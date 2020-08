“Rasslabon” pe toate palierele sociale

Mai întâi autorităţile au interzis activitatea piscinelor din cauza problemelor de natură epidemiologică, apoi, după un protest rapid al patronilor bazinelor de înot, le-au permis repejor acestor patroni să-şi reînceapă munca, ca şi cum totul e perfect deja din punct de vedere epidemiologic. Dar e perfect oare? E totul pus la punct acolo? Nu există nici un soi de aglomeraţie?

Totul funcţionează sau va funcţiona în curând. Absolut totul! Nimeni nu trebuie nedreptăţit din cauza Covidului! Toţi să muncească, să-şi câştige bucata de pâine. Şi asta e frumos, şi e necesar. Există ce-i drept o problemă. Prin pieţele agricole fojgăie oameni fără măşti sau cu măştile sub bărbii. La fel e în magazine. Am fost la frizerie. Acolo sunt frizeriţe fără măşti. În Oficiul Poştal lucrătoarele s-au săturat de măşti şi nu le mai poartă. Dar se munceşte pentru binele oamenilor şi al economiei naţionale. În septembrie elevii şi studenţii vor merge la şcoli şi universităţi. Cică elevii nu vor trebui să poarte măşti. Măi să fie! Dar nu comportă asta un risc mare? Cam toată lumea deja lucrează. Poate doar teatrele încă sunt în stand by, dar şi acestea vor reveni în forţă.

Toţi muncesc, dar „rasslabonul” sau relaxarea se simte mai peste tot. Lehamitea de mască nu mai poate fi camuflată. Oamenii vor să fie liberi! Adică îi doare-n cot de sănătatea altora. La rigoare, există medici care îngroaşă cifrele şi încasează sume fabuloase. La rigoare, Covid e o ficţiune. Oamenii mor din cauză că nu au de lucru, nu din cauza Covidului. Aşa stând lucrurile, se anunţă o toamnă foarte complicată. Iar numărul de infectaţi nu va scădea. Ne mişcăm spre noi recorduri sinistre. Asta vrem, asta facem! Aşa e moldoveneşte!