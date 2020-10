Punct și de la capăt: „O ultimă șansă pe care R. Moldova nu trebuie s-o irosească”?

Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit! La microfon e Vasile Botnaru, moderatorul emisiunii „Punct și de la capăt”.

Toamna se numără bobocii, nu-i așa? Noi numărăm candidații la prezidențiale împreună cu invitații mei. Cine sunt, aflați imediat.

Judecând după încrederea pe care vor s-o inducă candidații, se pare că o să avem opt președinți, nu-i așa? Asta-i întreb pe Nicolae Negru și pe Vitalie Călugăreanu.

Europa Liberă: Bine ați venit!

Vitalie Călugăreanu: „Bine v-am regăsit!”

Europa Liberă: Vitalie, niciunul nu se gândește cui o să dea voturile în turul doi, toți mizează pe faptul că ei o să iasă în turul doi.

Vitalie Călugăreanu: „Da, e o chestie de strategie, până la urmă, cred. Ar fi culmea să vină cineva și să spună că eu în turul doi o să-i dau voturile lui cutare, pentru că prin asta s-ar subînțelege că omul știe sigur că nu ajunge în turul doi.”

Europa Liberă: Bine, comparația nu-i la loc, dar în competiții sportive sunt categorii: cocoși, berbec, la sumo trebuie să ai cel puțin 150 de kilograme... În alte vremi recunoșteau că, dle, au ieșit să-și facă publicitate la partid.

Vitalie Călugăreanu: „De fapt, problema tuturor campaniilor pe care le-am văzut în Republica Moldova este că în campaniile electorale candidații parcă s-ar desprinde de realitate, nu gândesc cu un pas înainte, ca să sugereze, cumva, oamenilor că își dau bine seama ce urmează să se întâmple și să lase, cumva, portița deschisă pentru dialog cu contracandidații pe care îi au în eventualitatea în care au de gând să rămână în politică și de aici încolo, fiindcă viața continuă și după campania electorală vin, eventual, alegerile parlamentare anticipate. Și atunci vor trebui să dialogheze cu cei de care își șterg astăzi picioarele.”

Europa Liberă: Nicolae, dumneata ce vezi în această încredere – doar niște tactici de campanie?

Nicolae Negru: „Nu, nu cred că sunt doar niște tactici. În primul rând, sondajele sau cântarul, să spunem așa, nu întotdeauna arată corect, trebuie să recunoaștem. Avem o problemă la cântar, e o problemă care cu timpul ar trebui rezolvată dacă vrem să ne considerăm societate civilizată, avansată, cu o democrație cât de cât stabilizată, dar se mai întâmplă și la case mai mari că sondajele nu arată rezultatul adevărat al alegerilor. Celebrul caz – dna Hillary Clinton și dl Donald Trump. În 2016, toate sondajele arătau că va birui dna Clinton, sondaje făcute de case foarte importante, unele din ele celebre pe plan internațional. Și cu toate acestea au greșit, doar una sau două au arătat corect rezultatul adevărat.”

Europa Liberă: Pe de altă parte, acolo s-a întâmplat că au intervenit și niște trucuri...

Nicolae Negru: „Da, cineva s-a implicat, ceea ce nu este exclus și la noi să se fi implicat și să fi dirijat, să zicem, simpatia națională, simpatia alegătorilor într-un anumit canal.”

Europa Liberă: Și la noi s-a întâmplat, Silvia Radu era dată câștigătoare certă...

Nicolae Negru: „Da, câștigătoare certă, dar până la urmă s-a dovedit că nu e chiar așa”.

Vitalie Călugăreanu: „Dacă vorbim de sondaje, trebuie să spunem și să facem remarca asta neapărat că în Republica Moldova, din păcate, majoritatea caselor de sondaje, nu toate, sunt câteva care funcționează OK, dar majoritatea fac jocuri politice, fac sondaje din birou și lucrul acesta se face în scop electoral, pentru a favoriza un anumit candidat și a-l defavoriza pe un alt concurent electoral. De asta eu nu aș sugera celor care ne privesc și ne ascultă să pună mare preț pe sondajele de opinie în campaniile electorale.”

Europa Liberă: Deja a ieșit la iveală sondajul acesta care, chipurile, îi sondaj, când sună duduile la telefonul fix și întreabă: „Știți când îs alegerile? Dar cu cine o să votați? Da’ nu faceți prostia asta, votați-l pe Dodon, pentru că el e câștigător”. Acesta sigur că nu-i sondaj. Asta-i o formă camuflată de manipulare. Sau atunci când o agenție de sondaje a făcut, chipurile, un sondaj mai trăsnit și a întrebat: „Cu ce animăluțe asociați un candidat: cu un măgar, cu un câinișor, cu un berbec, cu nu știu ce?”, asta tot era o formă subtilă de manipulare. Dar vorbim de sondaje pe bune, totuși sunt, dar sunt rare.

