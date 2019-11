Povestea tristă a infrastructurii din RM

Premierul Ion Chicu a declarat răspicat deunăzi că „Republica Moldova trebuie să investească, ca stat, serios în infrastructură. Or fără infrastructură dezvoltată, nici cotele zero la impozite nu vor atrage investitori”. Ion Chicu a pronunţat de cîteva ori, cu diferite ocazii, cuvîntul INFRASTRUCTURĂ. Adică ne-a dat de înţeles că el, ca premier, la asta reflectează cu precădere. Măi să fie!

Cuvintele lui Ion Chicu m-au emoţionat profund. Coroborate cu declaraţiile anterioare despre transformarea RM-ului într-un imens şantier, ele capătă o şi mai mare greutate. Dar eu nu m-am născut acum cîţiva ani, ci în îndepărtatul an 1968. De aceea, am avut ocazia să văd cum din 1991, în Moldova, infrastructura a tot fost a cincea roată la căruţă, am avut ocazia să văd că guvernanţii sunt mai preocupaţi de propria lor bunăstare.

Avem, e adevărat, niscaiva rezultate bune în domeniul telecomuncaţiilor, ne putem mîndri cu viteza faină a Internetului. Dar asta nu e neapărat meritul guvernanţilor moldoveni, ci mai curînd a numărului mai mic de utilizatori. Există însă o problemă cronică, drumurile. Şi mă tem că nici Ion Chicu nu va rezolva problema asta, unde mai pui că nici nu se ştie cît va fi el premier.

Drumurile au fost mereu neglijate aici. Au existat şi excepţii fericite, cum e drumul spre Soroca făcut cu banii poporului american, dar excepţiile astea întăreau regula. Eu i-aş sugera premierului Chicu să se ocupe de porţiunea de şosea Şolcani-Otaci, un drum important, care duce spre Ucraina, şi care ani de zile arată ca după nişte bombardamente severe. Nimeni nu a putut reface acest drum, nici un guvern, nici un guvernant. Va putea domnul Chicu cu a lui preocupare accentuată pentru infrastructură?