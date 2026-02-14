MUNCHEN -- Într-o sală plină cu lideri politici și militari din toată Europa și din afara ei, secretarul de stat american Marco Rubio a ținut un discurs care a reușit să facă două lucruri simultan: să liniștească aliații îngrijorați și să lanseze un apel ferm la schimbare.

După luni de incertitudine cu privire la direcția urmată de Washington sub președinția lui Donald Trump – și pe fondul amintirilor persistente ale tonului mai confruntațional adoptat anul trecut de vicepreședintele JD Vance — mulți dintre cei prezenți în sală păreau vizibil ușurați.

„Aproape că se auzea cum își trăgeau sufletul”, a declarat ulterior un diplomat european de rang înalt pentru RFE/RL. „Conținutul este dur. Dar tonul? Acesta contează.”

Un „copil al Europei”

Rubio a subliniat în repetate rânduri atașamentul Americii față de Europa, descriind Statele Unite ca fiind legate spiritual și cultural de acest continent. „Vom fi întotdeauna un copil al Europei”, a spus el, referindu-se la istoria, limba, credința și sacrificiul comune.

El a prezentat dezacordurile nu ca reproșuri, ci ca expresii ale îngrijorării. Dacă Statele Unite par uneori „directe și insistente”, a spus el, este pentru că „ne pasă profund – de viitorul vostru și de al nostru”. America dorește ca Europa să fie puternică, a adăugat el, deoarece soarta Europei este indisolubil legată de securitatea națională a SUA.

Pentru a sublinia legătura civilizațională, Rubio a invocat numele unor mari personalități culturale europene – Mozart, Beethoven, Dante, Shakespeare, Michelangelo, Da Vinci – alături de The Beatles și The Rolling Stones, precum și repere precum Capela Sixtină și Catedrala din Köln. Acestea, a spus el, mărturisesc nu numai măreția trecutului, ci și promisiunea viitorului.

Abordarea lui Rubio pare să fi funcționat. Secretarul de stat a fost aplaudat îndelung și chiar ovationat în picioare – un contrast marcant, au notat mai mulți participanți, în comparație cu reacția la discursul lui Vance de acum un an.

În cadrul unei sesiuni ulterioare de întrebări și răspunsuri de la conferința de securitate, președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat: „Secretarul de stat m-a liniștit foarte mult. Îl cunoaștem. Este un bun prieten și un aliat puternic. Știm că unii membri ai administrației au un ton mai dur în privința acestor subiecte”.

„O iluzie periculoasă”

Cu toate acestea, sub căldura cuvintelor se ascundea o critică dură.

Referindu-se la istoria Conferinței de la Munchen, fondată în 1963, în plin Război Rece, Rubio a amintit de o perioadă în care „mii de ani de civilizație occidentală erau în balanță”. Occidentul a învins, a spus el, dar a interpretat greșit triumful său.

„Euforia acestui triumf ne-a condus la o iluzie periculoasă”, a afirmat el, și anume că istoria s-a sfârșit, că democrația liberală se va răspândi inevitabil și că comerțul și regulile globale vor înlocui interesele naționale și granițele.

Această viziune, a spus Rubio, ignora „natura umană” și lecțiile mileniilor. Ea a dus la dezindustrializare, la cedarea suveranității către instituții internaționale și la ceea ce el a numit „un val fără precedent de migrație în masă” care amenință coeziunea socială.

Secretarul de stat al SUA a avut grijă să nu prezinte aceste eșecuri ca fiind specifice Europei, ci ca erori comune ale Occidentului. „Am făcut aceste greșeli împreună”, a spus el, și „împreună, avem datoria față de popoarele noastre să înfruntăm aceste realități și să mergem mai departe”.

Migrație, industrie și suveranitate

Rubio a susținut că dezindustrializarea „nu era inevitabilă”, ci a fost rezultatul unor alegeri politice bazate pe ceea ce el a numit „iluzia” perioadei de după Războiul Rece. El a criticat ceea ce a descris ca fiind comerțul liber dogmatic, care a devastat industriile și a dat avantaje rivalilor.