Nicolae Negru: „Sunt câteva sondaje, sunt rare și pe urmă de la începutul campaniei și până la sfârșitul campaniei, uneori, lucrurile se mai schimbă. Există acest factor, chiar și la noi, al imprevizibilității . Și asta-i oriunde, când dintr-odată iese înaintea tuturor un candidat care, după anumite calcule, trebuia să fie hăt în urma celorlalți.”

Europa Liberă: Deci, una din concluzii este că acești candidați nu-și umflă doar penele așa ca neozeelandezii, rugbiștii când iese în teren, dar ei pe bune cred că s-ar putea să răstoarne această piramidă a preferințelor?

Vitalie Călugăreanu: „Da, ei pe bune, unii dintre ei pe bune cred că ceea ce arată sondajele e una, dar e suficient să apară el în fața alegătorilor și alegătorii au să-și schimbe opinia, că ei pur și simplu nu l-au cunoscut până acum, dar e de ajuns el să deschidă gura și lucrurile se vor schimba. Și luați aminte la declarațiile unor candidați, ei afișează o siguranță care nu este teatrală, adică nu este jucată, e undeva în adâncul inimii, a sufletului ascunsă acea încredere, speranță că ei vor învinge.”

Europa Liberă: Dar Dvs. credeți că s-ar putea așa ceva să se întâmpla?

Nicolae Negru: „Lucrurile acestea se întâmplă, dar nu la noi, din păcate. Adică la noi dacă se întâmplă, ele se întâmplă iarăși în urma unor influențe și aceste influențe trebuie să fie foarte puternice ca în cazul exemplului care s-a spus cu Silvia Radu, susținută știm noi de cine, dar contracandidatul de partea dreaptă, de partea proeuropeană era susținut de toată societatea și nu putea chiar un jucător foarte puternic, mai ales că ea nu era chiar foarte puternică, să recunoaștem, avea anumite vulnerabilități, chiar foarte multe vulnerabilități. Și s-a întâmplat ceea ce, logic, trebuia să se întâmple – Andrei Năstase atunci a câștigat alegerile.”

Europa Liberă: Dar să vă întreb și despre ceea ce spune Vitalie, cu podurile arse, unii încearcă să vorbească peste capul candidatului, se vede că vorbesc nu atât cu candidatul, cât cu alegătorii lui, care în turul doi, de exemplu, s-ar putea să se pună problema nu doar să stea acasă, dar să voteze. De la ultima noastră întâlnire aici, în platou, ce s-a schimbat – s-au ars definitiv podurile, mai sunt posibilități de coagulare a dreptei care în ceasul al 12-lea, în special acolo unde Maia Sandu și Andrei Năstase revendică această poziție de candidat unic și încearcă să se convingă unii pe alții, apropo pe bază de sondaje?

Vitalie Călugăreanu: „Da, din punctul meu de vedere, campania s-a întețit un pic de la ultima noastră întâlnire pe care am avut-o în studioul acesta și frământările pe care le observăm se duc în mare parte pe segmentul de dreapta, se dau luptele în mod special, așa cum ați remarcat și Dvs., între Partidul Acțiune și Solidaritate și Platforma Demnitate și Adevăr. Trebuie să le spunem telespectatorilor și radioascultătorilor Dvs. că în această campanie electorală alegătorii au o misiune foarte importantă – să depisteze din această listă de opt concurenți electorali cine sunt așa-numiții spoileri, cum îi numim noi, adică partidele și candidații puși acolo ca să rupă voturi și să disperseze electoratul și, pe de altă parte, să depisteze în această campanie electorală oamenii care au intrat în această competiție ca să crească partidul. Și atunci să mizeze pe candidații care au într-adevăr șanse. E important ca în această campanie electorală și în alte campanii electorale voturile să nu fie dispersate, e important ca alegătorii să fie mai deștepți decât candidații.”

Europa Liberă: Dar nu-i cereți prea mult unui om care nu are pregătire politologică?

Vitalie Călugăreanu: „De asta am și zis că e important ca oamenii să poată să facă aceste două lucruri.”

Europa Liberă: Pe Facebook este patronul unui local aflat pe drum spre Anenii Noi, care are un discurs foarte coerent, îi bine pregătit. L-ați văzut?

Vitalie Călugăreanu: „Da.”

Europa Liberă: Și el spune: nu contează sondajele, nu contează șansele, eu am să votez pentru cineva care nevoie de sprijinul meu, de încurajarea mea, pentru că poate nu acum, dar la următoarea șansă el să aibă mai mult curaj. Iată, poziția asta cum o considerați? Dvs. optați pentru non-irosirea voturilor, da, votul util?

