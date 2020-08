România: Zarul a fost aruncat

Ca să demonstreze că e pus pe fapte mari, ministrul de Interne și-a trimis oamenii la produs pe terenul mereu fertil al criminalității de grup. Promite recolte-record de interlopi la hectar. Asta ca să ne facă să uităm că la priveghiul unui interlop s-au prezentat în păr șefii mascaților și subalternii lor să-și exprime compasiunea și condoleanțele întregii conduceri și să ducă sicriul cu onoruri militare. După asta, te-ai fi așteptat ca dinspre minister să se reverse capete, nu de vorbe.

FB a devenit un fel de bandă desenată cu super-eroi

Bucureștiul e în alegeri: clanul Duduianu trebuie să-și aleagă șeful. Sunt la competiție mai mulți băieți de băieți care oricum nu-l priviseră cu ochi prea buni pe răposatul șef de gang, învins în campionatul de barbut mafiot. Rețelele de socializare au devenit panoul publicitar unde aceștia își expun bicepșii, tatuajele, fetele și armele ca să moară de nervi „dujmanii.” Toată această fanfaronadă pe care mulți o privesc ca pe o comicăreală demnă de râsete superioare reprezintă un element ale războiului psihologic dintre bande. Probabil că serviciile secrete și diversele departamente ale poliției ar trebui să piardă mai mult timp infiltrând aceste bande decât punând emoticoane și dând aprecieri pozitive pozelor și filmulețelor cu bairamuri. FB a devenit un fel de bandă desenată cu super-eroi.

Toate raziile făcute în ultimele zile scot la iveală ce e mai bun din acest clan: arme albe și de toate culorile, droguri și mărfuri de furat. Dar și dacă-i scuturi bine pe adversarii lor de barbut, contrabandă și cuțităreală, clanul Rinu, sau al Caranilor, clanul Calu sau al Spoitorilor, tot așa ceva le curge din buzunare și din depozitele secrete. Oamenii au relații cam peste tot și niciun fruct nu e interzis. Însă mai e mult până la demantelarea acestor rețele, cum se laudă ministrul Vela. Dacă e să ne luăm după inventarul alcătuit de poliție, raziile de până acum nu au făcut decât să sperie raptorii cei mari care au lăsat să le cadă ceva firimituri printre colți (niște droguri, cât să te bine dispună, aparate de mare precizie pentru cântărirea mărfii și rizibilele „arma albe de atac” sape, furci și topoare).

Sonarul presei de investigații (și unele voci mai sonore și atipice din poliție) arată că undeva, în aceste ape tulburi, se mișcă o balenă ucigașă al cărei cântec amoros răsună prin oceanul infracțional până hăt, departe. Poliția antidrog a făcut zeci de razii în Ilfov urmând dungile albe de cocaină și a descoperit suficiente droguri cât să te facă să visezi ce se află cu adevărat în depozitele găștilor mafiote. Deocamdată se fac descoperiri cu pipeta: poate și pentru că toți mafioții care se respectă au în buzunar un portofel bine garnisit cu bani, politicieni și polițiști presați ca niște flori de nu-mă-uita. Nu se știe când trebuie să-ți faci un ceai de plante să-ți treacă durerile de cap. Credeți că e o întâmplare că una dintre operațiunile de șoc și groază împotriva clanului Duduienilor i-a dus pe mascați chiar la ușa unui polițist din trupele speciale? Ministerul și poliția susțin că operațiunea a fost o reușită și că nu stătea niciun membru al trupelor DIAS acolo, dar noaptea toate pisicile sunt negre. Chiar și un luptător din trupele speciale poate părea pe întuneric un interlop. Poate că dau acum înapoi pentru că nu vor să-i strice acoperirea omului sau, pur și simplu, cineva în sediul Poliției i-a trimis pe strada Sapienței și nu pe Pacienței ca să aibă timp găștile de infractori să-și mute marfa și să-și tragă aripile de îngeri.

Amenințările ministrului au mișcat ceva în sufletul mafioților de toate culorile politice: se vede nu doar în București și județele limitrofe, ci și în nordul îndepărtat. În Murgeni, județul Vaslui, sute de oameni au ieșit în stradă (mă rog, pe ulița satului) pentru a-și regla conturile. Nu era nebunie de grup, cum erau odinioară dansurile sfântului Andrei, ci criminalitate de grup, ca în timpul războaielor mafiote din Some Like It Hot. În Murgeni războiul s-a declanșat cu mai multă vreme în urmă, iar zilele acestea rulează sequel-ul. Acum două luni, oamenii au profitat de pandemie ca să traseze harta de interese, afaceri și protecție. Au păstrat distanța socială de un topor și o bâtă de baseball. S-a lăsat cu capete sparte și dinți scoși. Zeci de inși au fost săltați de jandarmi. Se pare că unii au vorbit prea mult sub efectul sedativelor și poliția a descoperit arsenalul echipei adverse pe care l-a confiscat. Zilele acestea, cum spuneam, rulează „Revanșa” și, ca orice film cu gangsteri, va urma și Nașul 3, când se vor redistribui zonele de influență.

