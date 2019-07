Robert Mueller: Rusia are capabilitățile și intentia de a continua să se amestece în alegeri și să compromită democrația în America

Anchetatorul independent Robert Mueller a depus marturie ieri in fata a doua comisii ale Camerei Reprezentantilor, controlate de democrati. A adus aceasta depozitie ceva nou? O relatare de la corespondentul Europei Libere la Washington.

Presedintele Trump a declarat ca depozitiile lui Robert Mueller reprezinta o infringere categorica pentru democrati. Acestia insa arata ca investigatorul independent a afirmat public, ceea ce spusese si in raport si anume ca investigatia sa nu l-a declarat pe Trump nevinovat, ca a fost organizata intr-o maniera nepartinitoare si profesionista, ca s-a incercat obtinerea unui interviu cu presedintele, dar ca acesta a refuzat, timp de un an si ca raspunsurile date de seful executivului „in scris” nu au fost intotdeauna sincere si corecte.

Este aceasta o victorie pentru vreuna dintre taberele politice, este greu de stabilit? Prezenta lui Mueller in fata Congresului nu a adus nimic nou, asa cum fostul director FBI spusese ca se va intimpla, el nu a facut altceva decit sa confirme cele scrise in raport, dar faptul ca Mueller s-a exprimat public cu privire la cele constatate, are valoare.

Daca are suficienta valoare, ramine de vazut este posibil ca publicul sa fie de-acum saturat cu informatie despre acest caz si sa nu mai reactioneze, in afara cazului in care apare ceva nou. Or nu a fost cazul.

In legatura cu un singur aspect nu exista dubii si anume faptul ca Rusia s-a amestecat si a incercat sa influenteze alegerile americane din 2016. Robert Mueller a spus ca aceasta este o problema care trebuie rezolvata, avertizind ca Rusia si alte tari au capabilitati si intentia de a continua sa se amestece in alegeri si sa compromita democratia in America.

El l-a criticat pe Trump pentru ca, in repetate rinduri, a laudat in campanie Wikileaks despre care oficialitati americane spun ca ar fi actionat ca o agentie de spionaj ostila Americii. Mueller a caracterizat declaratiile de atunci ale candidatului Trump ca fiind „cel putin problematice” pentru ca au parut sa ofere speranta si sa incurajeze ceea ce este si trebuie considerat comportament ilegal.

Cu privire la alegatiile lui Trump ca investigatia cu privire la amestecul Rusiei in alegeri ar fi fost o „vinatoare de vrajitoare” si o inselatorie motivata politic, Mueller a spus raspicat ca lucrurile nu au stat asa. Alegatiile impotriva presedintelui Trump sint serioase, dar nu si noi.