Vitalie Călugăreanu: „E și asta o poziție pe care nu poți să o neglijezi, partidele trebuie crescute, inclusiv partide noi care apar trebuie crescute. Pur și simplu, situația în care se găsește astăzi Republica Moldova și această ultimă șansă, cum o apreciază mulți experți din afara Republicii Moldova, pe care o are Republica Moldova de a reveni pe făgașul normalității, nu trebuie irosită. Avem timp să creăm VIP-uri din politicieni, să creștem noi formațiuni politice, dar cred că asta trebuie s-o facem în mod firesc, după campania electorală și după alegeri. Acești politicieni trebuie să aibă posibilitatea să se afișeze și să crească în timp, nu într-o campanie electorală, pentru că asta înseamnă că nu-și fac decât rău.”

Europa Liberă: E un lux nepermis, am înțeles. Nicolae, răspunsul dumitale – s-au ars podurile?

Nicolae Negru: „Din punctul meu de vedere, nu s-a ars niciun pod, e o campanie destul de civilizată. Desigur că emoțiile sunt puternice și, uneori, mai sar niște scântei, mai ales scântei foarte puternice sar între simpatizanții acestor candidați, nu între candidații propriu-ziși, dar e totuși în limitele civilizației, iarăși mă refer la relațiile dintre candidați. Din punctul meu de vedere, e un număr optim de candidați, nu avem, cum a spus și dl Călugăreanu, spoileri în adevăratul sens al cuvântului, adică spoileri care au fost puși acolo...”

Europa Liberă: Adică, tot au fost parașutați?

Nicolae Negru: „Da, tot au fost parașutați fără nicio șansă, adică au intrat în campanie în scop diversionist. Eu nu văd pe cine l-am putea caracteriza în felul acesta.”

Europa Liberă: Încerca acolo cineva să intre...

Nicolae Negru: „Da, au fost încercări, dar au eșuat.”

Europa Liberă: Preselecția a lucrat?

Nicolae Negru: „Da, am putea zice că și niște candidați independenți acolo încercau, nu se știe cât de independenți, dar care tot încercau terenul ca să se includă în această campanie și nu au reușit. Partidelor nu le putem reproșa că și-au înaintat candidații lor, multe partide chiar sunt la limită și, dacă nu câștigă, riscă foarte mult, dacă liderul lor nu se manifestă așa cum se cuvine sau onorabil, să spunem, ele riscă să dispară și la următoarele alegeri parlamentare să nu intre în parlament.”

Europa Liberă: Și atunci, de ce ciobul democraților, condus de Filip, a renunțat la această chestie?

Nicolae Negru: „Păi aici e o problemă. Și ciobul Partidului Democrat, condus de Filip, și cealaltă parte iarăși nu se știe dacă a renunțat benevol sau au fost siliți s-o facă.”

Europa Liberă: Nu, ăla măcar formal a încercat, măcar și-a îmbrăcat parașuta...

Nicolae Negru: „Formal, dar pe mine m-a mirat, de exemplu, cum de nu și-au apărat ei voturile, așa cum a făcut Chirtoacă, bunăoară, să meargă și să lupte pentru fiecare semnătură și să demonstreze, fiindcă într-adevăr e ridicol cazul acela când, de exemplu, era scris Ion, iar el, de fapt, e Ivan sau viceversa, sau când unul era pus mort, dar el, de fapt, era în viață.”

Europa Liberă: Adică îi suspectați de un aranjament?

Nicolae Negru: „Eu suspectez un aranjament, un joc care este legat, cum spuneam mai înainte, de întâlnirea lui Dodon cu Plahotniuc și e mare probabilitatea, sunt – cum să zic? – așa cum o planetă sau un corp ceresc, traiectoria lui poate sugera că undeva pe aproape există un alt corp ceresc care influențează această traiectorie și astfel astronomii au descoperit și stele, și planete. În felul acesta, putem gândi că ceva se întâmplă în politicul Republicii Moldova, a apărut un factor foarte puternic care influențează aceste jocuri.”

Europa Liberă: Unii ar prefera să-i spuneți gaură neagră, dar spuneți-i corp ceresc...

Nicolae Negru: „Bine, gaură neagră sau a noua planetă, dacă vreți.”

Europa Liberă: Dar mai ales că trei sau patru pro-moldoveniști au manifestat simpatii pentru Violeta Ivanov de la o seamă de vreme?...

Această prezență mai mare este în folosul candidaților proeuropeni

Nicolae Negru: „Bine, și aici iarăși e un corp ceresc și se observă influența acestui corp ceresc. Și pe partea stângă nu-i chiar așa de idilică situația, văd o anumită nervozitatea din partea lui Dodon. Atacurile asupra lui Renato Usatîi sunt legate de faptul că Renato Usatîi prezintă un anumit pericol și îl poate dacă nu învinge pe Dodon, îl poate, să zicem așa, încolți rău și îl poate umili într-un fel, adică această umflare, acest aplomb al lui Dodon s-ar putea să se dezumfle după rezultatele primului tur al alegerilor. Pe partea dreaptă sunt candidați care pot într-adevăr avea un rol important în aceste alegeri, dar faptul pozitiv este că ei participă și într-un fel provoacă interesul alegătorilor și poate vor asigura o prezență mai mare decât dățile trecute. Și această prezență mai mare este în folosul candidaților proeuropeni, fiindcă cei de pe stânga sunt disciplinați, ei sunt setați foarte bine, când vine vremea ei s-au dus la secția de votare, li s-a spus, nu s-au dus. Deci în partea asta e mai simplu.”