Din nefericire, lumea își prepară popcorn și se așază comod să urmărească de la balcon aceste lupte de stradă, că tot sunt sălile de teatru încă închise. Dar ce ar putea face publicul spectator care, de altfel, e pus să plătească biletul, adică taxa locală de protecție? Probabil că nici nu e treaba omului obișnuit, care nu e expert în lupte cu sabia sau cu pistolul cu bile, să se pună în calea acestor mișcări subterane de reașezare a plăcilor tectonice mafiote. Este motivul pentru care plătim poliția, jandarmeria și serviciile secrete. Dar toți aceștia sunt mai interesați să destructureze rețelele de contrabandă cu pătrunjel din piețele marilor orașe. La ce vă așteptați de vreme ce la sectorul 4, de pildă, primarul Băluță are relații speciale cu crima organizată?

Au străbătut o cale lungă până aici

Crima organizată din București, ca și aiurea, prin toată țara, urmează contururile hărții administrative: zonele de control sunt fie cartierele, fie sectoarele. În sectorul 4 e activă gruparea Sportivilor dedicată cu trup și suflet afacerilor imobiliare: obligă bătrâni sau persoane vulnerabile să le vândă locuințele la prețuri fără egal. Sunt cei care au declanșat mica rebeliune cu bâte, săbii și arme de foc din Piața Constituției, acum un an, după o cursă de mașini care a sfârșit prost. Cei din Clanul Sportivilor au încercat toate rețetele de succes. Au străbătut o cale lungă până aici. Poate că nu ar fi reușit să depășească faza curselor de mașini și a comerțului cu droguri fără ajutorul finilor și cumetrilor de prin poliție și administrația locală. Dacă te uiți în portretele de familie ale primarului nu se poate să nu vezi, în spatele tuturor, umbra pictorului.

Trendul actual este ca familiile mafiote să retraseze granițele negociate din cuțite și pahare aruncate în cap. Conflictul dintre clanul Rinu și cel al Duduienilor, de pildă, e declanșat nu de o simplă ceartă pe marginea probabilisticii jocului de zaruri. În vreme ce primii sunt mai de-ai locului, născuți crescuți în mahalalele sectorului doi, clanul Duduienilor, care controlează sectorul șase, a avut cel puțin un ofițer de poliție în organigramă și s-a remarcat și peste granițe (unii fac practică de producție prin penitenciare din SUA). E foarte probabil că platforma-program a candidaților la șefia clanului Duduianu cuprinde și obligația de a prelua controlul măcar în zonele clanului Rinu. Astfel că „cine vrea pace, să se pregătească de război”. Pentru că geopolitica infracțională suferă seisme la nivel înalt, nu e de mirare că și clanul Sportivilor s-a extins ajungând să controleze cu totul o organizație politică de județ, PSD Ilfov pe care șeful cel mare de partid și de clan, Marcel Ciolacu a trebuit s-o desființeze, prea își spăla rufele murdare în fața electoratului.

