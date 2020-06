Proteste: președintele american îi îndeamnă pe guvernatori să „domine” străzile

În cursul conferinței telefonice, presedintele Trump i-a calificat pe guvernatori drept “slabi”, in fata demonstrantilor, cerindu-le sa “domine” protestele care degenereaza. Trump a aratat ca strazile oraselor trebuiesc recucerite, spunindu-le guvernatorilor sa foloseasca forta impotriva demonstrantilor.

Sa reamintim ca manifestatii de protest, unele cu accente violente, au avut loc in numeroase orase americane, dupa uciderea in urma cu o saptamina, a unui afroamerican, sufocat de un polițistul care-l retinuse.

Trump le-a spus guvernatorilor ca daca nu controleaza strazile vor arată că sunt “slabi”. “Daca nu dominati va pierdeti timpul” - a spus Trump pe durata conversatiei telefonice. El i-a îndemnat să folosească armata: “trebuie sa folositi armata”, adaugând “avem o armata grozava”. Trump a reamintit că acum citiva ani, miscarea de protest „Occupy Wall Street”, pe care a considerat-o patetica, a fost oprita pentru ca guvernatorii au fost duri.

Presedintele a mai aratat ca persoanele arestate în timpul actualelor protest ear trebui să stea la inchisoare chiar și 10 ani. “Aveti dreptul sa ripostati” - a spus Trump, care s-a referit la proteste ca fiind un “razboi”. El a adaugat: “Poate ministrul meu al jutitiei m-ar ori sa o spun dar sinteti toti mari, duri, puternici si aveti dreptul sa ripostati”.

Pina acum, cu exceptia unor mesaje pe Twitter, care au generat diviziune si a unei interventii in care si-a exprimat regretul pentru cele intimplate cu George Floyd, Trump a fost in general neobisnuit de tacut.

Cele spuse in timpul convorbirii de duminică au atras imediat critici din partea unor guvernatori intre care Gretchen Whitmer din Michigan care a declarat “Presedintele i-a atacat repetat si intr-o maniera agresiva pe guvernatorii, care fac tot ce pot pentru a mentine pacea, in timp ce au de infruntat și o pandemie care se intimpla o data la o generatie”. Guvernatorea a spus ca declaratiile presedintelui ar trebui sa-i ingrijorareze pe americani pentru ca ele dovedesc ca administratia are intentia sa cultive ura si diviziunea, care poate duce la si mai multe violente si distrugeri.

Trump l-a laudat pe guvernatorul din Minnesota pentru ca a inceput sa foloseasca Garda Nationala impotriva manifestantilor. Cind cineva a remrcat ca Garda Națională (formată din rezerviști) pe străzile americane arata ca o forta de ocupatie, Trump a replicat ca dupa recentele violente pe oameni nu i-ar deranja o forta de ocupatie. El a spus ca prima faza a ripostei din Minneapolis a fost “slaba” si ca intervenșia Gărzii Nationale a indicat prezența unei forte care poate „domina” situația.

“Nu putea fi mai bine. A fost un lucru minunat de vazut” - a spus Donald Trump.

Casa Alba a informat ca principalul obiectiv al conversatiei a fost sa incurajeze guvernatorii sa apeleze la Garda Nationala pentru a recistiga controlul asupra strazilor. Tot Trump, pe1 mai, își exprima simpatia pentru manifestantii care patrunsesera inarmati in Adunarea Legislativa din Michigan, cerind ca statul sa ridice restrictiile impuse pentru a controla extinderea pandemiei de coronavirus.