R. Moldova este „parțial liberă” și la capitolul democrație, și la cel al libertății economice

Două clasamente importante la nivel global plasează Republica Moldova în dreptul țărilor „parțial libere”. E vorba de raportul „Democrația în 2019”, publicat ieri de Freedom House și Clasamentul „Indicelui libertății economice”, elaborat de Fundația americană Heritage și revista The Wall Street Journal. Cât de mulțumitoare sunt pozițiile ocupate de Republica Moldova pentru guvernarea de la Chișinău?

Pentru al 13-lea an consecutiv, organizația internațională Freedom House constată că „democrația este în retragere” în întreaga lume. Tendința aceasta nu a ocolit nici Republica Moldova, care a înregistrat un regres de trei poziții. În prezent se află pe locul 61, la două puncte distanță de țara vecină Ucraina, care însă se confruntă din 2014 cu un conflict secesionist.

Orice regres democratic ar trebui să dea de gândit autorităților unui stat, e de părere comentatorul politic Ion Tăbârță, care constată că deși Republica Moldova se află în clasamentul statelor „parțial libere” e totuși mai aproape de zona nedemocratică și societățile totalitare.

„Am avut perioade când Republica Moldova practic atinsese scoruri care încă puțin și ne plasau în topul societăților democratice, chiar pe anumite criterii de evaluare noi eram societate democratică. Însă, acum, în ultimii ani, noi vedem o involuție a scorurilor acumulate de către Republica Moldova. De aceea, evaluările făcute de Freedom House sunt un barometru foarte important atât la nivel de clasă politică, cât și de societate că lucrurile nu merg în direcția corectă în Republica Moldova.”

Desigur, autoritățile s-ar putea apăra spunând că, de fapt, democrația este afectată în întreaga lume, și nu doar în Republica Moldova, anticipează Ion Tăbârță. În acest caz, însă, guvernanții care se laudă că nivelul de trai este unul în creștere ar trebui s-o facă cu jumătate de gură, crede expertul.

Republica Moldova este „parțial liberă” și în clasamentul „Libertății economice” realizat de Fundația americană Heritage și revista The Wall Street Journal și care evaluează gradul de deschidere a economiilor naționale. Astfel, Moldova se situează pe locul 40 printre cele 44 de state din regiunea Europei, depășind doar Rusia, Belarus, Grecia și Ucraina, iar scorul său global este sub mediile regionale și mondiale. Potrivit experților, motivele din cauza cărora Republica Moldova nu reușește să devină prosperă sunt corupția endemică și Rusia.

Guvernul de la Chișinău a emis astăzi un comunicat în care elogiază faptul că „Republica Moldova a urcat opt poziții în clasamentul mondial al libertății economice”, ocupând astăzi locul 97 din 180 de țări analizate.

„Fruntașă printre codași”...

Fără a pune la îndoială importanța acestui progres, jurnalistul specializat pe teme economice Ion Preașcă, de la portalul Mold-street.com, observă că Republica Moldova este înconjurată de Uganda, Burkina Faso, Rusia și Namibia, altfel spus este „fruntașă printre codași” – o poziție care oferă puține motive de mândrie:

„E bine că se avansează, dar noi rămânem în continuare într-o zonă foarte îndepărtată de ratingul necesar pentru venirea unui investitor. Ne uităm și la alt indicator - Doing Business, permanent observăm declarațiile autorităților că, iată, noi am eliminat tot felul de documente, la fel organele de control s-au redus etc. Încearcă să arate că ei fac totul ca să elimine barierele din calea investitorilor și desfășurării afacerilor. Toate acestea, da, se fac, dar problema de bază care rămâne și care nu se mișcă este integritatea guvernării și libertatea justiției. Asta cred că e o problemă majoră.”

O altă observație a jurnalistului Ion Preașca e că în ultimii ani Republica Moldova avansează în clasamente internaționale datorită legilor adoptate „pe hârtie”. Autoritățile vor putea declara deschis că au eliminat piedicile din calea oamenilor de afaceri doar atunci când antreprenorii își vor putea deschide lesne o afacere și nu se vor confrunta cu problema corupției și a instabilității, crede ziaristul.