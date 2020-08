Proteste în Pakistan la împlinirea unui an de la anularea de către India a statutului de autonomie pentru regiunea Kashmir

Mii de oameni au protestat, miercuri, în principalele orașe din Pakistan, la împlinirea unui an de la anularea de către India vecină a statutului de autonomie pentru teritoriul pe care îl administrează în regiunea disputată Kashmir. Cea mai mare demonstrație a avut loc în capitala pakistaneză, Islamabad, fiind condusă de președintele Arif Alvi și ministrul de externe Shah Mehmood Qureshi. Participanții au scandat lozinci împotriva Indiei și au cerut comunității internaționale să ia apărarea majorității musulmane, care populează teritoriul din Kashmir-ul aflat sub administrație indiană. Statutul Kashmir-ului este un subiect de dispută între India și Pakistan din 1947, când cele două țări s-au separat după eliberarea de sub administrația britanică. Ambele controlează părți ale regiunii, dar și-o revendică în întregime. Pakistanul spune că anularea de către India a statutului de autonomie pentru teritoriul pe care îl administrează în Kashmir ar echivala cu anexarea acestuia.