Europa Liberă: Și rândul trecut Dvs. ați pedalat pe teza asta că ei, de fapt, încurajează electorii, îi scot la lumină, îi determină să fie activi, că după aia, fiind activi, sigur că vor merge în turul doi să voteze, și nu vor sta acasă.

Nicolae Negru: „Având acest entuziasm și aceste interese, clar că și trezindu-le, fiindcă, așa cum a spus și dl Călugăreanu, trebuie să li se spună alegătorilor despre ce este vorba de fapt, ce se întâmplă acum. În aparență e un joc nu cu miză prea mare, or, președintele are împuterniciri puține, nu contează așa de mult, contează alegerile parlamentare, contează partidele care vor intra în parlament, dar din punct de vedere simbolic, da, din punctul de vedere al mesajului pe care îl vor transmite alegătorii în lumea înconjurătoare, lucrul acesta este foarte important.”

Europa Liberă: Deci, iarăși o punte pe care o marcați Dvs. și de aici rezultă și următoarea întrebare. Alegătorului ar trebui să i se spună că în joc nu sunt următoarele 400 de ordine și medalii pe care le va înmâna următorul președinte, ci mecanismele de dizolvare a parlamentului și formarea majorității, una temporară acum, ca să perpetueze o guvernare postprezidențială și, mai ales, dizolvarea parlamentului? Acum asta e miza principală? La Renato Usatîi vedem clar, fiind foarte categoric: umplem Piața Marii Adunări Naționale cu poporul care, conform articolului 2, exercită puterea și nu ne mai uităm la chichițele juridice. Ceilalți încearcă totuși să găsească formulele mai mult sau mai puțin comestibile.

Vitalie Călugăreanu: „Acestea sunt mesaje electorale care sunt aruncate în spațiul public de către dl Usatîi...”

Europa Liberă: Pentru că acesta e asul lui împotriva lui Dodon, nu?

Vitalie Călugăreanu: „Pentru că asta este imaginea pe care el se chinuiește să și-o crească de un om foarte hotărât care vrea să schimbe lucrurile în alt mod decât s-a făcut până acum.”

Europa Liberă: Dar totuși și el pedalează miza principală sau nu? Când spuneți Dvs. că asta e ultima șansă, ultimul tren pe care poate să-l ia Moldova, trenul însemnând anticipatele și reconfigurarea parlamentului?

Vitalie Călugăreanu: „De fapt, însemnând un semnal pe care moldovenii, cetățenii acestei țări au acum posibilitatea să-l transmită comunității internaționale, pe de o parte, pe de altă parte, să-și ofere sieși o șansă ca să pună, cel puțin, o persoană în instituția prezidențială care să mai pună și piciorul în prag atunci când este vorba de abuzuri și tot felul de lucruri pe care le vedem în momentul acesta și care nu ne plac. Și acesta, din punctul meu de vedere, va fi un semnal foarte clar că acești cetățeni sunt vii, că în Republica Moldova a rămas suficientă putere de rezistență și să spună: „Politicienii corupți nu mai au treabă de aici încolo și noi vrem să ducem o viață normală”.”

Europa Liberă: Când spuneți că moldovenii, Republica Moldova să transmită un semnal, despre ce? Că, așa cum spun lozincile, mergem spre Europa și nu îndărăt sau că intrăm într-o normalitate care prin definiție e normalitate europeană unde nu se fură, unde au valoare drepturile omului, unde nu se răpesc turci și moldoveni de pe deal când își aduc vaca?

Vitalie Călugăreanu: „Cetățenilor Republicii Moldova nu le place corupția și despre lucrurile acestea s-a vorbit. Iată că acum cetățenii Republicii Moldova au posibilitatea să ofere un vot împotriva corupților, or, ce s-a întâmplat sub Plahotniuc, am zis că nu ne place. Ce s-a întâmplat după ce a preluat hățurile Igor Dodon? S-au preluat schemele, s-au întâmplat lucrurile care s-au întâmplat în justiție…”

Nicolae Negru: „Kulioacele s-au întâmplat...”

Vitalie Călugăreanu: „Kulioacele au venit. Deci, acum cetățenii Republicii Moldova au iarăși această șansă să spună…”

Europa Liberă: Să vină să aleagă – cu „kuliok” sau fără.

Vitalie Călugăreanu: „…nu ne mai place „kuliokul”, noi vrem să ducem o viață normală; nu mai vrem să fim sărăciți până la scrutinul parlamentar sau până la alegeri pentru ca în preajma alegerilor să ni se dea 900 de lei și să ne bucurăm; nu putem să fim furați o viață și la alegeri să ni se dea o înghețată, iar noi să ne bucurăm de această înghețată. Nu este normal să trăim în halul acesta!”