În ceea ce privește migrația, el a respins ideea că controlul frontierelor este xenofob. Recâștigarea controlului asupra frontierelor naționale, a spus el, este „un act fundamental al suveranității naționale”. Eșecul acestei măsuri, a avertizat el, reprezintă „o amenințare urgentă la adresa structurii societăților noastre”.

El a criticat, de asemenea, anumite politici ecologice, spunând că eforturile de „aliniști cultului climatic” au sărăcit societățile occidentale, în timp ce concurenții au continuat să exploateze combustibilii fosili.

Mai mulți oficiali europeni s-au arătat indignați în privat de această formulare, dar au recunoscut că ideea generală ar rezona cu o parte a electoratului său național.

„El descrie dezbaterile pe care le avem deja acasă”, a spus un diplomat din Europa de Vest. „Diferența este că el spune: încetați să gestionați declinul și începeți să îl inversați.”

Niciun interes pentru „declinul controlat”

Rubio a insistat că Washingtonul nu urmărește să slăbească alianțele, ci să „revitalizeze o veche prietenie”. SUA nu doresc aliați care „raționalizează status quo-ul defectuos”, a spus el, ci parteneri dispuși să reconstruiască puterea.

Declinul, a susținut el, este o alegere. La fel cum Occidentul a respins fatalismul după al Doilea Război Mondial, trebuie să îl respingă și acum. Statele Unite „nu au niciun interes să fie îngrijitori politicoși și ordonați ai declinului controlat al Occidentului”.

Această frază a stârnit una din cele mai puternice reacții din sală.

„Ne provoacă”, a spus un diplomat senior din nordul Europei. „Dar se include și pe sine în această provocare. Asta este diferența.”

ONU, Ucraina și întrebări dificile

Rubio a cerut, de asemenea, reformarea – nu desființarea – instituțiilor internaționale, inclusiv a Organizației Națiunilor Unite, despre care a spus că are „un potențial enorm”, dar că nu a reușit să rezolve conflicte precum cele din Ucraina și Gaza.

„Într-o lume perfectă”, a spus el, diplomații și rezoluțiile ar fi suficiente. „Dar noi nu trăim într-o lume perfectă.”

În ceea ce privește Ucraina, Rubio a afirmat că problemele necesare pentru a pune capăt războiului s-au „restrâns”, dar au devenit „cele mai dificile de rezolvat”. El a spus că Washingtonul va continua să testeze dacă Moscova are intenții serioase în ceea ce privește negocierile, menținând în același timp sancțiunile și sprijinul militar pentru Kiev. Obiectivul rămâne o soluție negociată justă și durabilă, a adăugat el.

Presat într-o scurtă sesiune de întrebări și răspunsuri după discursul său cu privire la faptul dacă Rusia este cu adevărat interesată de pace, Rubio a fost prudent: „Ei spun că sunt”. Statele Unite, a spus el, vor continua să analizeze ce condiții ar putea fi acceptabile pentru ambele părți.

În ceea ce privește China, el a recunoscut că interesele Statelor Unite și ale Chinei „adesea nu se vor alinia”, dar a subliniat necesitatea de a gestiona diferențele și de a evita conflictele.

Discursul lui Rubio a fost urmat de remarci ale ministrului chinez de externe Wang Yi, care a apărat multilateralismul și a avertizat împotriva confruntării între blocuri, subliniind miza geopolitică a dezbaterii.

Dar prestația lui Rubio a dominat conversațiile din culise.

Mesajul – privind suveranitatea, frontierele, industria și reformele – a reflectat teme asociate de mult timp cu mișcarea politică a lui Trump.

Cu toate acestea, prin încadrarea lor în afirmații privind moștenirea comună și sacrificiul reciproc, Rubio a adoptat un ton semnificativ diferit față de intervențiile anterioare ale SUA.

„Nu a atenuat substanța”, a declarat un înalt oficial al UE. „Dar a atenuat modul de prezentare. Și asta face ca mesajul să fie mai ușor de ascultat.”

Cel puțin pentru moment, aliații Washingtonului păreau încrezători că un discurs franc nu înseamnă neapărat ruperea legăturilor.

