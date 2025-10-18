Fost diplomat rus, implicat într-un scandal cu un agent FBI, condamnat la două luni de închisoare

Un fost diplomat rus, implicat într-un scandal privind eludarea sancțiunilor și care are legături cu unul dintre foștii șefi ai contrainformațiilor FBI și cu un oligarh rus notoriu, a fost condamnat la două luni de închisoare pentru că a mințit autoritățile americane.

Condamnarea lui Serghei Șestakov marchează închiderea unui capitol al unui dosar care a adus prejudicii de imagine FBI-ului și a readus în atenție figura oligarhului rus Oleg Deripaska, apropiat de Kremlin și aflat de mult timp în vizorul Biroului Federal de Investigații.

Potrivit procurorilor americani, Șestakov, în vârstă de 71 de ani, care a devenit cetățean american în 2013 și a lucrat ca interpret autorizat pentru instanțele federale, știa că este o infracțiune să mintă agenții FBI care investigau cazul lui Charles McGonigal.

McGonigal, aflat la momentul pensionării în 2018 printre cei mai importanți oficiali ai biroului FBI din New York, coordona anchete privind spionajul și oligarhii ruși.

Pe 16 octombrie, judecătorul federal Jed Rakoff a decis ca Șestakov să ispășească două luni de închisoare, urmate de doi ani de eliberare condiționată, și să plătească o amendă de 100 de dolari — o pedeapsă mai blândă decât cea cerută de procurori. El urmează să înceapă executarea sentinței în februarie.

Avocata sa, Rita Glavin, ceruse ca acesta să fie condamnat la „timp deja ispășit”, adică să fie considerată suficientă perioada scurtă petrecută în detenție în 2023 înainte de eliberarea pe cauțiune.

Avocata nu a răspuns solicitării de comentarii din partea RFE/RL.

Un e-mail trimis biroului procurorului federal din Manhattan, care se ocupă de caz, a primit un răspuns automat potrivit căruia activitatea serviciului de comunicare publică a fost suspendată din cauza închiderii temporare a guvernului SUA.

În centrul cazului se află conversațiile pe care Serghei Șestakov le-a avut cu Evgheni Fokin, un alt fost diplomat rus, pe care îl numea un vechi prieten din tinerețe.

Fokin, director executiv în cadrul En+, principala companie a oligarhului rus Oleg Deripaska, a fost pus sub supravegherea FBI începând cu iulie 2019, potrivit documentelor din instanță. În august 2021, când a intrat în Statele Unite, dispozitivele sale electronice au fost confiscate și percheziționate.

Viza sa americană a fost revocată în anul următor, la cererea FBI, care a afirmat că Fokin avea legături cu Serviciul de Informații Externe al Rusiei.

În documentele judiciare, procurorii americani au susținut că Fokin era un „co-conspirator neinculpat” alături de Șestakov și Charles McGonigal.

Oleg Deripaska, căruia FBI i-a blocat viza încă din anii 2000, a fost sancționat de Departamentul Trezoreriei SUA în aprilie 2018 pentru legăturile sale cu Kremlinul. În 2022, el a fost inculpat pentru că ar fi încercat să aranjeze ca iubita sa însărcinată să nască în Statele Unite, pentru ca copilul să obțină cetățenia americană.

Potrivit documentelor instanței, McGonigal a fost prezentat lui Fokin de către Șestakov. Ulterior, McGonigal a investigat un alt oligarh rus, rival și competitor al lui Deripaska, și a primit plăți printr-o companie din Cipru.

În timpul procesului, avocații apărării au susținut că activitatea lui McGonigal a fost desfășurată în numele companiei En+, nu direct pentru Deripaska, și au invocat mărturia lui Fokin. McGonigal i-a obținut chiar și un stagiu de practică fiicei lui Fokin la Departamentul de Poliție din New York.

La o întâlnire din 21 noiembrie 2021 cu agenți FBI, Șestakov a minimalizat legătura sa și a lui McGonigal cu Fokin. Agenții i-au confiscat atunci telefonul mobil.

O săptămână mai târziu, el s-a înregistrat oficial ca agent străin în baza Legii privind Înregistrarea Agenților Străini (FARA), declarându-și activitatea pentru Fokin și En+.

În ianuarie 2023, Șestakov a fost arestat la locuința sa din statul Connecticut, fiind acuzat de cinci capete de acuzare, inclusiv de faptul că a mințit în legătură cu relația sa cu Fokin — atât în fața agenților FBI, cât și în declarațiile oficiale FARA.

În iunie același an, după ce Departamentul Justiției a renunțat la patru dintre acuzații, el a pledat vinovat.

Printre cei care au trimis scrisori de sprijin instanței în favoarea lui Șestakov s-a numărat Vladimir Gusinski, fost oligarh rus care i-a avut angajați atât pe Șestakov, cât și pe Fokin, în compania sa media Media Most.

Gusinski care locuiește și el în Connecticut, a fost la rândul său chestionat de FBI în legătură cu relațiile sale cu cei doi și cu Deripaska, însă nu a fost acuzat de nicio faptă ilegală.

Charles McGonigal a fost condamnat în decembrie 2023 la peste doi ani de închisoare, după ce a pledat vinovat pentru spălare de bani și eludarea sancțiunilor.

Într-o declarație adresată instanței înainte de pronunțarea sentinței, avocata Glavin l-a prezentat parțial pe Șestakov drept o victimă în acest caz:

„Teama, suspiciunea față de agenți și un sentiment greșit de loialitate l-au împiedicat să facă ceea ce era corect și să fie complet sincer”, a scris ea.

„Va rămâne pentru totdeauna asociat cu agentul FBI corupt Charles McGonigal și va trăi sub o umbră de suspiciune că ar fi fost spion rus — ceea ce nu este adevărat.”

McGonigal este vizat și într-o altă anchetă privind colaborarea sa cu omul de afaceri albanez-american Agron Nezaj. În februarie 2024, el a fost condamnat la peste doi ani de închisoare pentru că a primit o mită de 225.000 de dolari.

