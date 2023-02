Primul mare festival al anului cinematografic începe la Berlin

După doi ani de restricţii pandemice, Berlinul revine la normalitate, fără măşti, fără teste obligatorii şi fără izolare. Anularea măsurilor sanitare se răsfrânge pozitiv şi asupra primului mare festival internaţional al anului, cunoscut sub numele de Berlinală, care va avea loc în capitala Germaniei între 16 şi 26 februarie.

Încă nesiguri cum va evalua situaţia sanitară, organizatorii au pus la punct un amplu program de vizionare a filmelor, care vor fi proiectate în numeroase săli în faţa publicului larg şi publicului profesionist. Faţă de anii precedenţi, numărul noilor producţii cinematografice a fost uşor redus, cuprinzând în total 283 de filme. Înaintea pandemiei, rulau întotdeaunu peste 300 de filme în cadrul diferitelor secţiuni. Directorii festivalului, Mariëtte Rissenbeek şi Carlo Chatrian, au subliniat într-o conferinţă de presă, în cursul căreia au prezentat Programul Festivalului, că s-a ţinut cont de faptul ca Berlinala să prezinte cât mai multe producţii realizate de către regizoare.

Potrivit statisticii prezentate, în programul Berlinalei se află 135 de regizori şi 97 de regizoare.

Un accent special se pune anul acesta pe filme care probematizează situaţia din Ucraina şi din Iran. Este vorba atât de filme artistice, cât şi de filme documentare. În acest context, co-directorul Berlinalei, Chatrian a atras atenţia asupra documentarului american despre Ucraina, „Superpower“ (realizat de Sean Penn şi Aaron Kaufmann care au fost martori ai invaziei, ordonată de Putin). Filme pe tema Ucrainei vor rula şi în secţiunile „Generaţie”, „Panorama“, „Forum“ şi „Perspective ale cinematografiei germane“.

Programul principal al Berlinalei, cuprinde 19 filme. 18 se află în competiţie pentru Ursul de Aur, marele premiu al Berlinalei, şi pentru Urşii de Argint. De remarcat ar fi că în competiţie se află anul acesta cinci producţii germane, regizate de Margarethe von Trotta, Christian Petzold, Angela Schanelec, Christoph Hochhäusler şi Emily Atef. Aproape toate filmele sunt coproducţii din ţări ca: Spania, China, Franţa, Italia, Belgia, Polonia, Elveţia, Austria, Germania, Luxemburg, Canada, Marea Britanie, SUA, Australia, Portugalia, Serbia, Japonia, Mexic, Danemarca.

Prezenţe româneşti

În programul principal nu rulează anul acesta filme din România. În schimb, în cadrul secţiunii „Forum” va putea fi văzut documentarul „Între revoluţii”, realizat de Vlad Petri (cu Victoria Stoiciu, Ilinca Harnut). Coproducţia din România, Croaţia, Quater şi Iran, are la bază un scenariu scris de scriitoarea Lavinia Branişte şi de Vlad Petri, şi tematizează revoluţiile din Iran şi România. Protagonistele din această premieră mondială sunt două prietene, o studentă din România şi una din Iran.

Tot o premieră mondială este şi cel de-al doilea film, o coproducţie româno-poloneză, realizată de Sebastian Mihăilescu. Este vorba despre un film artistic, cu accente ezoterice, intitulat „Mammalia”.

Pentru prima dată rulează la Berlin şi un serial românesc, „Spy/Master”, realizat de Adina Sădeanu, Kirsten Peters şi Christopher Smith (cu Alec Secăreanu, Parker Sawyers, Svenja Jung, Ana Ularu, Laurențiu Bănescu în rolurile principale). Se pare că acţiunea filmului este inspirată de fuga în Occident a ofiţerului de Securitate, Ion Mihai Pacepa, în 1978.

Radu Jude, membru al Juriului Internaţional

Din juriul internaţional, prezidat de Kristen Stewart, care va desemna premiile principale ale Berlinalei, face parte şi regizorul român, Radu Jude. În ultimii ani, Jude a fost prezent la Berlinală cu mai multe filme, distinse cu premiile importante ale festivalului. Un Urs de Argint a obţinut, în 2015, filmul său „Aferim” în centrul căruia se află sclavia romilor din secolul al XIX-lea, din Ţara Românească.

Pentru filmul său „Babardeală cu bucluc sau porno balamuc” a fost distins, în 2021, cu Ursul de Aur.

