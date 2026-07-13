Primarul Ion Ceban a găsit voturi la socialiști și comuniști pentru a aproba bugetul Chișinăului pentru 2026

Ultima dată, municipiul Chișinău a avut un buget aprobat în 2024, tot în luna iulie. În 2025 și în primele șase luni din 2026 capitala a funcționat cu un buget provizoriu, în baza celui din 2024, și prin dispoziții ale primarului.

Niciuna dintre fracțiunile formate în Consiliul Municipal Chișinău (CMC) după alegerile locale din noiembrie 2023 nu deține majoritatea necesară de 26 de consilieri Partidul primarului – Mișcarea Alternativă Națională (MAN) și partidul aflat la guvernare în R. Moldova – Acțiune și Solidaritate (PAS) au câte 20 de mandate și se află într-o continuă confruntare la nivel local.

Dar, de această dată, Ion Ceban, care se declară pro-european, a găsit voturile necesare la opoziția pro-rusă. Pe 13 iulie, el a convocat o ședință extraordinară a CMC, pe ordinea de zi figurând aprobarea bugetului municipal pentru 2026 în prima și în a doua lectură.

După mai bine de două ore de dezbateri și luări de cuvânt, bugetul a fost votat în ambele lecturi, de 27 de consilieri: 20 – de la MAN, trei – din Partidul Socialiștilor (PSRM), doi – din Partidul Comuniștilor (PCRM), unul – de la Partidul „Nostru” și neafiliatul Chiril Moțpan.

Ce au obținut socialiștii în schimbul a trei voturi

Socialiștii, care au în total șase consilieri în CMC, s-au lăudat într-o postare că situația privind bugetul municipal a fost deblocată datorită lor.

Alexandr Odințov, liderul socialiștilor din CMC, a spus la ședință că aceștia au avut „discuții fierbinți” despre buget, iar, pentru că majoritatea propunerilor lor au fost incluse în proiectul pregătit de Primărie, l-au susținut în ambele lecturi.

Din aceeași postare, aflăm că, la inițiativa fracțiunii PSRM, în buget au fost incluse proiecte în valoare de aproximativ 300 de milioane de lei. Dintre acestea, 80 de milioane de lei ar fi prevăzute pentru acordarea compensațiilor persoanelor social-vulnerabile în sezonul rece. Alte propuneri ale socialiștilor incluse în proiect se referă la instalarea de semafoare, reparația ascensoarelor sau amenajarea parcurilor.

„Este clar că primarul a găsit voturi de la partidul-mamă, în care a crescut”, a comentat vicepreședintele fracțiunii PAS, Dumitru Ivanov, referindu-se la cele trei voturi venite de la socialiști.

Ce a cerut fracțiunea PAS

La rândul lor, consilierii PAS au explicat că nu a votat bugetul pentru 2026 pentru că o serie de propuneri ale fracțiunii nu au fost incluse în proiect. Ei au cerut, între altele, să fie prevăzute 100 de milioane de lei pentru reparația modernizarea școlilor, 100 de milioane – pentru reparația drumurilor, 80 de milioane – pentru angajarea a o mie de asistenți personali și alte 80 – pentru sprijinirea a 40.000 de familii în sezonul rece.

Lidera fracțiunii PAS din CMC, Zinaida Popa, a spus într-o conferință de presă că există trei mari probleme în proiectul de buget. Prima ar fi, potrivit ei, că Primăria încearcă să justifice cheltuieli deja efectuate și să legalizeze unele decizii luate fără aprobarea CMC.

Popa a mai acuzat că primarul și-ar atribui „împuterniciri excesive”, ceea care i-ar permite să gestioneze după bunul plac fondurile municipale, inclusiv să ia credite fără acordul CMC. O altă problemă invocată de PAS e că multe articole din buget ar fi prea generale, fără explicații clare cum vor fi cheltuiți banii.

Pe de altă parte, Ion Ceban a acuzat fracțiunea PAS că tergiversează aprobarea bugetului capitalei din „invidie” și s-a lăudat că „municipiul Chișinău are cea mai bună situație financiară din 1991 încoace”.

„Avem în cont 900 de milioane de lei și foarte multe proiecte în derulare. Niciodată în istoria municipiului Chișinău nu a existat o disciplină financiară mai bună decât este astăzi. [...] 98% din propunerile tuturor consilierilor și fracțiunilor se regăsesc în proiectul final”, a spus primarul Ceban, care este și liderul MAN.

Deficit de peste un miliard de lei

Proiectul bugetului municipiului Chișinău propus de Ion Ceban pentru anul 2026 prevede venituri de aproximativ 9,6 miliarde de lei, dintre care aproximativ 4,9 miliarde de lei sunt transferuri de la bugetul de stat, și cheltuieli estimate la 10,7 miliarde de lei. Acest lucru înseamnă că, în acest an, Chișinăul va avea un deficit bugetar de aproximativ 1,17 miliarde de lei.

Cele mai mari cheltuieli prevăzute pentru anul curent sunt în domeniul social. Aproximativ 60% din alocări sunt destinate educației, sănătății și protecției sociale. Restul sunt pentru proiecte de infrastructură: drumuri, transport și gospodărie comunală.

Conform datelor din proiect, cheltuielile municipiului au fost în continuă creștere în ultimii trei ani: de la 7,3 miliarde de lei în 2023 la 10,7 miliarde de lei în 2026.

Ultima tentativă de examinare a bugetului pentru anul curent a avut loc pe 20 ianuarie. La începutul lui februarie, liderul PSRM, Igor Dodon, a încercat fără succes să forțeze un acord cu primarul Ion Ceban, pentru a adopta cu forțe comune bugetul Chișinăului pentru 2026. Dodon susținea atunci că Ceban le-a propus socialiștilor „și funcții în structurile municipale” în schimbul voturilor pentru buget, dar că le-ar fi refuzat.

În iulie 2024, bugetul Chișinăului a fost aprobat cu unanimitate de voturi în prima lectură, iar în a doua – de 37 de consilieri MAN și PAS. Socialiștii s-au abținut atunci de la vot, pe motiv că le-au fost ignorate amendamentele propuse după prima lectură. În 2025, fracțiunile nu au ajuns la un consens privind bugetul municipal.

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