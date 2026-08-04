Atacuri asupra regiunilor Moscova și Leningrad: cinci morți și incendii la depozite logistice

Guvernatorul regiunii Moscova, Andrei Vorobiov, a declarat că în urma loviturii au izbucnit mai multe incendii, fiind afectate un depozit, o substație electrică și o clădire administrativă. În localitatea Solnîșkovo, fragmente ale unei drone au avariat o casă și un automobil, potrivit lui.

În Novosiolki se află două centre de sortare ale companiei Wildberries, cel mai mare comerciant online din Rusia. Canalele ucrainene și ruse publică imagini în care se pot vedea urmările atacului.

Un alt atac a vizat un centru logistic al companiei Wildberries din localitatea Krasnîi Bor, regiunea Leningrad. În urma impactului a izbucnit un incendiu, însă compania a anunțat că nu au fost înregistrate victime. Guvernatorul Aleksandr Drozdenko a precizat că deasupra regiunii au fost doborâte 17 drone.

Totodată, în regiunea Tver, fragmente ale unei drone au avariat peretele unui alt depozit Wildberries din localitatea Emmaus, fără a provoca victime, potrivit autorităților locale.

Potrivit Ministerului rus al Apărării, în intervalul 20:00–08:00 au fost interceptate și distruse 320 de drone ucrainene deasupra a 18 regiuni ale Rusiei, inclusiv în regiunile Moscova și Leningrad, precum și în Crimeea anexată.

Atacurile ucrainene asupra centrelor logistice Wildberries s-au intensificat în ultimele săptămâni. Incendiul din regiunea Leningrad este cel puțin al 14-lea produs la terminalele logistice ale companiei începând cu 18 iulie. În zilele precedente au fost raportate lovituri similare asupra unor depozite din regiunile Vladimir, Samara și Volgograd.

Kievul susține că rețeaua Wildberries este folosită pentru aprovizionarea armatei ruse.

La rândul său, Ucraina a raportat noi atacuri rusești asupra infrastructurii civile. În orașul Sumî, șase bombe aeriene ghidate au lovit zone rezidențiale. Trei persoane au murit, inclusiv două fete de cinci și zece ani, ale căror trupuri au fost scoase de sub dărâmăturile locuinței distruse. Mai multe case au fost avariate sau complet distruse, potrivit administrației militare locale.

În Nikolaev, un atac nocturn cu drone a distrus două case și a avariat alte șapte. O femeie în vârstă de 89 de ani a fost ucisă, iar alte șapte persoane, inclusiv două fete de doi și 12 ani, au fost rănite, au afirmat autoritățile.

Forțele Aeriene ale Ucrainei au anunțat că Rusia a lansat în cursul nopții o rachetă balistică Iskander-M și 136 de drone de atac. Până la ora 08:00, apărarea antiaeriană ucraineană a declarat că a doborât sau a neutralizat 117 drone. Potrivit Kievului, au fost înregistrate lovituri în 14 locații, iar operațiunea aeriană rusă era încă în desfășurare în cursul dimineții.

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