În 2022, Jude a fost prezent la Berlinală cu documentarul, „Amintiri de pe frontul de est”, realizat împreună cu Adrian Cioflâncă. În 2020, a rulat în cadrul festivalului filmul tandemului Jude-Cioflâncă despre pogromul din Iaşi, din 1941, „Ieşirea trenurilor din gară” (The Exit of The Trains). În acelaşi an, a mai prezentat şi filmul intitulat „Tipografic majuscul” (Uppercase Print), în care reconstituie acţiunea anticeauşistă a opozantului Mugur Călinescu. (Filmul are la bază o piesă de teatru regizată de Gianina Cărbunariu).

Din juriul care va alege cel mai bun film de scurt metraj face parte un reprezentant al cinematografiei din România, Cătălin Cristuţiu.

Programul principal al Berlinalei

Din cele 19 filme ale programului principal, 18 se află în competiţie, aşteptând să obţină eventual şi un premiu, ori marele Premiu, Ursul de Aur, ori Urşi de Argint.

1) 20.000 ESPECIES DE ABEJAS (20,000 Species of Bees | 20.000 de specii de albine)

Regie: Estibaliz Urresola Solaguren

Cu: Sofía Otero, Patricia López Arnaiz, Ane Gabarain

Spania

2) ART COLLEGE 1994

Liu Jian

Republica Populară Chineză (film de animaţie)

3) BAI TA ZHI GUANG (The Shadowless Tower | Der schattenlose Turm | Turnul fără umbră)

Zhang Lu

Xin Baiqing, Huang Yao, Tian Zhuangzhuang

Republica Populară Chineză

4) BIS ANS ENDE DER NACHT (Till the End of the Night | Până la capătul nopţii)

Regie: Christoph Hochhäusler

Cu:Timocin Ziegler, Thea Ehre, Michael Sideris

Germania

5) DISCO BOY

Giacomo Abbruzzese

În rolurile principale: Franz Rogowski, Morr Ndiaye, Laëtitia Ky

Coproducţie: Franţa, Italia, Belgia, Polonia

6) INGEBORG BACHMANN – REISE IN DIE WÜSTE (Ingeborg Bachmann – Journey into the Desert | Ingeborg Bachmann, călătorie în deşert)

Margarethe von Trotta

Cu: Vicky Krieps, Ronald Zehrfeld, Tobias Resch

Elveţia, Austria, Germania, Luxemburg

7) BLACKBERRY (Mure)

Matt Johnson

Cu: Jay Baruchel, Glenn Howerton, Matt Johnson

Canada

8) LE GRAND CHARIOT (The Plough | Carul Mare)

Philippe Garrel

Cu Louis Garrel, Damien Mongin, Esther Garrel

Franţa, Elveţia

9) IRGENDWANN WERDEN WIR UNS ALLES ERZÄHLEN (Someday We’ll Tell Each Other Everything | Odată ne vom povesti totul)

Regie: Emily Atef

Cu: Marlene Burow, Felix Kramer, Cedric Eich

Germania

10) LIMBO

Ivan Sen

Cu: Simon Baker, Rob Collins, Natasha Wanganeen

Australia

11) MANODROME

John Trengove

Cu: Jesse Eisenberg, Adrien Brody, Odessa Young

Marea Britanie, SUA

12) PAST LIVES (Vieţi trecute)

Celine Song

Cu: Greta Lee, Teo Yoo, John Magaro

SUA

13) MAL VIVER (Bad Living | Viaţă rea)

João Canijo

Cu: Anabela Moreira, Rita Blanco, Madalena Almeida

Portugalia, Franţa

14) MUSIC

Angela Schanelec

Cu: Aliocha Schneider, Agathe Bonitzer, Marisha Triantafyllidou

Germania, Franţa, Serbia

15) ROTER HIMMEL (Cer roşu)

Christian Petzold

Cu: Thomas Schubert, Paula Beer, Langston Uibel, Enno Trebs

Germania

16) SUR L’ADAMANT (On the Adamant )

Nicolas Philibert

Franţa, Japonia (documentar)

17) SUZUME

Makoto Shinkai

Japonia (film de animaţie)

18) THE SURVIVAL OF KINDNESS (Das Überleben der Freundlichkeit | Supravieţuirea amabilităţii)

Rolf de Heer

Cu: Mwajemi Hussein, Deepthi Sharma, Darsan Sharma

Australia

19) TÓTEM

Regie: Lila Avilés

Cu: Naíma Sentíes, Monserrat Marañon, Marisol Gasé

Mexic, Danemarca, Franţa