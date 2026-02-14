Toate privirile îndreptate spre Rubio: München, un test pentru realitatea transatlantică

MUNCHEN -- Prima zi a Conferinței de Securitate de la München (MSC) s-a încheiat târziu, pe 13 februarie, elita mondială a politicii externe rămânând în suspans.

După o zi marcată de retorica ascuțită și avertismentele „distrugătoare” ale liderilor europeni, atenția s-a îndreptat în totalitate către omul care a venit cu răspunsul Washingtonului: secretarul de stat Marco Rubio.

Pe măsură ce „Davosul Apărării” își încheie sesiunile de deschidere, toate privirile sunt îndreptate spre Rubio, care a sosit cu misiunea de a explica modul în care doctrina „America First” a președintelui american Donald Trump se va integra într-o ordine globală instabilă.

În coridoarele ornamentate ale Bayerischer Hof și în timpul unei serii de întâlniri frenetice „pe margine”, o singură întrebare a dominat discursul zilei: va servi discursul principal al lui Rubio, programat pentru dimineața zilei de 14 februarie, ca factor de stabilizare pentru proiectul transatlantic sau va accentua și mai mult fisurile tot mai mari dintre Washington și cei mai vechi aliați ai săi?

Un moment de reflecție

Înființată în 1963, ca forum pentru coordonarea strategiei occidentale împotriva Uniunii Sovietice, reuniunea de la München se confruntă acum cu un test strategic diferit: dacă Washingtonul și aliații săi europeni își pot ajusta termenii parteneriatului fără a permite fracturarea acestuia.

Mai mulți oficiali europeni au declarat pentru RFE/RL, vineri seară, că reuniunea din acest an reprezintă un moment crucial pentru alianța transatlantică.

Un scenariu discutat informal este legat de recalibrarea NATO în jurul unui pilon european mai capabil – o Europă mai capabilă să își asigure propria apărare, menținând în același timp un parteneriat mai stabil și mai echilibrat cu Statele Unite.

Alternativa, care a afectat puternic atmosfera din prima zi, este o continuare a disputelor transatlantice privind valorile comune, prioritățile naționale și împărțirea sarcinilor – tensiuni care, lăsate nerezolvate, s-ar putea întări într-o înstrăinare durabilă.

Înalți oficiali occidentali care au vorbit în privat în prima zi a forumului au declarat că îngrijorarea se schimbă – de la o retorică atrăgătoare la o slăbire treptată a coeziunii.

Cel mai mare risc, au avertizat ei, nu este o ruptură deschisă, ci o altă rundă de declarații puternice, neînsoțite de pași concreți: adâncirea incertitudinii cu privire la fiabilitatea SUA și disponibilitatea Europei de a acționa.

Menținerea echilibrului

Rubio și-a descris călătoria ca având loc într-un moment definitoriu și în zorii unei „noi ere” în geopolitică.

Înainte de a pleca spre Germania, el a oferit asigurări cu privire la profunzimea legăturilor dintre SUA și Europa.

„Suntem foarte strâns legați de Europa”, le-a spus el reporterilor. „Majoritatea oamenilor din această țară au rădăcini – fie culturale, fie personale – în Europa.”

Dar a semnalat și o schimbare: „Trăim într-o nouă eră în geopolitică și va fi nevoie ca toți să reexaminăm cum arată aceasta.”

Primele impresii de la München arată că aliații lui Trump apără abordarea „America pe primul loc” a administrației, chiar dacă Rubio și-a petrecut ziua lucrând pentru a-i asigura pe europenii sceptici că Statele Unite acționează și în interesul lor.

Programul lui din 13 februarie a reflectat această dublă direcție.

Rubio a început la Munchen cu o întâlnire de o oră cu ministrul chinez de Externe, Wang Yi, subliniind că dezbaterea privind securitatea europeană nu poate fi separată de competiția mai amplă dintre SUA și China.

Apoi, a petrecut mult timp cu liderul Germaniei, Friedrich Merz, reprezentantul țării gazdă. Merz a recunoscut că „dependența excesivă” a Europei de Statele Unite este cauzată de ea însăși, dar a insistat că rezolvarea nu este abandonarea NATO.

În timpul unei scurte sesiuni foto cu cei doi lideri, RFE/RL l-a întrebat direct pe Rubio dacă Statele Unite își mențin angajamentul față de securitatea europeană. Într-un moment care a subliniat incertitudinea predominantă a zilei, nici Rubio, nici Merz nu au profitat de ocazie pentru a răspunde, lăsând întrebarea suspendată în aer.

Ce au discutat Marco Rubio și Maia Sandu

Marco Rubio s-a întâlnit, de asemenea, cu președinta Republicii Moldova, Maia Sandu.

Într-o postare pe rețeaua X, șefa statului a scris că a reafirmat, cu această ocazie „un parteneriat orientat spre rezultate”.

„SUA sprijină stabilitatea și suveranitatea Moldovei, iar Moldova rămâne un partener de încredere pentru securitatea regională, bazat pe o încredere reciprocă de lungă durată”, a declarat Maia Sandu.

Consolidarea rezilienței și securității Moldovei, precum și aderarea țării la Uniunea Europeană au fost temele discutate la întrevederile pe care Maia Sandu le-a avut în marja Conferinței de Securitate de la München, potrivit președinției moldovene.

În prima zi a conferinței, șefa statului s-a mai întâlnit cu secretarul general al NATO, Mark Rutte, premierul Estoniei, Kristen Michal, și cu Reem Alabali Radovan, ministra federală pentru Cooperare Economică și Dezvoltare a Germaniei.

