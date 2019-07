Ramona Strugariu: O Moldovă cu aspirații europene trebuie să se desprindă economic de  Rusia

Infrastructură și energie. Gaz românesc, prin gazoductul Ungheni-Chișinău și invesții în economia moldovenească facilitate de finalizarea autostrăzii Iași-Târgu Mureș. Toate subscrise ideii că o Moldova cu aspirații europene trebuie să se desprindă economic de Rusia. Acestea ar fi, pe scurt, prioritățile politice pentru R. Moldova ale Grupului Renew Europe și ale Alianței 2020 USR Plus din Parlamentul European. Într-un interviu acordat în exclusivitate Europei Libere, eurodeputata Ramona Strugariu (Romania, Alianta 2020 USR Plus), vorbește despre deblocarea asistenței macrofinanciare pentru R.Moldova. Politiciana aflată la primul mandat în legislativul european, și care are toate șansele să devină vicepreședinta Delegației Parlamentului European la Comitetul de cooperare UE-R.Moldova explică și de ce consideră că Moldova se află acum într-un momentul istoric.

Europa Liberă: Doamnă Strugariu, reprezentați în Parlamentul European delegația României în proaspătul grup Renew Europe, care, având în vedere numărul membrilor, va fi cea mai influentă delegație națională din cadrul Delegației PE la Comisia de cooperare UE-Republica Moldova. Tocmai ce ați avut aici, la Bruxelles, o întrevedere cu premierul moldovean, dna Maia Sandu. Ce aduce nou Renew Europe în relația UE cu Republica Moldova?

Ramona Strugariu: „Este o bucurie pentru mine că din cei patru membri ai Renew Europe care sunt în Delegația cu Republica Moldova, trei sunt români: dl Dacian Cioloș, dl Cristian Ghinea și eu. Cred că asta se traduce prin garanții de încredere, care sunt, cred eu, foarte importante pentru R.Moldova și parcursul pe care tocmai s-a angajat.

Eu cred foarte mult în parcursul european al Republicii Moldova, dar, în același timp, cred că această țară are nevoie de sprijin concret în acest sens. Ce înseamnă o perspectivă românească în această delegație? Înseamnă cunoașterea unor elemente concrete care putem ajuta Moldova atât de la nivelul instituțiilor europene, cât și de la București. Vă pot oferi câteva elemente: știu că s-a deschis în sfârșit acest dialog și că premierul Maia Sandu a fost la București, unde s-a bucurat de susținere și de promisiuni de ajutor.

Cu toate acestea, foarte concret, autostrada Iași-Târgu Mureș ar putea să ajute Moldova foarte mult; se face podul pentru Prut. Un alt element important: gazoductul Ungheni-Chișinău. Dar și aici, s-au blocat lucrările. Ideea de bază este: Moldova trebuie să își limiteze dependența de Rusia. Vorbim de gaz, de resurse

concrete de care are nevoie ca să își desfășoare activitățile economice și ca să supraviețuiască. Gazoductul este un proiect cât se poate de concret în care se poate implica România. Nu este suficient să promitem. Trebuie să demarăm și să finalizăm lucrările. Știam că era vorba de doi ani pentru finalizarea acestor lucrări pe partea românească. Înțeleg că Bucureștiul spune acum că acest interval de timp ar putea fi mult mai scurt.”

Europa Liberă: Deci abordarea reprezentanților României din Renew Europe va fi trecem de la vorbe la fapte. Altfel spus, România trebuie să vină către Moldova cu sprijin concret pentru a contribui la desprinderea acestei țări de dependența rusească, prin două elemente importante: infrastructură și energie. Pe de altă parte, doamna Sandu nu poate face nimic singură. Toată lumea este foarte bucuroasă în PE (ma refer la grupurile politice pro-europene) că la Chișinău în fruntea guvernului se află un politician care și-a demonstrat atașamentul față de UE, un politician care a fost, de altfel, sprijinit în mod constant de UE și structurile sale.

