SUA mulțumesc Moldovei că l-a extrădat pe autorul unei crime cu circumstanțe agravante

„Guvernul Statelor Unite adresează mulțumiri Procuraturii Generale, Inspectoratului General al Poliției și Poliției de Frontieră pentru extrădarea reușită, săptămâna trecută, a unui cetățean american căutat pentru agresiune cu circumstanțe agravante în Philadelphia, Pennsylvania”, se arată într-o postare pe rețele a Ambasadei SUA la Chișinău.

„Această extrădare a fost rezultatul direct al cooperării noastre excelente în domeniul aplicării legii și evidențiază puterea relațiilor bilaterale dintre Statele Unite și Republica Moldova.”

Un post de televiziune din SUA, NBC, a informat la 13 septembrie despre extrădarea din Moldova, la 12 septembrie, a unui bărbat cu cetățenie dublă, americană și georgiană, pe nume Gigi Demetrashvili. El este acuzat că a tras într-un bărbat de 19 ani la o farmacie CVS din Philadelphia pe 29 august 2024, și a fugit de la locul faptei.

Demetrashvili a plecat apoi în Georgia, iar pe 20 august anul curent a fost arestat în Moldova, când încerca să obțină permis de muncă.

Nu este limpede când și de ce a ajuns în R. Moldova.

El a fost preluat la Chișinău la 12 septembrie de „șerifii” americani și dus în SUA, cum atestă și o postare pe X.

„Arestarea unui fugar căutat în Philadelphia și capturat în Europa de Est este o dovadă a puterii internaționale a Serviciului Șerifilor Federali din SUA”, a declarat Robert Clark, șerif federal din statul american.

„Măcelarul” din Brooklyn

Este a doua extrădare de răsunet a unui georgian din R. Moldova în SUA anul acesta.

În luna mai, Michail Chkhikvishvili, suspectat de a fi liderul unui cult neonazist, arestat la Chișinău anul trecut, în vară, și ținut aproape un an în detenție în Moldova, a fost dus în SUA, cum consemna la vremea aceea un comunicat de presă al Ministerului american al Justiției.

„Cetățeanul georgian Michail Chkhikvishvili, cunoscut și sub numele de Mishka, Michael, Commander Butcher și Butcher („Măcelarul”), în vârstă de 21 de ani, din Tbilisi, a fost extrădat în Statele Unite din Moldova pe 22 mai și va fi judecat astăzi la tribunalul federal din Brooklyn”, se spunea în document.

Chkhikvishvili este considerat liderul Maniac Murder Cult, un grup extremist violent, internațional, cu motivație rasială. Conform acuzațiilor, Chkhikvishvili a recrutat persoane pentru a comite acte violente în sprijinul ideologiilor sale favorite, inclusiv un atac cu victime multiple care ar fi trebuit să aibă loc la New York.

Potrivit AP, din 2022, Chkhikvishvili a călătorit de mai multe ori în cartierul Brooklyn, unde s-a lăudat că a bătut un bărbat evreu în vârstă și și-a instruit aliații, în principal prin SMS, să comită acte violente în numele Cultului.

Când a fost abordat de un agent FBI sub acoperire în 2023, Chkhikvishvili l-a recrutat pe oficial într-un plan care „implica o persoană care se îmbrăca în Moș Crăciun și împărțea bomboane otrăvite minorităților rasiale și copiilor din școlile evreiești din Brooklyn”, potrivit Departamentului de Justiție din SUA.

