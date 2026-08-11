Acuzația vine după ce președintele ucrainean Volodimir Zelenski a avertizat - fără a furniza dovezi - că Moscova primește mai multe proiectile balistice și trupe de la aliatul său din Extremul Orient.

Serviciile de informații din Occident, precum și cele de la Kiev și de la Seul acuză de mult timp Coreea de Nord că furnizează arme Rusiei.

Orașul Zaporijia, situat în sud-estul țării, a fost cel mai grav afectat de ultimul baraj rusesc din timpul nopții, cu șase morți și 19 răniți, a declarat marți Zelenski.

„Orașul a fost lovit de rachete balistice nord-coreene, rachete „Zircon” și bombe aeriene ghidate. A fost un atac brutal, calculat să provoace daune maxime în mod specific infrastructurii civile”, a spus el.

Alte trei persoane au fost ucise de drone și rachete rusești în regiunea vecină Dnipropetrovsk, a declarat administrația militară locală.

Zelenski a mai declarat că un spital de boli infecțioase din Kiev a fost lovit, în timp ce atacurile asupra orașelor de pe linia frontului, Herson și Harkov, au provocat întreruperi de curent.

Un spital de copii din Kiev a fost, de asemenea, lovit, a declarat Ministerul Sănătății, publicând fotografii cu geamuri sparte și moloz în curte.

„Copiii și personalul medical nu au fost răniți, deoarece se aflau într-un adăpost în momentul atacului”, a precizat ministerul.

Ministerul Apărării din Rusia a declarat că forțele sale „au lansat un atac coordonat cu arme terestre de înaltă precizie, lovind întreprinderi militar-industriale și centre de transport și logistică din orașele Kiev și Zaporijia”.

Kievul atacă o rafinărie și noi depozite Wildberries

Armata ucraineană a declarat tot marți că a atacat o rafinărie de petrol din orașul rus Orsk, al doilea oraș ca mărime din regiunea Orenburg și un important centru industrial.

Într-o declarație publicată pe rețele, armata ucraineană a precizat că a atacat rafinăria de petrol „Orsknefteorgsintez”, care are o capacitate anuală de prelucrare a țițeiului de 6 milioane de tone. „S-a înregistrat un incendiu. Se evaluează pagubele”, se menționează în comunicat.

Rafinăria din Orsk produce benzină, motorină și combustibil pentru aviație, păcură, bitum și alte produse petroliere.

Ucraina a incendiat, de asemene, depozitele celui mai mare retailer online din Rusia, Wildberries, în cadrul unor noi atacuri masive cu drone pe teritoriul rus, soldate cu moartea unei persoane.

Spații de depozitare cu o suprafață de zeci de mii de metri pătrați au fost cuprinse de flăcări în regiunea Voronej, a declarat marți dimineață guvernatorul Aleksandr Gusev. El a precizat că un bărbat în vârstă de 49 de ani a fost rănit mortal în urma atacului, iar alte două persoane au fost rănite.

Wildberries a anunțat în cursul dimineții că facilitățile din centrul logistic au fost evacuate. Potrivit guvernatorului, atacul a avut loc în timpul nopții, iar apărarea aeriană rusă a doborât 15 drone. El nu a precizat câte drone și-au atins ținta.

Imagini din satelit dau la iveală distrugerile de la depozitele companiei ruse Wildberries Înainte După 1/4 Un depozit Wildberries din Volgograd, la 14 iulie și apoi la 1 august, în urma unui atac cu drone ucrainene, în imagini din satelit furnizate de Vantor. Înainte După 2/4 Un depozit Wildberries din Elektrostal, la 16 mai și apoi la 5 august: imaginile furnizate de Vantor arată că halele sale au ars aproape complet după ce au fost lovite la sfârșitul lunii iulie. Înainte După 3/4 Imagini Vantor, arătând un depozit Wildberries din Simferopol, pe 22 iulie și apoi pe 4 august. Înainte După 4/4 O hală Wildberries din Krasnodar, pe 21 iulie și apoi pe 5 august, la aproape două săptămâni după ce a fost lovită de o dronă ucraineană. Secvența anterioară Secvența următoare

📰 Europa Liberă Moldova este și pe Google News. Abonează-te.