Maia Sandu a participat și la o dezbatere dedicată prevenirii și combaterii amenințărilor hibride, alături de premierul Suediei, Ulf Kristersson, președintele Serviciului Federal de Informații al Germaniei, Martin Jäger, și președintele Comitetului Militar al NATO, Giuseppe Cavo Dragone.

Pe 14 februarie, Maia Sandu avea programate întrevederi cu președintele Letoniei, Edgars Rinkēvičs, premierul Croației, Andrej Plenković, cu președintele Muntenegrului, Jacov Milatović, dau și cu parlamentari din țări europene „pentru a promova parcursul european al Republicii Moldova”.

De remarcat este că, deși Rubio a fost activ la München, a lipsit de la o reuniune ministerială importantă a NATO din decembrie anul trecut, iar secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, nu a participat nici el la întâlnirea similară de la începutul acestei săptămâni.

„Dar el [Hegseth] este aici, la München”, a declarat un oficial european, adăugând că războiul Rusiei împotriva Ucrainei va fi abordat în „toate formatele posibile”.

Rubio s-a întâlnit, de asemenea, cu secretarul general al NATO, Mark Rutte, a vorbit cu prim-ministrul croat, Andrej Plenkovic, și cu ministrul polonez de Externe, Radosław Sikorski - voci cheie din flancul estic al NATO.

Pe 14 februarie, după discursul său, Rubio se va întâlni cu aliații G7 și cu președintele ucrainean, Volodimir Zelenski.

Îngrijorare profundă și adevăruri dure

Diplomatul american John Herbst, acum director senior la Centrul Eurasia al Consiliului Atlantic, a declarat pentru RFE/RL pe 13 februarie că anxietatea liderilor europeni era palpabilă.

„Ceea ce am auzit astăzi a fost o profundă îngrijorare din partea liderilor europeni cu privire la starea relațiilor transatlantice”, a spus Herbst.

De la sfârșitul celui de-al Doilea Război Mondial, a remarcat el, securitatea și prosperitatea globală s-au bazat în mare măsură pe alianța NATO și pe parteneriatul dintre Statele Unite și aliații europeni cheie.

Tensiunile din ultimul an au pus la încercare această relație. Liderii europeni recunosc că acest lucru nu este bun pentru securitatea sau prosperitatea lor, a spus Herbst. Și, în opinia sa, nu este bun nici pentru securitatea sau prosperitatea americană.

El a susținut că Rubio a înțeles de mult timp importanța NATO și a relațiilor puternice dintre SUA și Europa și se așteaptă ca discursul și interacțiunile sale să reflecte acest lucru.

În același timp, a remarcat Herbst, Rubio este un secretar loial al lui Trump, iar unele teme din administrație - chiar și cele care nu sunt întotdeauna binevenite în Europa - vor apărea probabil în remarcile sale.

În ceea ce privește rolul Europei, Washingtonul, a îndemnat timp de decenii la eforturi mai mari de apărare europeană, spune Herbst. Europa se îndreaptă acum în această direcție, dar a avertizat împotriva transferării poverii copleșitoare a asigurării securității europene în întregime asupra Europei.

Cooperarea strânsă dintre Washington și Europa rămâne esențială, a argumentat el, chiar dacă Europa trebuie să crească cheltuielile pentru apărare, să extindă producția de arme și să consolideze susținerea trupelor.

Privind în perspectiva întâlnirii lui Rubio cu Zelenski și a mesajelor sale pe flancul estic al NATO, Herbst a declarat că se așteaptă ca Rubio să urmeze liniile de politică care evoluează în cadrul administrației Trump.

Dar a adăugat că speră - și se așteaptă - ca secretarul de stat să sublinieze că, atunci când Europa va avea nevoie de Statele Unite, acestea vor fi acolo, cu condiția ca Europa să își îndeplinească angajamentele.

Chestiunea consecvenței

Pentru Tyson Barker, fost emisar special adjunct al SUA pentru redresarea economică a Ucrainei și acum angajat la Consiliul German pentru Relații Externe, problema centrală este consecvența.

Într-o declarație acordată RFE/RL cu câteva ore înainte de discursul lui Rubio, Barker a declarat că tonul care vine în prezent de la Washington - inclusiv semnale despre retragerile reduse ale trupelor, angajamentul continuu față de descurajarea nucleară și o reechilibrare a forțelor convenționale - este constructiv.

Dar, spune el, trebuie susținut. „Nu este suficient ca administrația Trump să spună asta o dată și să aibă un mesaj diferit peste două săptămâni”, a spus Barker. Mesajul trebuie să rămână consecvent de la cele mai înalte niveluri, inclusiv de la președinte, pe termen mediu și lung, a afirmat el.

În acest moment, a susținut Tyson Barker, îngrijorarea este mai puțin legată de un singur titlu și mai mult de linia generală a discursului - care a părut neregulată. Un discurs liniștitor la München ar putea fi subminat de semnale destabilizatoare transmise cu săptămâni mai devreme sau mai târziu.

La sfârșitul primei zile, Rutte, șeful NATO, a subliniat o „schimbare de mentalitate”, Europa având mai multă grijă de propria apărare. Între timp, ambasadorul SUA la ONU, Mike Waltz, a declarat în conferință că status quo-ul nu mai este sustenabil.

Dezbaterea europeană mai amplă - susținută de lideri precum președintele francez Emmanuel Macron - prevede o Europă mai integrată. Dar „autonomia strategică” necesită compromisuri tensionate din punct de vedere politic. Construirea unui pilon european mai puternic va dura mai mult de trei zile la München, afirmă majoritatea.

Pentru moment, toate privirile sunt ațintite asupra podiumului pe care va urca Rubio în dimineața zilei de 14 februarie.

