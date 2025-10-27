Regele Charles a depus flori la primul monument pentru militarii LGBT+ din Marea Britanie

Charles a fost însoțit de zeci de membri activi și foști membri ai forțelor armate la inaugurarea memorialului, intitulat „O scrisoare deschisă”, la Arboretumul Memorial Național din Staffordshire, luni.

Memorialul, din bronz, seamănă cu o scrisoare mototolită, conținând cuvinte din mesaje personale care au fost folosite adesea ca dovezi pentru incriminarea unor persoane din armată.

Îmbrăcat într-un costum negru, arborând medalii militare și un pandantiv ceremonial, Charles al III-lea, comandantul suprem al forțelor armate britanice, a discutat cu o serie de persoane ale căror cariere militare au fost curmate înainte de ridicarea parțială a interdicției în 2000, care i-au povestit despre umilința și denigrarea în care au trăit de atunci.

Mii de persoane au fost investigate, concediate sau forțate să renunțe la cariera lor din cauza orientării sexuale sau identității de gen reale sau percepute și s-au confruntat cu consecințe pe tot parcursul vieții, inclusiv defăimarea de către familie și prieteni și pierderea accesului la pensiile militare.

Brigadiera Clare Phillips a vorbit la ceremonia de inaugurare, spunând celor 300 de invitați: „Sunt o femeie homosexuală care a servit în armata britanică timp de 30 de ani.”

Sute de veterani LGBT - a amintit Phillips - au trecut prin experiențe catastrofale – viețile și carierele lor au fost distruse.

„Pentru comunitatea militară, dezvelirea astăzi a acestui incredibil memorial înseamnă să ne amintim că stăm pe umerii unor giganți – acei oameni care au luptat împotriva discriminării și persecuției, astfel încât noi să putem servi acum în mod deschis și cu mândrie. Înseamnă să le putem spune veteranilor noștri: aveți un loc aici și l-ați avut întotdeauna”, a mai spus ea.

Memorialul britanic este dezvelit tocmai când peste ocean, în Statele Unite, a doua administrație a președintelui republican Donald Trump face eforturi de a anula unele libertăți și drepturi cucerite în timp de militarii americani LGBT+, ca parte a campaniei ei mai ample împotriva diversității și incluziunii.

Drama britanicilor LGBT+ care au fost prigoniți chiar dacă și-au slujit exemplar țara a fost ilustrată cel mai bine de soarta lui Alan Turing, matematicianul de geniu care a descifrat codul folosit de Germania hitleristă în al Doilea Război Mondial, dar a fost apoi condamnat pentru „acte homosexuale” și supus castrației chimice, murind prematur, la 41 de ani, în urma unei otrăviri accidentale cu cianură.

Marea Britanie se numără astăzi printre țările care respectă în general drepturile persoanelor LGBT+, inclusiv dreptul la căsătorie și adopție.

Scris cu informații de la dpa și Reuters.