Dar președintele R.Moldova rămâne un politician rusofil iar economia este controlată de un alt politician, aparent pro-european, care a dezamagit însă după ce s-a bucurat de încrederea UE multă vreme. Aceasta fiind ecuația, care sunt șansele ca dna Sandu să livreze rezultate?

​Ramona Strugariu: „Vorbim de mai multe paliere, și mă voi referi pe rând la acestea, pentru că sunt foarte importante. Primul lucru pe care dna Maia Sandu l-a spus la întâlnirea de astăzi a fost: La Chișinău se simte valul libertății. Un mesaj extrem de puternic și de important. Pentru mine acest mesaj înseamnă că cetățenii moldoveni care și-au dorit și au susținut această schimbare încep să fie pregătiți să sprijine activ schimbarea. Iar acest lucru este valabil și pentru societatea civilă, și pentru presa liberă, care a dus acolo niște bătălii extrem de grele, în condițiile în care Moldova era și este extrem de oligarhizată și controlată de Plahotniuc.

produce peste noapte și că este nevoie de o temporizare a așteptărilor societății, care și-ar dori în mod evident ca peste noapte să dispară structurile coruopte, oamenii profund viciați din instituțiile publice și sistemul judiciar. Nu se poate. O reformă solidă a justiției trebuie demarată și construită într-un anumit interval de timp. La fel, procesul anti-corupție, care trebuie demarat repede, asumat, cu conștientizarea faptului că va dura o perioadă până când sistemul va fi deblocat și curățat de oligarhi.

În același timp, trebuie comunicat cu nume și prenume cine sunt beneficiarii reali schemelor de corupție, cine sunt aceia care au furat Moldova și au deturnat-o de pe parcursul său european. Avem raportul Kroll 1, unde se explică ce s-a întâmplat cu miliardul de dolari, avem raportul Kroll 2, publicat deja, și de unde înțelegem că suma furată se apropie de 3 miliarde de dolari. Iar acolo sunt nume și prenume ale celor care au beneficiat de acești bani într-o anexă a raportului pe care fostul procuror general și actualul procuror interimar refuză să o publice.

Trebuie să avem imaginea unui sistem judiciar căruia îi va lua o vreme să se vindece, dar care se poate infuza cu oameni noi. Trebuie căutați acei oameni care sunt pe baricade pentru aceleași valori, pentru justiție, pentru echilibrul puterilor în stat, pentru parcursul pro-european, și trebuie demarate acțiuni pentru ca oameni profesioniști și curați să preia concursuri publice, transparentizare, și așa mai departe. Alegerile locale din octombrie trebuie să fie organizate extrem de transparent, cu

monitorizare, iar organizațiie internaționale, societatea civilă trebuie implicate, iar noi oferim tot sprijinul de care dispunem. Aceasta va insemna validarea angajamentului Maiei Sandu și a lui Andrei Năstase pentru parcursul european și parteneriatul cu UE.”

Europa Liberă: UE a testat pentru prima dată cu Moldova principiul condiționalității. Asistența macrofinanciară a fost deblocată acum, că dna Sandu conduce guvernul și UE pare să aibă un partener de încredere la Chișinău. Dar banii vor merge în continuare la administrațiile locale, fără să mai treacă pe la guvern? Principiul condiținalității va fi aplicat la fel de ferm?

Ramona Strugariu: „Eu cred că trebuie avută mare grijă la angajamentul politic, pe de o parte, pe de alta, la asistența tehnică ce poate fi acordată, pentru ca aceste condiționalități să poată fi respectate mai ușor. Acordul de asociere a fost semnat în 2016. Au trecut trei ani de atunci, un interval de timp în care UE a avut o abordare deschisă: Moldova a făcut promisiuni pro-europene, iar UE a așteptat fapte concrete. Asistența financiară a fost suspendată pe puciul din 2018, pe alegerile de la Chișinău și povestea lui Andrei Năstase. În momentul în are s-a produs un derapaj fundamental, UE a reacționat. Este, dacă vreți, aceeași situație cu accesul României la Schengen. PSD-ul din România are acest discurs că UE nu ne vrea în Schengen.