Că trupele speciale nu au ajuns din întâmplare la adresa unuia dintre membrii DIAS o dovedește pățania polițistei infiltrată într-o grupare mafiotă și deconspirată de chiar colegii ei: chiar în ziua în care urma să dea la iveală ițele acelei rețele, ea a fost amenințată cu moartea. „Și-a dat seama că nu de traficanți trebuie să se sperie, ci de colegii ei,” a explicat politiciana care a povestit cazul. Andrei Marius, șeful Serviciului de grupări infracționale violente, spune că unele dosare de cercetare sunt bine (dez)orientate politic. El afirmă că unul dintre motivele pentru care aceste clanuri sunt mai vizibile acum este și că în timpul pandemiei au revenit acasă din străinătate o mulțime de interlopi care au propria viziune despre viitorul lumii în care trăiesc și care acum vor să se reorganizeze. Desigur, cei reveniți invocă diplomele primite la tot felul de instituții polițienești de peste mări și țări. Primesc cu toții o mână (mai multe, de fapt) de ajutor din partea șefilor de prin Poliție și politică: fie o anchetă e amânată sau clasată, fie anchetatorii sunt transferați, să mai uite de necazuri printr-o funcție mai bine remunerată. De ce să ne mirăm, atunci, că șefii poliției au asigurat protecția membrilor de clan care participau la înmormântarea nașului cel mare asasinat la barbut? Nu de puține ori subteranele politicii au săpat culoare comune cu cele ale interlopilor. Liviu Dragnea era însoțit de interlopi la audieri la Parchet, să astupe cu pumnii lor gura slobodă a presei. Unul dintre predecesorii săi la șefia partidului a fost nașul unei întregi generații de baroni locali, șefi de mafie și de consilii județene, altul făcea vizite la fapt de seară la reședința unui dintre cei mai bine remunerați delincvenți cu mânecuțe albe să se consulte cu el pe teme de campanie, unul dintre președinții de țară era nașul unui șef de mafie care l-a medaliat cu o mahmudea și un trăpaș din herghelia personală să-și plimbe Prima Doamnă spleenul. Șefii de mafie au fost secretari generali la guvern, consilieri ai primului ministru, șefi de consilii județene sau de poliție. Au fost șefi peste banii primiți de la Uniunea Europeană, ba chiar și peste DIICOT, adică instituția care ar trebui să controleze crima organizată. Au dovedit că au relații interne și internaționale, că se pricep să-și facă treaba și în Parlament, și în Costa Rica sau în Brazilia. Nici nu mai știi cine a fost primul: Duduianu sau politicianul?

Politica face ca taxa de protecție să devină legală

Devine tot mai evident că mulți politicieni au rădăcini înfipte adânc în mlaștina aceasta. E și motivul pentru care sunt așa sulfuroși. Te face să te întrebi cum de înghite cu atâta poftă PNL diverși reciclați din PSD? E o compatibilitate funcțională între ADN-ul structurilor locale PNL și PSD? Nu se teme nimeni de o toxiinfecție alimentară după ce consumă toate broaștele lui Ciolacu? Cum de s-a transformat PSD din „ciuma roșie” în unul dintre partenerii și aliații privilegiați? Cum de au devenit frecventabili peste noapte inși până mai ieri trecuți pe listele rușinii și în rapoartele Poliției? Ce s-a ales de promisiunea făcută inițial de membrii cabinetului Orban de a demantela rețelele de interese, de a deconspira mafia la nivel înalt administrată și controlată de PSD? Sau poate că și în politică se refac zonele de influență și e nevoie ca tensiunile dintre faliile seismice doctrinare să se relaxeze. La urma urmei politica face ca taxa de protecție să devină legală. Politicienii se folosesc zi de zi de scuturi umane pentru a-și atinge scopurile iar una dintre strategiile cele mai de succes este cea a războiului psihologic.

Așa că atenție la rapoartele Curții de Conturi și la rectificarea bugetară! Diavolul stă ascuns în detaliile coloanei de cheltuieli. Urmează să se facă mari investiții în lucruri mici care vor fi cumpărate fără licitație și pe neștiute: sute de mii de tablete și laptopuri cu tot cu contractele aferente de internet și cu costurile de mentenanță încă necunoscute. E vorba despre sute de milioane de euro. E nevoie de consens național (citește politic) pentru asemenea cheltuieli. E nevoie de un guvern de uniune națională. Și cum se poate ajunge altfel la așa ceva decât cu ajutorul traseismului care îmbină în mod armonios interesele și vulnerabilitățile de grup? În cine să ai mai mare încredere decât în oamenii care-și știu interesele și, prin urmare, sunt loiali mâinii care le pune în farfurie. Astfel că alegerile sunt utile: revigorează sistemul circulator al banilor prin natură, aduc oameni noi (adică îi reciclează pe cei vechi) la vremuri noi, provoacă recalcularea taxelor și impozitelor locale pe cap de candidat. Cum ar putea supraviețui de la un mandat la altul nestânjenite grupările mafiote, dacă nu și-ar înnoi din când în când rezerva de politicieni? Unele afaceri care au stagnat mandatul acesta, vor exploda în viitorul postelectoral. Deocamdată așteaptă și ei să vadă cum merg alegerile locale. Vor să știe cum să-și vopsească uniformele. Barbutul e un joc simplu, bazat ca și politica, pe probabilitate și statistică.

* Opiniile exprimate în acest material aparțin autorului și nu sunt neapărat ale Europei Libere.