Nicolae Negru: „La ceea ce spune dl Călugăreanu, aș adăuga că aceste alegeri vor fi, de fapt, un referendum și pentru politica așa-zisă externă echilibrată a lui Dodon. De fapt, ea este o politică dezechilibrată. Cetățenii Republicii Moldova trebuie să spună, le place lor un președinte care, să zicem, se duce de 100 de ori într-o direcție și nu se duce la propriii vecini, de exemplu.”

Europa Liberă: Îi COVID, de asta nu se duce...

Vitalie Călugăreanu: „În Rusia COVID nu-i?...”

Nicolae Negru: „Da, în Rusia COVID nu-i... Și fără vecini, se știe, orice vecin e dat de Sus și trebuie să te împaci cu dânsul. Și când tu faci declarații iresponsabile, de exemplu, că o parte a teritoriului unui vecin, de fapt, aparține altcuiva, faci jocuri de felul acesta, nu e corect să fii președinte. Pe de altă parte, să se pună totuși o stavilă acestor implicări, acestor interferențe din afară în alegerile din Republica Moldova. Cineva arătă, de pildă, dl Lavrov arată cu degetul la Statele Unite, la americani, dar ce a făcut ambasadorul american? A spus, confirmând, de fapt, ceea ce a spus opoziția, că există anumite puncte vulnerabile în organizarea unor alegeri libere și corecte legate de posibilitatea aducerii transnistrenilor masiv la vot, așa cum s-a mai întâmplat o dată, posibilitatea sau potențial, care deja a și fost folosit, utilizarea resurselor administrative. Ce a făcut Dodon, de pildă, la Hramul orașului? A folosit resursele sale administrative…”

Vitalie Călugăreanu: „Pe banii noștri.”

Nicolae Negru: „Și pe banii noștri, da, și-a făcut campanie electorală. De cealaltă parte, cel care arată cu degetul spre Occident ce zice? Că alegerile libere și corecte, de fapt, favorizează partidele proeuropene. Și ce vor americanii? Vor să asigure cu orice preț victoria partidelor proeuropene și nu lasă, nota bene, nu lasă poporul Republicii Moldova să-și determine singur soarta. Iese că alegerile libere și corecte împiedică cetățenii Republicii Moldova să-și hotărască soarta și alegerile libere și corecte avantajează partidele proeuropene. Pe de altă parte, Rusia se implică, prin Putin personal, se implică în alegerile noastre și Lavrov nu vede lucrul acesta. Se implică cu acea videoconferință chiar cu o oră înainte de înregistrarea lui Dodon, cu promisiunea unor pomeni electorale, e adevărat că mai puțin substanțiale decât promitea Dodon.”

Europa Liberă: Căldarea de solearkă (motorină)...

Nicolae Negru: „De altfel, aceste decizii ale Tiraspolului de a permite cetățenilor de dincolo de Nistru să participe la alegeri, iar le putem considera o implicare a Moscovei sau un joc făcut de dincolo de Nistru și un joc făcut cu Moscova, ca să-i asigure lui Dodon victoria în aceste alegeri. Dodon este emanația Moscovei în această campanie electorală și reprezintă interesele Moscovei. Cetățenii Republicii Moldova trebuie să decidă în cazul de față: vor un președinte care să reprezinte interesele Republicii Moldova sau vor un președinte corupt, vor un președinte care să zică că promovează o politică echilibrată, dar, de fapt, să fie foarte dezechilibrată și riscă să răstoarne vasul Republica Moldova cu picioarele în sus?”

Europa Liberă: Ce ar fi de observat în momentul acesta e că Dodon și cu Lavrov, alias Putin, se întâlnesc într-un punct periculos – tuturor le place cum a condus și conduce în continuare Lukașenka țara. De aici rezultă că modul în care a reprimat protestele pașnice Lukașenka îi place și lui Lavrov, și lui Putin, și lui Dodon. La asta ar trebui să se gândească un alegător care, de exemplu, poate să-i ierte lui Dodon că nu s-a dus de multe ori la Bruxelles, în România, la Kiev, în schimb s-a dus de șapte-opt ori la Athos. Și aici vreau să vă întreb, nu cumva Dodon, de fapt, pedalează pe un electorat care îi iertător, care îi creștin, lui îi spune: eu când o să fiu președinte o să interzic oricare alte biserici, lui îi spune că hai să fim totuși creștini-naționaliști? Curentul acesta moldovenist s-a consolidat grație sau în pofida lui Dodon?

