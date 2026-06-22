Politicianul veteran Andy Burnham, care și-a asigurat revenirea în parlament chiar săptămâna trecută, la alegeri parțiale, pare cel mai bine plasat să-i succedă lui Starmer după ce potențialul său rival, Wes Streeting, i-a oferit sprijinul.

Lui Starmer i s-a frânt vocea în discursul plin de emoții, ținut în fața biroului de la numărul 10 din Downing Street, când a recunoscut că a pierdut sprijinul deputaților din Partidul Laburist după doar doi ani de mandat - notează AFP.

El a declarat că l-a informat pe șeful statului, regele Charles al III-lea, despre decizia sa de a demisiona, astfel încât să poată fi ales un nou lider al Partidului Laburist și, prin urmare, un nou prim-ministru.

Starmer a readus Partidul Laburist la putere după 14 ani în opoziție, cu o victorie zdrobitoare la alegerile generale din iulie 2024 împotriva conservatorilor.

Însă mandatul său de prim-ministru a fost rapid marcat de schimbări radicale de politică, o profundă nepopularitate în rândul publicului și demisii ministeriale.

Ascensiunea naționalistă

Deputații laburiști au decis în cele din urmă că Starmer este incapabil să contracareze ascensiunea partidului de extremă dreaptă și anti-imigrație Reform UK, care conduce în sondajele de opinie naționale.

Autoritatea internă a lui Starmer a scăzut de când Partidul Laburist a suferit o înfrângere zdrobitoare în alegerile locale și regionale din luna mai, inclusiv în fața partidului Reform, iar cererile ca Burnham să-l înlocuiască au devenit tot mai insistente.

Burnham, fost ministru laburist în guvernele lui Tony Blair și Gordon Brown, care ocupă funcția de primar al Greater Manchester (aglomerația urbană Manchester) din 2017, urmează să-și preia locul în Camera Comunelor mai târziu, luni.

El a făcut apel la o tranziție „ordonată și responsabilă”, scriind pe X: „Mă voi propune ca parte a acestui proces.”

La scurt timp după aceea, fostul secretar al sănătății Streeting, care declarase anterior că se va alătura cursei pentru conducere, a anunțat în schimb că îl susține pe Burnham, sugerând că acesta din urmă ar putea deveni lider fără nicio competiție formală.

Liderul Partidului Reformei, Nigel Farage, a cerut imediat organizarea unor alegeri generale anticipate.

Fost deputat și ministru în anii 2000, Burnham a sfidat tendințele naționale, învingându-l cu ușurință pe candidatul partidului populist de extremă dreapta „Reform UK” în circumscripția Makerfield.

Însă Burnham, care provine din așa-numita aripă de stânga moderată a Partidului Laburist, a oferit puține detalii despre planurile sale de guvernare în cazul în care va ajunge la putere, ceea ce a stârnit îngrijorare în rândul unor deputați.

„Ne mai gândim dacă facem summit”

Uniunea Europeană reevaluează posibilitatea organizării unui summit cu Marea Britanie, prevăzut pentru 22 iulie, după ce prim-ministrul britanic Keir Starmer a anunțat că va demisiona, a declarat luni un purtător de cuvânt al Comisiei Europene.

„Relațiile noastre cu Regatul Unit sunt și vor rămâne solide”, a afirmat purtătorul de cuvânt. „În ceea ce privește summitul UE-Marea Britanie, în contextul anunțului de azi-dimineață privind demisia prim-ministrului Starmer, reevaluăm împreună cu președintele (Consiliului European) Costa și cu Marea Britanie oportunitatea de a organiza în continuare summitul, așa cum fusese anunțat săptămâna trecută”, a spus purtătorul de cuvânt.

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, l-a lăudat anterior pe Starmer.

„Mulți lideri pot avea nevoie de ani întregi pentru a deveni omul de stat care ați devenit dumneavoastră în doar doi ani”, a spus ea într-o postare pe X. „Securitatea europeană și ucraineană este mai puternică datorită dumneavoastră.”

Luni, Kievul a salutat sprijinul acordat Ucrainei de către prim-ministrul britanic Keir Starmer, aflat la sfârșitul mandatului, în fața invaziei ruse, în timp ce Kremlinul a declarat că nu se așteaptă la nicio schimbare, indiferent cine îi va succeda.

Londra a fost unul dintre cei mai fervenți susținători ai Ucrainei de când Rusia a invadat-o în februarie 2022 – cei patru lideri succesivi ai Regatului Unit din acești ani oferind arme și sprijin financiar.

„Keir, îți mulțumesc pentru toată cooperarea noastră, pentru sprijinul tău și pentru deciziile comune care au contribuit la consolidarea Europei noastre și la protecția vieții”, a declarat președintele ucrainean Volodimir Zelenski pe X.

Într-o conferință de presă zilnică, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a criticat bilanțul lui Starmer și a afirmat că nu se va schimba mare lucru, indiferent cine va „prelua frâiele” de la Downing Street 10.

„Keir Starmer nu s-a remarcat în niciun fel din punctul de vedere al relațiilor ruso-britanice”, a declarat el reporterilor.

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