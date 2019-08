Tensiunea crește în Hong Kong. Reacții contradictorii la Washington (VIDEO)

In Hong Kong demonstratiile de protest pro-democratiei continua si China ia in vedere optiuni agresive. Ce reactie au Statele Unite?

Presedintele Trump este angajat intr-un razboi comercial cu China. El spune ca pina acum Beijinul si politicile sale au costat locuri de munca in America si ca antidotul este tarife impuse la importurile din China pina cind aceasta situatie se va schimba. Dar in conditiile in care China da semne ca ar dori sa intervina pentru a opri manifestatiile de protest, pro-democratie din Hong Kong, Washington e prudent.

​Analisti spun ca lipsa de reactie de pina acum arata cum se raporteaza Donald Trump la politica externa, intr-o maniera tranzactionala, depinzind de circumstante. Michael Fuchs, fost consilier al presedintelui Obama este de parere ca Trump ii da sa inteleaga omologului sau chinez, Xi Jinping ca poate face ce doreste in Hong Kong si ca singurul lucru de care-i pasa este relatia comerciala. Trump a spus ieri ca surse de informatii anunta ca China ar pregati trupe, fara insa sa mearga mai departe cu analiza. Sprijinitorii presedintelui Trump amintesc ca in iulie acesta a spus ca manifestantii din Hong Kong vor democratie. Dar pe de alta parte, ulterior Trump a declarat ca Xi a actionat „responsabil”, caracterizind demonstratiile drept „revolte” si adaugind ca este o problema care trebuie rezolvata de Hong Kong si China.

Chiar daca mesajele lui Trump sint contradictorii, nu acelasi lucru se poate spune si despre consilierii sai. Secretarul de stat Mike Pompeo, care evita de obicei sa il contrazica pe presedinte, s-a intilnit cu lideri pro-democratie din Hong Kong. In timpul intilnirii, Pompeo a spus ca Beijingul nu trebuie sa ingradeasca libertatile in Hong Kong. O intilnire similara a avut si vice-presedintele Mike Pence. Departamentul de Stat a dat publicitatii o declaratie in care cere Chinei sa respecte autonomia extinsa a Hong Kongului.

Hong Kong este o fosta colonie britanica care a fost retrocedata Chinei, in 1997. La acel moment, liderii comunisti ai Chinei au acceptat principiul „o tara, doua sisteme”, ceea ce inseamna ca populatia Hong Kongului are mai multe libertati democratice decit China continentala.

Protestele au fost generate de o propunere, in februarie, care permitea extradarea unor persoane suspectate de delicte, in China. Au urmat demonstratii pina cind propunerea a fost suspendata, dar demonstratiile pentru reforme democratice continua si ameninta sa paralizeze Hong Kongul.