Nicolae Negru: „Curent moldovenist, să zicem așa, pur nu există, toți moldoveniștii sau majoritatea moldoveniștilor sunt pro-estici. Un moldovenist pur ce ar vrea? Ca Moldova de partea stângă a Prutului să se unească cu Moldova de partea dreaptă a Prutului. El ar trebui să pledeze pentru Unire; el ar trebui, de fapt, să pledeze pentru desființarea acestui hotar politic de pe Prut. Un moldovenist care optează pentru întărirea, consolidarea acestui hotar, care zice să punem o barieră de fier între România și Republica Moldova, cei care îi aplaudă lui Putin, care îl admiră pe Lukașenka nu cred că pot fi moldoveniști puri.”

Europa Liberă: Stataliștii care se declară moldoveniști, de fapt, mai curând sunt pentru restaurarea URSS-ului.

Nicolae Negru: „Ei sunt pro-ruși. Da, ei sunt pentru restaurarea URSS-ului și lucrul acesta putem să-l deducem după felul cum s-au comportat în 1990, 1989, ’90, ’91, ei erau împotriva desființării Uniunii Sovietice, ei erau împotriva limbii române, ei erau împotriva alfabetului latin ș.a.m.d. Acum asta e ultima lor redută, statalismul și…”

Europa Liberă: Dar așa le-au plăcut Mercedesurile, așa le-au plăcut bodyguarzii, așa le-au plăcut privilegiile!

Nicolae Negru: „Le-au plăcut, dar asta le asigură Rusia, Rusia în sensul acesta este foarte generoasă, acolo circulă fluxuri foarte mari de bani, nu se compară nici cu ai lui Plahotniuc, Plahotniuc e sărac față de ce se…”

Europa Liberă: By the way, pe Facebook iarăși am văzut o mențiune în limba rusă scrisă, foarte interesant, de un postac care nu poate fi bănuit de naționalism românesc, care spunea: ce paradoxuri, dle, rușii – și-i aparține această constatare –, rușii care-i urăsc și pe kirghizi, și pe georgieni, și pe moldoveni vor refacerea Uniunii Sovietice. De unde?

Vitalie Călugăreanu: „Da, legat de curentul moldoveniștilor, eu am observat, bine, în scurta perioadă de când urmăresc procesele politice din Republica Moldova am sesizat că curentul moldoveniștilor întotdeauna pierde teren în cazurile când puterea în Republica Moldova este deținută de exponenții curentului moldovenist, cei care se consideră și defilează cu sloganele acestea moldoveniste își dau seama că oamenii care au ajuns la putere fluturând aceste lozinci moldoveniste nu sunt altceva decât niște capitaliști în sensul cel mai direct al cuvântului care…”

Europa Liberă: Pot să vă întreb, dacă nu cumva exemplul pe care o să îl invoc ilustrează asta, soarta lui Stepaniuc pe lângă Voronin?

Vitalie Călugăreanu: „Exact!”

Europa Liberă: Stepaniuc, săracul, atâta carte a scris și a bătut monedă, ca până la urmă Voronin să se transforme într-un european.

Vitalie Călugăreanu: „Din punctul acesta de vedere, eu cred că situația în care s-a pomenit Igor Dodon în momentul acesta îl dezavantajează foarte mult. Oamenii, da, l-au votat în 2016 pentru aceste lozinci, că noi suntem stataliști, limba moldovenească ș.a.m.d., dar Igor Dodon a mai promis niște lucruri în 2016, pe care moldoveniștii care l-au votat în 2016 s-au convins că Igor Dodon le-a uitat. Și aici este vorba, în primul rând, de lucrurile care-i afectează direct pe toți cetățenii Republicii Moldova, inclusiv pe acei moldoveniști care l-au votat, și e vorba de bani în primul rând, de ceea ce are omul în buzunar. Igor Dodon a promis că o să întoarcă miliardul, miliardul în Republica Moldova nu-i, nu s-a întors niciun bănuț din miliardul furat și sărăcia care s-a acutizat în Republica Moldova în perioada când Igor Dodon este la putere și are toate frâiele în momentul acesta, eu cred că o să-i joace festa la aceste alegeri lui Igor Dodon.”

Europa Liberă: Și mai este un lucru la care nu poate să îndrăznească să umble Igor Dodon – cipul acela magnetic care îi permite cetățeanului, inclusiv moldovenistului, să circule, e adevărat că nu acum, pe vreme de COVID, dar dacă el ar face ceea ce a promis, ar revizui Acordul de Asociere, ceea ce ar însemna pierderea libertății de circulație, cred că nu le-ar plăcea, în primul rând, moldoveniștilor din fracțiunea lui parlamentară.

Vitalie Călugăreanu: „Exact. Da, e o situație pe care Igor Dodon nu poate să o gestioneze.”

Europa Liberă: Spre nefericirea lui.

Vitalie Călugăreanu: „Spre nefericirea lui, da. Să vedem dacă polit-tehnologii pe care am înțeles că și i-a adus din Federația Rusă o să reușească să întoarcă acest dezavantaj în favoarea lui Dodon în perioada care a mai rămas, dar ce am simțit, și noi circulăm foarte mult în teritoriu ca jurnaliști în această perioadă, ce simt este o repulsie mare față de modul în care s-a gestionat sărăcia din Republica Moldova.”

