Șapte morți după prăbușirea unei drone pe o plajă din Rusia

Localitatea se află în apropierea zonei unde este amplasat complexul cunoscut în spațiul public drept „palatul lui Putin”. Incidentul s-a produs în dimineața zilei de 3 august, într-un moment în care plaja și marea erau pline de turiști.

Potrivit autorităților ruse, numărul victimelor a crescut pe parcursul zilei de la patru la șapte.

De asemenea, aproximativ 40 de persoane au fost rănite, iar ulterior autoritățile locale au anunțat un bilanț de 47 de răniți.

Ministerul rus al Sănătății a informat că între 17 și 21 de persoane au fost internate în spitale, printre acestea aflându-se și copii.

Atacul este considerat cel mai grav incident provocat de o dronă în zona Ghelendjik, inclusiv în apropierea regiunii în care se află reședința atribuită președintelui rus Vladimir Putin.

Imaginile video publicate de presa rusă surprind momentul în care o dronă de tip avion cade direct pe plajă, în apropierea numeroșilor turiști aflați la odihnă.

În înregistrări se aud rafale de armă, despre care mai multe publicații și analiști militari consideră că provin de la sistemele de apărare antiaeriană sau de la grupuri mobile de intervenție care încercau să doboare aparatul de zbor.

Potrivit unor experți citați de presa independentă rusă, există indicii că drona nu și-a atins ținta inițială, ci s-a prăbușit după ce ar fi fost lovită de apărarea antiaeriană. Această ipoteză este susținută de faptul că focurile de armă încetează în momentul în care drona începe să cadă.

Guvernatorul regiunii Krasnodar, Veniamin Kondratiev, a declarat că atacul a vizat infrastructura civilă și a acuzat Ucraina de un atac deliberat asupra populației civile. El a afirmat că victimele și-au pierdut viața în urma căderii resturilor dronei.

Autoritățile ucrainene nu au comentat până în prezent incidentul.

În același timp, publicația rusă „Agenstvo”, care a identificat clădirile vizibile în imaginile de la fața locului, susține că plaja lovită se află în apropierea bazei de odihnă „Rassvet”, aparținând unei filiale a NPO Mașinostroenia, una din principalele întreprinderi din industria rusă de rachete și aerospațială.

Pe rețelele de socializare, localnici și turiști au afirmat că înainte de atac nu au fost emise alerte aeriene, nu au sunat sirenele și nu a fost organizată evacuarea persoanelor aflate pe plajă.

Unele surse neoficiale au relatat că în zonă ar fi pătruns două drone și că una dintre ele ar fi fost doborâtă. Deocamdată, această informație nu a fost confirmată oficial, iar în imaginile publicate este vizibilă o singură dronă.

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