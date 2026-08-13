Judecătoria raionului Kuzminski din Moscova i-a plasat în arest, la 8 august, pe fostul și actualul director al companiei „Drone Solutions”, Irakli Hazalia și Veaceslav Barbarov. Cei doi sunt suspectați de fraudă în proporții deosebit de mari și riscă până la 10 ani de închisoare.

Compania, fondată în 2018, dezvoltă sisteme fără pilot și software pentru acestea, inclusiv tehnologii de tip „computer vision” bazate pe inteligență artificială. Printre domeniile de utilizare prezentate de companie se numără securitatea, situațiile de urgență, energia, industria petrolieră și gazieră, silvicultura și transportul maritim.

La sfârșitul lunii aprilie, una din dronele companiei, „Aist”, a fost prezentată președintelui rus Vladimir Putin. Aparatul este destinat, potrivit producătorului, transportului de medicamente și al altor încărcături în zone greu accesibile. Recent, autoritățile din regiunea Sahalin au anunțat prima livrare de medicamente cu ajutorul dronei AIST 2.

După arestarea celor doi directori, Dmitri Tretiakov, șeful companiei aeriene „Aurora BAS”, care a organizat zborul demonstrativ, a criticat dur modul în care este gestionat sectorul dronelor în Rusia. El a spus că de aviația fără pilot se ocupă oameni „infinit de îndepărtați de aviație”, iar principala problemă este „amatorismul extrem, minciuna și mistificarea” celor responsabili de acest domeniu.

„Dronele care nu zboară”

Un alt caz vizează grupul „Efko”, cunoscut în Rusia în special pentru producția de maioneză și ulei vegetal. La sfârșitul lunii iulie a fost arestat principalul acționar al grupului, miliardarul Valeri Kustov, aflat pe locul 144 în clasamentul Forbes al celor mai bogați oameni din Rusia.

În 2021, „Efko” a înființat compania „Transportul viitorului”, care a început să dezvolte drone agricole și aparate pentru livrări. Din 2023, dronele erau asamblate la o fabrică din Toliatti, unde a fost prezent inclusiv Vladimir Putin.

În timpul războiului, aceste drone au ajuns să fie folosite de armata rusă pentru transportul încărcăturilor pe front, inclusiv la distanțe de până la 10 kilometri, precum și pentru lansarea de explozibili. Însă bloggerii ruși pro-război le-au criticat în repetate rânduri, calificându-le drept „vechituri care nu funcționează”.

În iunie, ministrul rus al Apărării, Andrei Belousov, a descris și el aparatul drept un „produs nu foarte calitativ”.

În mai, fusese arestat directorul „Transportului viitorului”, Iuri Kozarenko, iar ulterior și Kustov. Ancheta îi acuză că au deturnat fonduri acordate de Ministerul Industriei și Comerțului pentru dezvoltarea și producția de drone.

Potrivit versiunii anchetatorilor, în loc să dezvolte și să producă propriile aparate, compania cumpăra drone gata făcute din China și le prezenta autorităților ruse drept produse autohtone.

Potrivit unor informații publicate pe canale Telegram, compania condusă de Kozarenko ar fi obținut un profit de aproximativ 83.000 de dolari pentru fiecare dronă cumpărată din China și revândută armatei ruse. Aparatele ar fi fost achiziționate cu circa 1,2 milioane de ruble și livrate ministerului rus al Apărării pentru aproximativ 8 milioane de ruble. Anchetatorii estimează prejudiciul total adus statului la 8,6 miliarde de ruble, echivalentul a circa 105 milioane de dolari.

De ce sunt nemulțumiți bloggerii pro-război

Pentru a înțelege amploarea fenomenului, televiziunea Current Time a discutat cu Ivan Filippov, autorul canalului Telegram „Pe frontul de vest fără schimbări”, care urmărește blogosfera rusă pro-război și problemele de aprovizionare ale armatei ruse.

Filippov spune că bloggerii pro-război sunt printre cei mai vocali critici ai corupției din armata rusă. Ei consideră că aceasta afectează direct capacitatea Rusiei de a purta războiul.

În cazul „Transportului viitorului”, spune el, existau dovezi că dronele nici măcar nu puteau zbura. În unele imagini publicate cu mult înaintea arestărilor, un aparat decolează, se răstoarnă și cade imediat.

Problema, afirmă Filippov, este că astfel de drone ar fi fost totuși acceptate de armată. Potrivit unor bloggeri militari ruși, soldații ar fi fost presați să ofere evaluări pozitive, fiind amenințați chiar cu trimiterea în batalioane de asalt.

Aceste evaluări erau necesare pentru ca dronele să poată fi achiziționate de armată la scară largă. Pentru justificarea unei comenzi de stat, produsul trebuia testat în unități militare și declarat util de către cei care îl foloseau.

Cât de răspândită este frauda în industria dronelor

Cazurile „Drone Solutions” și „Transportul viitorului” ar putea fi doar o parte a problemei, consideră Filippov.

Totuși, el atrage atenția că dezvoltarea unui produs nou presupune riscuri: uneori, un proiect finanțat de stat poate eșua fără ca acest lucru să însemne automat fraudă.

Schimbă etichetele și trimit în armată drone chinezești...

În același timp, Filippov spune că există și cazuri în care firmele profită deliberat de sistemul de finanțare publică.

„Iau bani de la stat, schimbă etichetele și trimit în armată drone chinezești drept produse rusești”, spune el, descriind una din metodele prin care ar funcționa schema.

Potrivit lui, miza financiară este uriașă, având în vedere că Rusia alocă aproximativ 8% din PIB pentru război.

De ce cazul „Efko” ar fi diferit

În cazul companiei „Efko”, Filippov vede un posibil motiv suplimentar pentru atenția anchetatorilor: firma încerca să dezvolte o dronă grea, de tipul celor folosite de Ucraina și cunoscute în Rusia cu denumirea generică „Baba Iaga”.

Aceste aparate sunt importante pentru armata rusă deoarece pot transporta cantități mari de provizii pe linia frontului, dar și muniții, inclusiv mine antitanc. În opinia bloggerilor militari ruși, lipsa unui echivalent autohton reprezintă de mai mult timp o problemă pentru trupele ruse.

„Baba Iaga” este, de altfel, un tip de dronă care își are originea în agricultura de precizie, ceea ce ar fi putut explica interesul „Efko”. Compania are propriile terenuri agricole și ar fi putut utiliza o astfel de tehnologie și în activitatea sa civilă.

Potrivit lui Filippov, ideea de a dezvolta un produs util pentru propria afacere și, în același timp, de a obține un contract cu statul nu este în sine neobișnuită. De aceea, unii bloggeri pro-război consideră că miliardarul Kustov nu avea neapărat nevoie să riște un imperiu de afaceri pentru a obține profituri dintr-un contract public.

În opinia lui Filippov, este posibil ca „Efko” să fi ajuns „sub tăvălugul” anchetatorilor tocmai din cauza riscurilor și problemelor structurale ale programelor rusești de dezvoltare a dronelor, într-un moment în care autoritățile au început să verifice mai atent modul în care sunt cheltuiți banii publici.

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