Europa Liberă: Vreau să vă întreb pe ultima parte a emisiunii despre epidemie și alegeri. Unii cred că, chiar în ultimul moment, în ceasul al 12-lea există riscul să fie amânate alegerile din cauza cifrelor, se sufocă Franța, se sufocă România învecinată... Și atunci când același Igor Dodon o să vadă că zarurile sunt aruncate, o să aibă un motiv obiectiv să spună: nu, haideți să amânăm și între timp…

Vitalie Călugăreanu: „Haideți să analizăm, să vedem dacă o eventuală amânare a alegerilor ar fi în favoarea lui Igor Dodon.”

Europa Liberă: Rămâne la butoane cu tot cu Chicu, cu tot cu guvern.

Vitalie Călugăreanu: „Cât, cât timp? Dacă analizăm sondajele interne pe care le fac partidele în perioada asta, e constatat și pot să spun asta – Igor Dodon nu este deloc interesat ca aceste alegeri să fie cumva amânate, pentru că Igor Dodon este în picaj, să pierzi 3% la două săptămâni, o dată la două săptămâni, eu cred că asta-i în defavoarea lui Igor Dodon în momentul acesta.”

Europa Liberă: Adică, el e un Sisif care încă urcă, nu coboară piatra peste el sau deja bolovanul se clatină?

Vitalie Călugăreanu: „Nu este în urcare Igor Dodon în sondajele interne pe care le au ei.”

Europa Liberă: Nu, dar măcar ține cu umărul pietroiul acesta, încă nu se duce bolovanul?

Nicolae Negru: „Nu-i Sisif defel...”

Europa Liberă: Nu-i Sisif?

Nicolae Negru: „Nu! Nu împinge el pietroaie.”

Europa Liberă: Deci, el ar trebui să facă alegere cât mai are încă o zdreanță de reputație, așa înțeleg?

Vitalie Călugăreanu: „Exact! Cât mai rapid! Pentru că ceea ce se întâmplă, și el știe asta, și e disperat din cauza asta, el pierde teren foarte mult.”

Europa Liberă: Și aici tehnologii nu-l ajută?

Vitalie Călugăreanu: „Să vedem. Eu nu am văzut încă deocamdată nicio mutare spectaculoasă a celor pe care i-a adus de la Moscova.”

Europa Liberă: Hramul! Cred că tehnologii i-au zis: du-te acolo, ia un copil în brațe, stai în fața camerelor...

Vitalie Călugăreanu: „Dacă ceea ce s-a întâmplat la Hramul Chișinăului... Polit-tehnologii ruși care i-au fost trimiși lui Igor Dodon cred că asta l-a avantajat pe Igor Dodon să facă…”

Europa Liberă: Să se uite pe Facebook...

Vitalie Călugăreanu: „...atunci înseamnă că au trimis niște tehnologi politici – cum să vă zic?...”

Europa Liberă: Diversioniști...

Vitalie Călugăreanu: „Da, diversioniști!”

Nicolae Negru: „Care nu înțeleg realitățile noastre, fiindcă realitățile noastre sunt specifice. Parlamentul decide, până la urmă, dacă se amână alegerile sau nu se amână. S-ar putea Dodon să nu aibă, chiar dacă să vrea, dar eu nu văd de ce ar vrea, să nu aibă majoritatea pentru această amânare.”

Europa Liberă: Adică nu mai intră el în unt așa ca altădată?

Nicolae Negru: „Nu mai intră el în unt. PD-ul nu are numărul suficient să-i asigure o decizie în acest sens și va depinde încă și ce vrea Plahotniuc.”

Europa Liberă: Dar poate opoziția spune: ia să așteptăm până…

Nicolae Negru: „Nu cred că opoziția, ar fi o greșeală. Pe urmă, legat de cazul Hramului. Cazul mi se pare că este foarte serios și nu știu, nu văd cel puțin până acum ca opoziția să-l trateze serios, să meargă în instanță și să constate acest fapt al folosirii resurselor administrative, al încălcării legislației electorale de către Dodon, ca la momentul potrivit, atunci când se vor termina alegerile, să prezinte aceste facturi.”

Europa Liberă: Să vină și cu decizia judecătorească?

Nicolae Negru: „Să vină și cu decizie judecătorească sau…”

Vitalie Călugăreanu: „De acord, și nici măcar, e ciudat că opoziția nu exploatează ceea ce s-a întâmplat de Hram în scop electoral, măcar atât. Ceea ce am văzut e șocant pentru oricine știe ce înseamnă pandemie, ori să faci concerte pe timp de ciumă în situația când acest virus circulă mai ceva ca…”

Europa Liberă: E straniu că nici măcar preoțimea n-a încercat barem să se opună, pseudo-liturghia aia cu elemente artistice în jurul mușamalei alea rotunzi și albe care, de fapt, i-a atras pe oameni cum floarea-soarelui atrage prin culoare albinele – poți să rogi oamenii să se distanțeze de 100 de ori, dacă tu în principiu ai făcut o regie de asta și încă tu stai și te uiți de sus acolo și zâmbești, vlădica, în timp ce la, pardon, la adversarii catolici se arată foarte clar cum se poate menține relația cu credincioșii fără ca să-i aduni în fața catedralei.