Pe de altă parte, România îndeplinește toate condițiile tehnice. Elementul care a stat tot timpul în contrabalans a fost cel politic. În 2012, când eram extrem de aproape să facem pasul s-a întâmplat așa zisa lovitură de stat. Element de instabilitate. În continuare, în ultimii trei ani guvernul de la București a atacat statul de drept. Dacă am avea la București un guvern care să își asume acest obiectiv în mod real, în câteva luni am intra în Schengen. Revenind la Moldova, Ministrul de externe Nicu Popescu a discutat cu miniștrii afacerilor externe acum câteva zile, iar apoi asistența macrofinanciară a fost deblocată. Prima tranșă de 14,5 milioane de euro a plecat marți.”

Europa Liberă: Încrederea politică este totul?

Ramona Strugariu: „Aș spune că încrederea dublată de o monitorizare foarte atentă și de asistență tehnică. Și de reconfirmarea angajamentului asumat de actuala coaliție de a merge pe calea reformelor și de a-și transforma societatea civilă într-un partener de dialog, pentru că din societatea civilă s-au desprins niște reguli foarte clare de bună guvernare pe care în mod constant partenerii le-au propus diverselor guvernări, dar este pentru prima dată când au cu cine sta de vorbă.

Maia Sandu a mai semnat miercuri pentru încă 42 de milioane de euro asistență din partea UE, care este orientată spre reformă, justiție, anticorupție, asistență locală și echilibru de gen. Moldova poate fi sprijinită și în alinierea legislației cu AQ-ul comunitar, etapizare și regândire a unor elemente din agenda de asociere în așa fel încât să se adapteze și la programul guvernului din acest moment. Societatea, diaspora, specialiștii în afaceri, bună guvernare, drept european, pot reveni acasă și ajuta Moldova și pot pune umărul la această reformă. Nu va fi o victorie individuală a Maiei sau a lui Andrei Năstase, sau a coaliției de guvernare. Este un parteneriat care trebuie să dea rezultate, inclusiv cu implicarea UE.”

Europa Liberă: Moldova ca membru UE. Este aceasta o idee romantică, sau un proiect pragmatic cu etape, țeluri clare și un moment de atingere a acestui obiectiv?

Ramona Strugariu: „Ca să vă răspund tranșant, eu cred că nu este deloc o idee romantică, ci un proiect cât se poate de fezabi, doar că trebuie parcurse aceste etape. Știu că Igor Dodon a refuzat ideea semnării unui acord de aderare, rămânând însă deschis pe aplicarea Acordului de asociere și pe îndeplinirea

condiționalităților, iar asta este minunat. Știm că în R.Moldova avem alegeri prezidențiale peste un an. Partidele din coaliția Maiei Sandu au puțin timp să se pregătească și au nevoie de sprijin în acest sens. Cred că dacă R.Moldova parcurge aceste etape, demarează procesul de reformă, acceptă asistență tehnică și reacționează transparent și asumat față de asistența financiară, plus partea de AQ comunitar pe care să încerce să o înglobeze cât mai repede în legislația națională și să o și aplice, putem ajunge la momentul în care R.Moldova devine membru al UE. Cred că R.Moldova este în acest moment un purtător de stindard în Parteneriatul Estic.”

Europa Liberă: A fost încă de la început.

Ramona Strugariu: „Dar acum mai mult decât oricând. Ce face Moldova poate fi un semnal foarte puternic și pentru celelalte

state din Parteneriatul Estic, care se confruntă cu situații foarte complexe: o parte dintre ele puternic ancorate în relația cu Rusia, altele în cea cu Turcia, Iranul, iarăși nu poate fi ignorat. Dintre toate, Moldova are șansa unui guvern deschis către valorile europene, a unei angajări pe toate segmentele, și cu o societate civilă care este mai pregătită decât în alte state, și politic, care, evident trebuie să crească și o să vedem ce se întâmplă la alegerile locale. Dar este momentul istoric al Moldovei, pe care ar trebui să îl valorifice. Eu personal, Alianța 2020-USR Plus și grupul Renew Europe, vom sprijini Moldova cu tot ce vom putea.”