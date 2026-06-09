Ideea ca lui Zelenski să i se retragă decorația a început să fie vehiculată la președinția poloneză după ce liderul ucrainean a numit o unitate militară din țara sa „UPA” - acronimul folosit de Armata Insurgentă Ucraineană.

În timpul și după cel de-al Doilea Război Mondial, când Ucraina făcea parte din Uniunea Sovietică, UPA a luptat împotriva Armatei Roșii, aliindu-se pentru o perioadă cu invadatorii naziști germani, în încercarea de a obține independența Ucrainei.

Ucraina susține că denumirea unității nu are nicio „intenție anti-poloneză” și a fost aleasă de soldați care doreau doar să-i comemoreze pe cei care au luptat împotriva Moscovei.

Însă UPA a fost implicată și în masacrele din Volinia, comise de naționaliștii ucraineni între 1943 și 1945, în care, potrivit Varșoviei, au fost uciși aproximativ 100.000 de etnici polonezi. Mii de ucraineni au murit, de asemenea, în cadrul represaliilor. Istoricii polonezi consideră masacrele drept un genocid, menit să împiedice un stat polonez postbelic să revendice suveranitatea asupra zonelor cu majoritate ucraineană care făcuseră parte din Polonia între cele două războaie mondiale. Polonezii au cerut vreme de decenii deshumarea victimelor din Volinia, pentru a putea dovedi că a fost vorba de un genocid.

Kievul respinge această interpretare, afirmând că mii de ucraineni au fost, de asemenea, uciși în cadrul unui conflict complex.

Nawrocki nu-i ca Duda

Ordinul Vulturul Alb i-a fost acordat lui Zelenski de fostul președinte polonez Andrzej Duda, un conservator naționalist apropiat partidului PiS, cu o puternică orientare anti-rusă și pro-ucraineană.

Actualul președinte, Karol Nawrocki, a câștigat alegerile anul trecut inclusiv cu promisiunea de a revizui relația cu Ucraina, pe fondul nemulțumirilor din societatea poloneză legate de numărul mare de refugiați ucraineni și de costul ajutorării lor și a Ucrainei invadate de ruși.

În campanie, Nawrocki a promis printre altele că se va opune primirii Ucrainei în NATO, ca să nu „provoace” și mai tare Rusia, rupând astfel cu o tradiție politică a guvernărilor poloneze din ultimii ani.

Reuters reamintește că Nawrocki, de formație istoric, a acuzat în repetate rânduri Kievul că trage de timp în ceea ce privește cererile de exhumare a victimelor masacrelor din al Doilea Război Mondial și l-a îndemnat să recunoască uciderile din Volinia drept genocid.

Tot el - ca și alți politicieni polonezi - spune că orice reconsiderare pozitivă a UPA de către Ucraina dă apă la moară propagandei ruse: Moscova a pornit invazia din 2022 inclusiv ca să răstoarne ceea ce numea guvernarea „nazistă” de la Kiev.

Tusk îndeamnă la reconciliere

Președintele Nawrocki a discutat luni despre retragerea decorației lui Zelenski cu experți și oficiali din serviciul de protocol - dar o eventuală decizie de a merge înainte cu această pedeapsă ar trebui contrasemnată, potrivit unor juriști din Varșovia citați de presă - de premierul pro-european și pro-ucrainean Donald Tusk.

De la începerea disputei privind UPA, Tusk a luat - firește - partea polonezilor nemulțumiți de gestul lui Zelenski, dar a făcut apel la calm, atrăgând atenția că din orice ceartă polono-ucraineană are de câștigat doar Rusia.

Tusk i-a îndemnat pe președinții de la Kiev și Varșovia să discute problema față în față.

„Înainte ca emoțiile să ne distrugă solidaritatea, care s-a născut în fața amenințării ruse... cooperarea este în interesul ambelor noastre state și națiuni, iar conflictul este în interesul Moscovei”, a avertizat Tusk.

Presa poloneză a pus în acest context - al disputei pe tema UPA - și știrea că președintele Zelenski a plecat în cea mai recentă călătorie a sa, spre Londra, săptămâna aceasta, de la Chișinău, nu de pe aeroportul Rzeszow din estul Poloniei, cum face de obicei. Nici Kievul, nici Varșovia și nici Chișinăul nu au comentat această speculație.

Scris cu informații de la agențiile Reuters și PAP.

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