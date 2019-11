Raportul de forțe în noul Consiliu municipal Chișinău, după ruperea alianței PSRM-ACUM

Noul consiliu municipal Chișinău, ales pe 20 octombrie, s-a întrunit astăzi în prima sa ședință. Este un consiliu în care primarul socialist Ion Ceban nu are o majoritate. El trebuie s-o negocieze cu partide mai mici, după ce destrămarea coaliției parlamentare PSRM-ACUM a făcut implauzibilă și o alianță la nivel municipal între cele două foste partenere.





Şedinţa de constituire a Consiliului Municipal Chişinău i-a adus faţă în faţă pe foştii rivali la şefia capitalei - Ion Ceban, cel care a devenit primar, şi Andrei Năstase, candidatul învins al Blocului ACUM. Ambii au încercat să adopte un stil de comunicare politicos, chiar dacă cerneala de pe decretul privind demiterea cabinetului Maiei Sandu încă nu se uscase bine.

Primarul Ion Ceban i-a invitat la colaborare pe toţi cei 51 de consilieri, care să facă front comun în fața problemelor municipalității.

„Să ne concentrăm pe problemele locuitorilor municipiului, să facem tot posibilul ca şi oraşul, dar şi suburbiile să se schimbe spre bine într-un timp rapid. Asta ar însemna drumuri mai bune şi trotuare, asta ar însemna reabilitarea fondului locativ, asta ar însemna eliminarea corupției, asta ar însemna grija faţă de familiile tinere, dar şi cele în vârstă, asta ar însemna un nou impuls pentru ca municipiul Chişinău să devină o capitală veritabilă europeană”.

Andrei Năstase, la rându-i a optat pentru maximă transparență, respect pentru lege şi pentru depășirea practicilor din consiliile precedente de a încropi coaliții conjuncturale în detrimentul cetăţenilor.

Prima şedinţă a scos în vileag disensiunile dintre Partidul PAS al ex-premierei Maia Sandu şi Partidul Platforma „Demnitate şi Adevăr” condus de Andrei Năstase. PAS a anunţat că formează o fracţiune separată, după modelul celei din parlament, luându-l prin surprindere pe Andrei Năstase.

Vicepreşedintele PPDA, Alexandru Slusari, a explicat de ce regretă pasul colegilor din Blocul ACUM.

„Totuşi noi am crezut mai ales acum, în situaţia actuală politică, ar fi bine să păstrăm unitatea la nivelul consiliului municipal, măcar la nivelul consiliului municipal, dacă nu am putut păstra la nivelul parlamentului. Cu părere de rău, colegii noştri au luat altă decizie. Totuşi lumea, iată acum, nedumerită, mă sună, îmi scrie că: noi am votat Blocul ACUM, nu PAS sau Platforma DA, cum să împărţim noi voturile?”

Pe de altă parte, secretarul general al Partidului Acţiune şi Solidaritate, Igor Grosu, a spus că nu este cazul să se dramatizeze decizia consilierilor.

„Noi am discutat acest lucru la şedinţa biroului organizației teritoriale Chişinău, i-am informat despre decizia noastră şi este decizia pe care noi o respectăm. Nu, la noi nu se impune decizia de sus. Eu nu văd nimic tragic şi ieşit din comun. Vor fi două fracțiuni, vor lucra împreună, vor avea vot comun pe inițiative bune.”

După o pauză de mai bine de trei ore, în care s-a decis componența comisiilor consultative, şi un vot solidar al PSRM, PD şi Partidul Şor, Andrei Năstase a constatat că ar exista un târg între cele trei formaţiuni sau o coaliţie neformalizată.

Până acum nu s-a anunţat existenţa unei alianţe formalizate. Tot mai puţini sunt cei care dau şanse unei majorităţi proeuropene, chiar dacă după alegeri balanța de forţe era aproximativ egală între politicienii pro-est şi cei pro-vest. Alexandru Slusari spune că, din punctul de vedere al Partidului Platforma „Demnitate şi Adevăr”, această majoritate nu este necesară întrucât nu se alege o conducere permanentă.

La nivel de raioane situaţia este alta, de aceea reprezentanții Blocului ACUM dau de înțeles că ar putea exista o paletă largă de coalizări, inclusiv cu democraţii sau socialiştii de care s-au despărţit zilele trecute în parlament. Totul depinde de oamenii propuşi la funcţiile de conducere, urmând ca reprezentanţii din teritoriu ai partidelor să facă uz de autonomia ce li se acordă.