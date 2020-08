Protestatarii și opoziția din Belarus după plecarea Svetlanei Țihanovskaia din țară (VIDEO)

Candidata prezidențială a opoziției, Svetlana Țihanovskaia, a părăsit R. Belarus și se află în Lituania, a informat ministrul de externe al țării baltice, Linas Linkevicius, marți, pe fondul protestelor urmând unor alegeri despre care opoziția susține că ar fi fost falsificate.

Părând vizibil frământată într-un video publicat la 11 august, Țihanovskaia a spus că a luat decizia de a pleca din Belarus de una singură. Nu era imediat limpede dacă videoul era făcut în Belarus la 10 august, sau în Lituania, după sosire.

Dar o aliată a Țihanovskaiei, Mariia Kalesnikava, a spus la 11 august că declarația video a fost făcută sub presiune, după ce fosta candidată a fost reținută fără avocat vreme de 3 ore de ofițeri de rang înalt din „structurile de aplicare a legii”, când încercase să depună o plângere față de rezultatele oficiale ale alegerilor la CEC de la Minsk.

„Svetlana nu a avut contact de acolo cu noi”, a spus Kalesnikava. „Videoul este rezultatul celor trei ore” (de detenție).

În video, Țihanovskaia spune că a luat decizia plecării de una singură și nimeni din apropiații ei nu a putut-o influența și că s-a confruntat cu o dilemă groaznică.

„Nu vreau sânge și violență”, spune Țihanovskaia în alt clip de 37 de secunde. „Vă rog să nu vă puneți împotriva poliției, să nu ieșiți în piețe și să nu vă puneți viețile în pericol. Aveți grijă de voi înșivă și de cei dragi”.

O transcriere a fost publicată de agenția de știri de stat din Belarus.

Plecarea Țihanovskaiei din Belarus a venit în a doua noapte de proteste la scară națională împotriva rezultatelor oficiale, care indică o victorie lejeră la scrutinul din 9 august a președintelui Alexandr Lukașenka.

Cel puțin un protestatar a murit în timpul nopții la Minsk în confruntările dintre poliție și demonstranți. Poliția a folosit de asemenea gaze lacrimogene, tunuri cu apă și grenade paralizante pentru a împrăștia peste noapte mulțimile de demonstranți în numeroase orașe din Belarus, inclusiv Babruysk, Brest, Vitsebsk, Homel, Hrodna, Mahilyou, Byaroza și Mazyr.

Corespondenții Europei Libere relatează din Homel că la demonstrația de astă-noapte au fost arestați, într-o operațiune violentă a poliției, cel puțin 500 de oameni.

O femeie tânără reținută la Homel a spus Europei Libere că a fost martora unor bătăi crunte aplicate altor deținuți în arestul poliției.

Între timp, oponenții lui Lukașenka au chemat la grevă națională începând de marți de la prânz.

Personalități ale opoziției au cerut de asemenea continuarea protestelor, inclusiv în capitală.

Comitetul Investigativ din Belarus, pe de altă parte, a avertizat cetățenii la 11 august că vor avea de suportat repercusiuni pentru „acțiuni ilegale”.

În Lituania, ministrul de externe Linkevicius a scris pe Twitter: „Svetlana #Tikhanovskaya is safe. She is in #Lithuania." (Svetlana este liberă, se află în Lituania).

Pe de altă parte, purtătoarea de cuvânt a candidatei opoziției, Volha Kavalkova, a spus la 11 august că autoritățile din Belarus au scos-o pe Țihanovskaia din țară. „Svetlana nu a avut de ales”, a spus Kavalkova. „Important este că este liberă și în viață... A plecat cu șefa ei de campanie, Mariia Maroz. Dar o parte din echipa Svetlanei continuă să fie ținută ostatecă aici”, în Belarus.

Kavalkova a mai spus că echipa de campanie a Țihanovskaiei are acum două obiective: să apere alegerea poporului din Belarus și să pună capăt violenței și vărsării de sânge.

„Situația este critică acum”, a spus Kavalkova. „Indiferent cât de greu ne este, trebuie să evităm violența. Trebuie să ne apărăm victoria pe căi legale, non-violente. Cerem forțelor democratice și suporterilor schimbării să se unească”.

Între timp, Ministerul de Interne din Belarus a confirmat că la Minsk a murit în seara zilei de 10 august un protestatar. Anume: că i-a explodat în mână un obiect pe care voia să-l arunce în direcția poliției. Dar martorii și corespondenții de presă aflați la fața locului au spus că poliția trăgea cu grenade paralizante într-o mulțime de protestatari în momentul decesului demonstrantului.

Accesul la internet a rămas blocat la 11 august, pentru a treia zi la rând, și mulți corespondenți din Belarus s-au plâns că nu și-au putut folosi telefoanele mobile pentru că le-au fost blocate SIM-cardurile.

Într-o primă declarație după alegeri, Casa Albă a spus că este „profund îngrijorată de alegerile prezidențiale din Belarus” și a îndemnat guvernarea de la Minsk să respecte libertatea adunărilor și să se abțină de la folosirea forței.

Secretarul de stat american Mike Pompeo, într-o declarație separată, a cerut în plus eliberarea celor reținuți pe nedrept.

Apeluri similare au făcut multe alte guverne din țări democratice.

La 10 august, Lukașenka a repetat acuzațiile că forțe străine încearcă să manipuleze protestatarii, pe care i-a numit „oi”, ca să-l înlăture de la putere.