dintre companie și localnici au crescut. Zijin a afirmat în repetate rânduri că își desfășoară activitatea în conformitate cu toate legile și reglementările. De la intrarea sa în Serbia, Zijin a fost amendată pentru încălcări ale legislației privind poluarea, iar în aprilie 2021 compania a primit ordinul de a opri activitatea la mina de cupru după ce nu a respectat standardele de mediu și nu a construit o stație de epurare a apelor uzate.

De când grupul minier chinez Zijin Mining Group a achiziționat în 2018 singurul producător de cupru și metale prețioase din Serbia, acesta a devenit unul din cei mai mari exportatori ai țării, cu venituri care se vor apropia de 1 miliard de euro până la sfârșitul anului 2024.

Pentru Belgrad, astfel de investiții reprezintă un model de parteneriat pe care liderii chinez și sârb, Xi Jinping și Aleksandar Vucic, îl descriu adesea ca o „prietenie de oțel”.

Însă, unii locuitori spun că această alianță a avut un cost ridicat, care nu se măsoară în promisiuni economice, ci în terenuri pierdute, aer poluat și hotărâri judecătorești neaplicate.

„Este dificil să convingi orice companie să respecte pe deplin legile de mediu din țara ta, dar este și mai dificil când autoritățile locale și naționale sunt complice la acest lucru”, a declarat pentru RFE/RL Damir Dizdarevic, care monitorizează investițiile chineze în Balcani, la Fundația BFPE pentru o Societate Responsabilă, cu sediul în Belgrad.

Controverse privind o altă companie chineză din Serbia Compania chineză Linglong, care construiește o fabrică de anvelope în valoare de aproape 1 miliard de dolari în Serbia, s-a văzut implicată în scandaluri de-a lungul anilor legate de poluarea mediului și practici de muncă necorespunzătoare. În 2020, ONG-urile sârbe au dezvăluit că o parte din lucrările de construcție din jurul fabricii de anvelope din orașul Zrenjanin au fost efectuate fără autorizații sau studii de impact asupra mediului, ceea ce a dus la proteste. Un scandal național a izbucnit și după ce au fost descoperite standarde de muncă precare la fabrică, unde sute de muncitori vietnamezi angajați de un subcontractant locuiau în adăposturi improvizate, fără electricitate, încălzire sau apă, fiindu-le confiscate pașapoartele.

Pivotul verde al Chinei

Vladimir Shopov, expert la Consiliul European pentru Relații Externe, a declarat că țările din Balcani reprezintă o rampă de lansare convenabilă pentru companiile chineze, care își pot dezvolta portofoliile și ajusta operațiunile astfel încât să poată îndeplini standardele comerciale și de mediu mai stricte ale Uniunii Europene și să concureze pe piața unică a acesteia.

„Deși obiectivele sale pe termen lung – poziționarea politică în viitoarele state membre ale UE, construirea de rețele de actori locali prietenoși și câștigarea de influență în sectoare politice și economice cheie – rămân aceleași, Beijingul își extinde setul de instrumente pentru a atinge aceste obiective”, a scris Shopov într-o analiză publicată la începutul acestei luni.

Investițiile Chinei în energia regenerabilă, inclusiv energia eoliană și solară, sunt un pilon important al acestui nou set de instrumente.

Subvențiile de stat și o bază de producție masivă au transformat China în cel mai mare și mai rentabil producător mondial de panouri solare, turbine eoliene și vehicule electrice.

În ultimii ani, instituțiile chineze au finanțat, de asemenea, proiecte de energie verde în întreaga lume, întrucât Beijingul încearcă să-și schimbe imaginea globală de mare poluator în cea de investitor verde și să-și consolideze afacerile companiilor sale în străinătate.

În Balcani, firmele de stat chineze au finanțat adesea aceste proiecte de energie verde folosind intermediari locali pentru a naviga prin sisteme juridice lacunare și supraveghere slabă.

Dar, după cum arată Stolac, această strategie poate avea efecte negative atunci când comunitățile locale se opun. Ceea ce a început ca o moarte tragică la locul de muncă s-a încheiat cu desființarea unei întregi întreprinderi.

Ajanic a declarat că el și localnicii din Stolac se alătură altor activiști din toată țara pentru a pregăti măsuri legale suplimentare împotriva proiectelor similare în cazul cărora consideră că legea a fost eludată.

„Ne-am alăturat unei alianțe naționale care solicită gestionarea legală a terenurilor publice”, a spus el. „Am implicat instituții la toate nivelurile, deoarece mediul sănătos și procedurile legale nu au preț.”

