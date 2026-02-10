În ediția pe 2025 a raportului, R. Moldova ocupă locul 80 în lume, dintr-un total de 182 de țări și regiuni, în clasamentul anual.

Dar în ce privește așa-numitul scor al corupției, a coborât cu un punct, ajungând la 42 de puncte din 100 posibile.

Înșiși autorii cercetării spun însă că așa modificare minoră de la un an la altul este nesemnificativă.

Ca și în alți ani, R. Moldova este percepută drept mai coruptă decât majoritatea țărilor din Uniunea Europeană, la care vrea să adere printr-un proces care implică și stârpirea acestui flagel.

Vecina de la vest, România, are un scor de 45 de puncte, și ocupă locul 70 în lume.

Ceva mai la vest, Ungaria, și ea membră în UE, este însă percepută drept mai coruptă și decât Moldova.

Mult mai rău decât Moldova stă din nou la capitolul corupție vecina și colega ei de parcurs european Ucraina, care se află pe locul 104 în lume.

La nivel global, cel mai puțin corupte țări sunt din nou considerate statele vest- și nord-europene ca Elveția, Luxemburg, Olanda, Norvegia, Finlanda, Suedia sau Danemarca, scoruri bune având și țări asiatice ca Singapore și Japonia.

Dintre fostele țări comuniste europene, cel mai bun scor îl are și anul acesta Estonia, aflată pe locul 12 în lume.

