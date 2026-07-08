Rusia atacă Kievul a treia oară într-o săptămână, tocmai când liderii NATO sunt la summit

Noul atac are loc pe fondul summitului NATO care se desfășoară la Ankara, unde președintele SUA, Donald Trump, urmează să aibă discuții miercuri cu președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski.



Deși apărarea aeriană a Ucrainei a interceptat peste 80% din cele 169 de drone utilizate în timpul atacurilor nocturne asupra țării, aceasta nu a reușit din nou să doboare niciuna dintre cele ⁠cinci rachete balistice folosite de Rusia, ‌conform datelor furnizate de forțele aeriene, preluate de Reuters.

Moscova și-a intensificat războiul aerian împotriva Ucrainei în ultimele luni, deși avansul său terestru s-a împotmolit în mare parte, iar atacurile ucrainene asupra logisticii sale militare și a industriei petroliere au provocat penurii generalizate de combustibil. Numai în luna iulie, atacurile rusești asupra capitalei ucrainene și a regiunii înconjurătoare au provocat moartea a 60 de persoane.



O femeie a fost ucisă, iar alte două persoane au fost rănite în atacul din timpul nopții asupra Kievului, a declarat șeful administrației militare a orașului, Timur Tkacenko.



Primarul Kievului, Vitali Klitschko, a declarat că atacurile au provocat incendii într-o zonă de depozite și într-o clădire nerezidențială din două cartiere situate de o parte și de alta a râului Dnipro.



Harkiv, al doilea oraș ca mărime din Ucraina, a fost, de asemenea, ținta unui atac cu rachete, au declarat oficialii locali, raportând pagube la locuințe private și la o biserică.

Patru persoane au fost rănite la Dnipropetrovsk în urma unui atac al Rusiei cu drone și artilerie, potrivit șefului administrației militare din regiune.

Alte două persoane au fost rănite într-un atac rus la Zaporijiia, potrivit comandantului militar local.

Zelenski a solicitat în repetate rânduri rachete interceptoare fabricate în SUA — singura armă din arsenalul Ucrainei capabilă să doboare proiectile balistice, a căror viteză mare și traiectorie abruptă le fac dificil de oprit.



Se așteaptă ca el să abordeze problema cu Trump în cadrul întâlnirii lor de miercuri, de la summit. Trump, care a discutat atât cu Zelenski, cât și cu președintele rus Vladimir Putin înaintea summitului, a declarat marți la Ankara că este de părere că războiul ar putea fi „rezolvat, sperăm că în curând”.



Putin a afirmat că va continua războiul în ciuda dificultăților tot mai mari cu care se confruntă Rusia. Moscova a cerut ca Kievul să cedeze restul regiunii Donețk din est, pe care nu a reușit să o cucerească în cei peste patru ani de lupte.

Scris cu informații de la Reuters și AFP

📰 Europa Liberă Moldova este și pe Google News. Abonează-te