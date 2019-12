Problema anti-semitismului din Statele Unite, după un nou atentat împotriva comunității evreiești

Un nou atentat impotriva unei comunitati evreiesti la sfîrșitul săptămânii readuce in discutie problema anti-semitismului in Statele Unite. Ce se stie despre acest fenomen?

Oren Segal, vice-presedinte al organizatiei Anti-Defamation League a declarat ca comunitatile evreiesti din regiunea New York sint victimele unei „epidemii” [de atentate], dupa cel mai recent atac, la locuinta unui rabin Hasidic, cel de-al 13 lea astfel de atentat, in ultimele citeva saptamini.

„Comunitatea este in stare de soc” – a spus Segal, adaugind „exista teama si neliniste si de aceea este important ca organizatii ca a noastra si comunitatea în ansamblu sa actioneze impreuna”.

Guvernatorul statului New York, Andrew Cuomo, a spus ca considera cel mai recent atac ca un caz de „terorism intern” anuntindu-si intentia de a initia un proiect de lege care sa incadreze in aceasta categorie atacuri impotriva comunitatilor evreiesti.

“Sa denumim aceste actiuni in termeni corecti. Acesti oameni sint teroristi. Si legea trebuie sa reflecte asta” – a spus Cuomo. Segal a spus ca astfel de incidente au crescut cu 17% in perioada ianuarie - noiembrie, comparativ cu perioada anterioara similara, de anul trecut.

El a pus acest fenomen pe seama retelelor de socializare, care amplifica mesaje antisemite. Anterior celor intimplate la locuinta rabinului a avut loc un atac recent, la un magazin cu produse kosher din New Jersey.

Politia din New York si-a inmultit patrulele in cartiere cu numeroasa populatie evreiasca, in perioada sarbatorii Hanukkah. In plus, politia isi propune sa aiba o prezenta mai activa in sinagogi si alte cladiri, folosite pentru activitati comunitare si religioase.

Gruparea civila Guardian Angels, care vizeaza reducerea criminalitatii, isi propune de asemenea sa patruleze cartierele respective, considerind ca politia nu face destulet pentru a curma actele de violenta impotriva evreilor.

Dupa cel mai recent atac, presedintele Trump a afirmat pe Twitter: „Trebuie sa ne unim pentru a lupta si eradica anti-semitismul”.