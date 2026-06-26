Partea rusă susține că curierii diplomatici - al căror număr și identitate nu sunt precizate - au fost opriți la Aeroportul Internațional Eugen Doga pe 25 iunie, fiind reținuți mai multe ore. Li s-ar fi confiscat telefoanele mobile și ar fi fost împiedicați să ia legătura cu personalul ambasadei ruse, care nu a fost lăsat să intre în zona „restricționată” a aerogării.

„În consecință, curierii diplomatici, în ciuda notificării prealabile a părții moldovene cu privire la sosirea lor, nu au putut intra pe teritoriul Republicii Moldova și au fost nevoiți să se întoarcă în țara de origine”, susține Ministerul de Externe rus.

Toate aceste incidente ar fi, potrivit diplomaților ruși, „inacceptabile” și „încălcare gravă de către partea moldovenească a prevederilor fundamentale ale Convenției de la Viena privind relațiile diplomatice din 1961”, conform căreia curierii diplomatici se bucură de imunitate personală și nu pot fi arestați sau reținuți sub nicio formă, iar poșta diplomatică „nu poate fi nici deschisă, nici reținută”.

În replică, Ministerul de Externe al R. Moldova a numit acuzațiile ruse „nefondate”, insistând că curierii diplomatici nu au fost „reținuți”, cum susține Moscova.

„Valiza diplomatică nu a fost deschisă, reținută sau supusă vreunei verificări care să contravină prevederilor Convenției de la Viena privind relațiile diplomatice”, se mai spune în replica părții moldovene.

Autoritățile de la Chișinău nu neagă însă că i-a trimis înapoi pe curierii ruși și nu au explicat imediat motivele respingerii lor.

Ce este valiza diplomatică?

Valiza diplomatică, numită și „bagaj diplomatic”, este utilizată de ambasade, consulate sau alte misiuni diplomatice oficiale pentru a transmite corespondență oficială, documente și alte obiecte între misiune și guvernul țării de origine sau alte entități diplomatice.

„Valiza” poate avea diverse forme, inclusiv un plic sigilat, o servietă, o geantă de voiaj, o ladă sau chiar un container de transport, atâta timp cât este marcat clar și sigilat pentru a indica statutul său diplomatic.

Conform dreptului internațional, în special Convenției de la Viena din 1961 privind relațiile diplomatice, valiza diplomatică este inviolabilă, ceea ce înseamnă că autoritățile țării gazdă nu o pot deschide, reține sau confisca, chiar dacă suspectează că ar conține articole neautorizate.

Noile tensiuni diplomatice ruso-moldovene vin la puține zile după ce Serviciul de Informații și Securitate al R. Moldova (SIS) a anunțat că un ofițer al Serviciului Federal de Securitate al Rusiei (FSB), a fost reținut la intrarea în Republica Moldova, sub acuzația de colectare de informații despre regiunea transnistreană și Zona de Securitate. El a fost plasat în arest preventiv pentru 30 de zile.

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