Blocul condus de China și Rusia desfășoară exerciții antitero în Iran: cât de importante sunt pentru Teheran?

Exercițiul „Sahand 2025” de cinci zile, organizat în cadrul Structurii Regionale Antiteroriste (RATS) a OCS, a început pe 1 decembrie la baza Brigăzii Mecanizate Imam Zaman a Corpului Gărzilor Revoluționare Islamice (IRGC) din districtul Shabestar, provincia Azerbaidjanul de Est, în apropierea granițelor nord-vestice ale Iranului.

Potrivit IRGC, exercițiile includ participarea membrilor OCS - Belarus, China, India, Kazahstan, Kârgâzstan, Pakistan, Rusia, Tadjikistan și Uzbekistan - și a statelor observatoare și se concentrează pe operațiuni comune împotriva terorismului, separatismului și extremismului – pilonii principali ai mandatului RATS.

Analiștii spun însă că semnificația militară a exercițiului este limitată. Acesta are o amploare redusă, participarea este scăzută și este puțin probabil să contribuie în mod semnificativ la îmbunătățirea capacității operaționale comune.

În plan politic, Iranul speră să profite de OCS pentru a arăta că se aliniază marilor puteri eurasiatice și pentru a înlătura percepția de izolare, chiar dacă organizația rămâne fragmentată și nesigură în ceea ce privește rolul său strategic. Dacă acest lucru va avea succes este o altă întrebare.

„Un exercițiu antiterorist nu indică faptul că relația Iranului cu țări precum Rusia și China se îmbunătățește”, a declarat Farzin Nadimi, cercetător senior la Institutul Washington, pentru Radio Farda al RFE/RL, subliniind natura simbolică, mai degrabă decât transformatoare, a exercițiilor.

Nadimi a susținut că este puțin probabil ca membrii OCS să aibă o prezență semnificativă la aceste exerciții.

„Probabil că sunt acolo doar pentru a observa, iar sarcina grea va fi îndeplinită de brigada mecanizată [a IRGC]”, a spus el, remarcând absența unor rapoarte privind transporturile de echipament militar către Iran din statele membre.

Președintele parlamentului iranian și fostul comandant al forțelor aeriene ale IRGC, Mohammad Baqer Qalibaf, a prezentat exercițiul ca un mesaj geopolitic adresat capitalelor occidentale.

„Țările independente sunt ferm hotărâte să se apere împotriva unei ordini globale nedrepte”, a declarat el într-un discurs din 2 decembrie.

Dar Nadimi consideră că Teheranul exagerează importanța strategică a exercițiului.

„Este probabil un mesaj adresat... Azerbaidjanului și Kurdistanului irakian, precum și grupurilor kurde iraniene stabilite în Irak”, a spus el. „Nu cred că un exercițiu de acest nivel și de această calitate poate avea alte obiective, cum ar fi acela de a servi ca factor de descurajare împotriva Israelului.”

Nord-vestul Iranului rămâne una dintre cele mai sensibile zone de securitate ale țării, fiind locul în care există de mult timp sentimente separatiste în rândul etnicilor azeri și kurzi. Regiunea a fost scena activităților grupurilor kurde pe care Teheranul le etichetează drept organizații teroriste și servește drept coridor pentru rețelele de contrabandă care operează peste granițele cu Armenia, precum și cu Azerbaidjanul și exclava sa Nahicevan.

Aderarea Teheranului la OCS – oficializată în 2023, după aproape două decenii în calitate de observator – oferă Iranului acces la un schimb extins de informații și posibilitatea de a solicita desemnarea oficială a unor organizații ca teroriste prin intermediul RATS. Pe plan intern, oficialii au prezentat aderarea la OCS ca o ruptură diplomatică față de izolarea occidentală.

Însă, organizația însăși se străduiește să-și definească scopul.

Analiștii susțin în general că OCS se confruntă cu o criză de identitate: misiunea sa s-a estompat în timp, amestecând cooperarea în domeniul combaterii terorismului cu comerțul, programele culturale și mesajele geopolitice generale împotriva influenței occidentale.

Diviziunile interne complică și mai mult lucrurile. Rusia consideră din ce în ce mai mult OCS ca un bloc antioccidental care își consolidează influența în Asia Centrală, în timp ce China acordă prioritate cooperării în lupta împotriva terorismului și promovării viziunii sale de guvernanță globală. Extinderea geografică – admiterea Indiei și Pakistanului în 2017, a Iranului în 2023 și a Belarusului în 2024 – a lărgit aria de acțiune a grupului, dar a și adâncit contradicțiile interne.

