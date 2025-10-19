Rolul Rusiei în Orientul Mijlociu scade pe zi ce trece după acordul lui Trump privitor la Israel și Gaza

La sfârșitul anului 2015, Kremlinul a obținut o victorie cheie când a lansat o intervenție militară în Siria pentru a salva regimul în declin al președintelui sirian de la acea vreme, Bashar al-Assad, și pentru a deveni un actor principal în Orientul Mijlociu.

Însă, 10 ani mai târziu, Assad a fost înlăturat de la putere, iar o serie de evenimente decisive – cel mai recent fiind acordul din 13 octombrie de încetare a focului între Israel și Gaza, mediat de SUA – inversează polii de putere în regiune.

„Rusia nu a mai fost marginalizată diplomatic în Orientul Mijlociu în acest fel de când a intervenit în Siria în 2015”, a declarat pentru Europa Liberă (RFE/RL) Hanna Notte, directoarea pentru Eurasia de la Centrul „James Martin” pentru Studii de Neproliferare.

Acest statut diminuat a fost evident în Egipt pe 13 octombrie, când Trump a coprezidat un summit la care au participat liderii a peste 20 de țări, menit să finalizeze un armistițiu permanent în Gaza.

Rusia a lipsit de la reuniunea diplomatică, iar ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a declarat reporterilor că Moscova nu a fost invitată.

Episodul a venit după ce Kremlin a anulat un summit planificat să aibă loc la Moscova cu liderii arabi la sfârșitul acestei săptămâni.

Bloomberg citează surse familiarizate cu situația, care au spus că adevăratul motiv al anulării summitului a fost că prea puțini lideri regionali și-au confirmat prezența.

Oficiali europeni au declarat pentru RFE/RL sub protecția anonimatului că acordul semnat pe 13 octombrie și anularea summitului de la Moscova arată scăderea evidentă a influenței Rusiei în Orientul Mijlociu.

„A fost cu siguranță încă un semn că rolul Rusiei se diminuează în regiune”, a spus RFE/RL un oficial al Uniunii Europene specializat în Rusia și Eurasia.

„Summitul anulat este încă un semnal. Doar doi lideri – din Siria și din Irak – au fost de acord să participe”.

Un alt diplomat al UE a declarat pentru RFE/RL că absența Rusiei de la summitul din Egipt a marcat „o victorie pentru Occident”.

„A fost o imagine extraordinară să-i vezi pe liderii americani, arabi și occidentali pe tribune și fără niciun rol rusesc sau chinezesc în toate acestea”, a menționat diplomatul european.

Moscova se confruntă cu un Orient Mijlociu în rapidă schimbare

Prestigiul Rusiei a suferit pierderi în Orientul Mijlociu în ultimii ani, când Moscova a acordat prioritate invaziei sale din Ucraina.

Assad, pentru care Moscova a intervenit militar alături de Iran în timpul războiului civil din Siria, a fost răsturnat la sfârșitul anului 2024 și ulterior a fugit la Moscova.

Atacurile Hamas din 7 octombrie 2023, care au declanșat un război în Gaza, au plasat Moscova în fața unor noi provocări diplomatice cu Israelul, după ce Kremlinul a petrecut decenii construind legături strategice.

Acestea au fost urmate de atacuri aeriene americane și israeliene asupra Iranului în iunie, care au slăbit militar Teheranul – principalul partener al Moscovei în regiune. De asemenea, Rusia a început să ezite în furnizarea de arme către Teheran.

Toate aceste acțiuni fac parte din ceea ce analiștii spun că ar fi noul calcul politic al Moscovei, care să îi permită să se concentreze pe războiul din Ucraina, în lipsa unor resurse strategice de redirecționat către alte regiuni ale globului.

„Fie că este vorba de incapacitate sau de lipsă de voință, există pur și simplu mai puține resurse militare pe care Rusia le poate aloca în altă parte”, a spus Notte.

Dificultățile diplomatice cu care se confruntă Moscova sunt agravate de o rețea complicată de parteneriate și nevoi strategice pe care Rusia le are în Orientul Mijlociu.

Rusia are de mult timp o relație solidă cu Iranul. Moscova rămâne un investitor străin important și furnizor de arme. La rândul lui, Teheranul a sprijinit Kremlinul cu drone în primul an al invadării Ucrainei, ajutând Moscova să construiască o fabrică care produce propriile drone.

Însă președintele rus Vladimir Putin a urmărit să dezvolte legături mai strânse cu țări din Golf, precum Emiratele Arabe Unite (EAU) și Arabia Saudită. Sunt doi parteneri din ce în ce mai importanți pentru Moscova, care nu privesc însă cu ochi buni un Iran mai puternic.

Acest lucru a plasat Moscova într-o poziție dificilă. Rusia încearcă să-și sprijine principalul partener din regiune, încercând în același timp să mențină legăturile cu țările din Golf.

Acestea au avut un rol esențial în supraviețuirea Moscovei în fața sancțiunilor occidentale care i-au fost impuse după ce a invadat Ucraina în februarie 2022.

Declin, dar nu total

Deși recentul acord privitor la Gaza marchează un progres diplomatic, un acord pe termen lung pentru a aduce o pace durabilă este încă departe de a fi garantat.

Notte spune că, deși statura Rusiei în regiune ar putea fi în declin față de perioada de glorie când intervenea în Siria, excluderea sa de la summit nu înseamnă că Moscova nu este încă un factor influent în Orientul Mijlociu.

„Chiar dacă Rusia nu ar fi blocată în Ucraina, probabil că tot nu ar fi un jucător important în problemele Israel-Palestina”, a spus Notte. „Rolul Moscovei în relația Israel-Palestina a fost destul de limitat de la sfârșitul Războiului Rece”.

Totuși, Moscova a reușit să salveze rămășițele statutului său în Siria.

Rusia a contrazis oarecum previziunile după înlăturarea lui Assad, menținându-și șantierul naval de la Tartus și baza aeriană Hmeimim din Siria.

În același timp, și-a folosit influența de membru permanent al Consiliului de Securitate al ONU pentru a putea construi legături cu guvernul noului președinte sirian, Ahmed al-Sharaa.

De altfel, Sharaa a primit personal o delegație la nivel înalt de la Moscova luna trecută.

Într-un interviu acordat CBS din 12 octombrie, președintele sirian părea să mențină deschisă posibilitatea de a construi legături mai strânse cu Rusia pe viitor.

„Implicarea într-un conflict cu Rusia chiar acum ar fi prea costisitoare pentru Siria. Nici nu ar fi în interesul țării”, a spus el.

Traducere preluată de la Europa Liberă România.



