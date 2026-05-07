România este țara europeană unde pensia de stat acoperă cel mai bine cheltuielile de bază (studiu german)

DataPulse este un studio independent de date cu sediul la Berlin. Se concentrează pe jurnalismul de date și utilizează, de exemplu, informații de la Eurostat, oficiul de statistică al Uniunii Europene. Obiectivul declarat al muncii sale este de a transforma datele complexe în informații utile și ușor de înțeles.

Un nou studiu DataPulse, semnalat și de radioul public din Cehia, arată că numai patru state europene își plătesc pensionarii destul de bine pentru ca ei să-și poată acoperi cheltuielile de bază: România, Cehia, Polonia și Spania.

Cum se face că pe primele locuri nu sunt țările cele mai bogate din UE, ca Luxemburg și nici cele trei membre „mari” ale blocului: Germania, Franța și Italia?

Explicația e simplă: costurile vieții sunt mai scumpe în acele țări mai bogate decât în România sau Polonia.

În România, pensia anuală brută constituie numai 5.800 de euro, dar „cheltuielile medii” sunt în sumă de 4.800 de euro, potrivit studiului german, așa că pensionarul român este „în plus” cu 21 la sută.

În Cehia plusul este de 18%, în Polonia 4%, iar în Spania 3%.

Restul țărilor europene cercetate (țări din UE și candidate, dar din păcate nu și Moldova, care deocamdată nu furnizează regulat date la Eurostat) sunt în minus.

În micul și bogatul Luxemburg, pensionarul mediu încasează de la stat 34.000 de euro pe an, dar cheltuiește 52.000, ceea ce înseamnă că folosește surse private.

Din pleiade de date analizate de DataPlus se poate deduce că un mare avantaj pentru pensionarii români este cel referitor la locuință: România este țara europeană cu cea mai mare proporție de oameni care stau în casă proprie, nu în chirie (peste 90%). În bogata Olandă, de exemplu, numai 40% din oameni stau la ei în casă, iar chiriile sunt extrem de ridicate.

Studiul observă că între situațiile pensionarilor din diferite țări există diferențe semnificative, un rol jucând și diferențele culturale.

Pensia de stat nu este, de asemenea, singurul element-cheie al bunăstării vârstnicilor.

În țări unde pensia de stat acoperă cheltuielile de bază, ca Cehia sau Polonia, riscul sărăciei este mai scăzut decât în țări cu „decalaj” mai mare, cum este Croația.

Sunt însă și țări unde pensia de stat nu ajunge, dar asta nu înseamnă că vârstnicii sunt săraci: în țări ca Norvegia sau Luxemburg, sistemul cuprinde și o parte solidă de pensie privată sau sprijinită de angajator, iar nivelul de trai al pensionarilor este foarte ridicat.

📰 Europa Liberă Moldova este și pe Google News. Abonează-te