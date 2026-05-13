Dan a vorbit pe 13 mai la reuniunea B9, un grup creat la București în 2015 și compus din țările de pe flancul estic al NATO, cărora li s-au alăturat și țările nordice. Președintele român a găzduit reuniunea împreună cu Karol Nawrocki, președintele Poloniei, țările lor fiind fondatoarele grupului.

Într-o declarație comună, cele 14 țări participante la summit au spus că este „stringentă” nevoia de consolidare a apărării antiaeriene în condițiile unor încălcări repetate de către Rusia a spațiului aerian al țărilor est-europene.

„Condamnăm acțiunile extrem de provocatoare ale Rusiei împotriva aliaților și partenerilor, inclusiv sabotajele, atacurile cibernetice și o gamă largă de atacuri hibride și activități destabilizatoare”, se arată în declarația liderilor B9, care au mai cerut o cooperare mai strânsă pentru dezvoltarea capacităților industriei de apărare europene.

România, Polonia și statele baltice s-au confruntat în repetate rânduri cu pătrunderea unor drone rusești în spațiul lor aerian. Rusia a negat că ar trimite intenționat drone împotriva țărilor membre NATO.

„Știm mai bine ca oricine cât costă să te culci pe o ureche, cât costă să subestimezi un adversar, ce înseamnă ca națiunile democratice să ezite - de aceea a fost creat formatul B9, de aceea vocea sa trebuie să rămână puternică în interiorul alianței”, a declarat la București președintele polonez, Nawrocki.

Val de drone rusești în Ucraina, una survolează și R. Moldova

În declarația comună s-a regăsit și R. Moldova, despre care participanții la summit au spus că vor depune eforturi pentru a consolida „angajamentul cu partenerii cheie, inclusiv cu Republica Moldova”.

„Din partea noastră, am vorbit despre Moldova, stat de pe flancul estic amenințat, aflat într-un proces de război hibrid cu Rusia și este important pentru Moldova, pentru noi, pentru Ucraina, pentru alianță, să ajutăm Moldova pentru a ține piept acestei agresiuni”, a declarat gazda reuniunii, Nicușor Dan.

Chiar în timpul summit-ului, o dronă presupus rusească a survolat spațiul aerian al Republicii Moldova, zburând de la nord la sud, de-a lungul graniței cu România.

De față la reuniune, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a spus că Rusia a trimis un nou val de drone contra țării sale, chiar pe 13 mai, după o pauză în timpul unui recent armistițiu mediat de președintele american Donald Trump, în timpul festivităților de 9 mai.

Zelenski i-a cerut de la București lui Trump, care călătorește la Beijing pentru un summit cu președintele Chinei, să discute cu Xi Jinping și despre încheierea invaziei ruse din Ucraina.

„Suntem în contact permanent cu partenerii noștri americani (...) Le suntem recunoscători și ne așteptăm ca problema încheierii războiului Rusiei împotriva Ucrainei să fie ridicată și acum, cât timp președintele Statelor Unite se află în China”, a spus Zelenski citat de Reuters.

China este un partener economic și politic apropiat al Rusiei, care a invadat Ucraina în 2022. Beijingul a afirmat că are o poziție neutră față de războiul din Ucraina și nu a condamnat niciodată invazia.

Premieră pentru Nicușor Dan

Declarația summitului B9 nu a fost susținută de Ungaria, care trece acum printr-o tranziție guvernamentală – de la Viktor Orban la Peter Magyar - și a invocat o „abținere constructivă”, urmând ca noul guvern ungar să decidă dacă este de acord cu limbajul formulat în declarație.

Summitul B9 a fost și primul eveniment internațional important găzduit de România în mandatul președintelui Dan, și are loc pe fundalul unei crize politice interne, după ce guvernul premierului liberal și reformator Ilie Bolojan, a fost dat jos printr-o moțiune de cenzură susținută de social-democrații români și partidul de opoziție AUR.

Întrevederea a avut loc cu două luni înainte de un important summit NATO, la Ankara, Turcia, care ar urma să transmită un mesaj de unitate al aliaților.