Vitalie Călugăreanu: „E ciudat că Dvs. ați așteptat vreo atitudine din partea preoțimii. În această pandemie, preoțimea și Biserica din Republica Moldova au fost de partea virusului, ca să zicem așa.”

Europa Liberă: Bine, dar Marchel nu mai este prima vioară? Totuși s-au trezit, s-au mai îmbolnăvit și niște preoți, adică nu mai este teza asta: ne ocrotește Dumnezeu, nu ne mai trebuie nouă mască?

Vitalie Călugăreanu: „Eu n-am sesizat distanțări evidente ale preoților, ale mitropoliei.”

Europa Liberă: Eu am vorbit cu un preot care a spus exact cum spuneți Dvs., că polit-tehnologii i-au trimis lui Dodon un mesaj fals, tot așa preotul îmi spune: noi dacă o să insistăm pe teza cu 5G și cu nu știu ce draci-cozonaci, noi o să începem a-i îndepărta pe oameni, pentru că o să vadă că nu funcționează Sfânta Parascheva.

Vitalie Călugăreanu: „Asta, dl Botnaru, v-a spus Dvs. un preot. Eu știu că există niște…”

Europa Liberă: Unul mai продвинутый (de un nivel mai avansat)...

Vitalie Călugăreanu: „Există niște documente, niște apeluri emise de Sinodul Bisericii Ortodoxe din Moldova, de Mitropolia Moldovei, în care ni se spune despre pericolul cipizării prin vaccinare, despre 5G.”

Nicolae Negru: „Da, dar nu se mai pomenește, eu cred că li s-a făcut rușine de această decizie.”

Vitalie Călugăreanu: „Dar nimeni nu a anulat acele apeluri.”

Nicolae Negru: „Da, dar se tace despre ele, au fost marginalizate.”

Vitalie Călugăreanu: „Putea să iasă sinodul cu un alt apel către credincioși și să spună: credincioșii noștri dragi, vă rugăm să respectați, să purtați măști, pentru că e grav ce se întâmplă.”

Nicolae Negru: „Nu, acum unii reprezentanți ai Bisericii spun lucrul acesta și trebuie să recunoaștem.”

E

uropa Liberă: Dar nu se dezic de ceea ce a spus Marchel în video, de discursul clasic?

Nicolae Negru: „Da, nu se dezic, nu se dezic nici despre acea hotărâre care e rușinoasă, că ea vine din Evul Mediu, dar e și o influență propagandistică, fiindcă cu același mesaj l-am auzit pe un reprezentant al lui Dughin aici, în Republica Moldova, pe dl Roșca, de exemplu. Și o spune la modul serios, așa că nu trebuie…”

Vitalie Călugăreanu: „Și urcă pe dealuri, caută antene?”

Nicolae Negru: „Da, caută antene. Nu trebuie să le cerem preoților prea mult, adică eu am numit, evident...”

Europa Liberă: Dar în această situație – de ce eu insist? – și legea e de partea lor, și ei ar fi putut spune: dle Dodon, condiția aceasta pandemică nu ne permite, dar cu atât mai mult hai să respectăm Codul electoral, stați acolo la o parte, facem noi singuri?

Vitalie Călugăreanu: „Pentru aceasta trebuia să avem un cap al Mitropoliei Moldovei care nu are nicio conexiune nici la serviciile secrete ale Rusiei, nici la politicul moldovenesc.”

Europa Liberă: Am înțeles, dar în jurul lui mai sunt niște minți luminate care în sfârșit poate s-ar putea să revendice, să spună la ureche niște lucruri utile? Dar, mă rog, asta vom trăi și vom vedea. Eu zic să punem punct și virgulă, pentru că ne vom întâlni foarte curând iarăși ca să facem un bilanț intermediar. Suntem exact la jumătatea termenului de campanie pentru primul tur și sunt convins că o să ia turații în următoarele două săptămâni și încotro se va mișca campania iarăși vom vorbi cu invitații mei. Fiți pe fază!

Doamnelor și domnilor, aici s-a încheiat emisiunea noastră de astăzi, la care au participat Nicolae Negru și Vitalie Călugăreanu. Ne reauzim peste o săptămână. Între timp, zilnic puteți asculta emisiunile noastre dimineața și seara, dar și pe cea de la prânz, cu țintă electorală, după care sâmbătă, la sfârșit de săptămână, în locul Valentinei Ursu o puteți auzi pe Liliana Barbăroșie, pentru că face și ea un podcast electoral, iar duminică o luăm de la capăt. Pe curând!